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El show de Pipino Cuevas y el Chaqueño Palavecino en Es mi sueño: un olvido, un elogio y una confesión

El exfutbolista de River Plate pidió compartir una canción con el jurado, reconocido simpatizante de Boca Juniors, en el momento más destacado de la noche

Durante la última emisión de Es mi sueño, el Chaqueño Palavecino compartió escenario con Pipino Cuevas
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El deseo de Pipino Cuevas de cantar con el Chaqueño Palavecino cambió por un momento la dinámica de Es mi sueño. El exfutbolista, que compite en la segunda temporada del ciclo junto a Yanina Bordachar, le pidió al artista y jurado que compartiera una canción con él sobre el escenario del programa de Guido Kaczka por El Trece.

La escena comenzó después de que el exjugador cantara, y tomó como referencia una actuación previa de Abel Pintos con otro participante: “Yo he visto que Abel cantó con un participante y a mí me encantaría cantar con el Chaqueño”, dijo. La frase expuso una aspiración personal dentro de una jornada en la que debía afrontar, junto a Bordachar, la evaluación del jurado.

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El Chaqueño respondió al pedido al subir al escenario. De ese modo, la participación de Cuevas no quedó limitada a su actuación de competencia, sino que incorporó un dueto con uno de los artistas que debía valorar la presentación.

Pipino Cuevas y Yanina Bordachar realizan una presentación musical en el programa "Es mi sueño", interpretando "La canción del mariachi".

Antes de empezar a cantar, Cuevas y el Chaqueño se hablaron al oído. Ese intercambio precedió la elección de “La ley y la trampa”, el tema que interpretaron juntos frente al público y el resto del jurado.

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Pero el dueto entre Pipino y el Chaqueño tuvo un contratiempo durante la canción. En medio de la interpretación, el exfutbolista olvidó una parte de la letra, pero la situación no interrumpió de forma definitiva el número. Abel Pintos, que permanecía en su lugar como jurado, ayudó a Cuevas para que pudiera retomar la interpretación junto al Chaqueño.

La asistencia de Pintos permitió que ambos continuaran con la canción. Así, el pedido de Cuevas derivó en una actuación compartida con el artista que había elegido y también en una intervención de otro miembro del jurado.

La presentación que formaba parte de la competencia fue la de Pipino junto a Yanina, instancia en que interpretaron “Canción del mariachi”, asociada a Antonio Banderas, en una actuación que sorprendió al jurado. Después de la actuación, Palavecino felicitó a Cuevas y llevó la conversación hacia el fútbol. Cabe recordar que el cantante es un reconocido hincha de Boca, mientras que el exdelantero tuvo una etapa de brillo como jugador de River.

Un hombre con sombrero de ala ancha y otro con chaqueta decorada sostienen micrófonos en un escenario con luces rojas.
Pipino Cuevas cumplió su deseo y cantó con el Chaqueño Palavecino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Qué lindo verte, Pipino. Qué lindo verte después de que nos has hecho sufrir tantas veces”, expresó el jurado, a la vez que añadió: “Yo soy del otro lado, así que vos lo sabés”. Con esa referencia, ubicó su simpatía por Boca frente al pasado de Cuevas en River, aunque enseguida apartó esa diferencia de la escena musical.

“Pero acá no importa. La música nos une. Todo nos une, el deporte, la música”, afirmó el Chaqueño. Su comentario vinculó el encuentro sobre el escenario con un punto de coincidencia que dejó en segundo plano la rivalidad futbolística.

Abel Pintos valoró un aspecto de la presentación de Pipino y Yanina: “Felicidades, porque yo noté que se divirtieron mucho”, dijo el jurado antes de exponer sus reparos sobre el resultado del número. El intérprete sostuvo que la actuación no terminó de convencerlo. Su primera observación apuntó a la tonalidad elegida para Cuevas, que, según indicó, le resultaba incómoda durante la interpretación.

“A mí no se me terminó de armar porque es evidente que te quedaba incómoda la tonalidad”, planteó Pintos. Para el jurado, esa dificultad formaba parte de las decisiones que deben evaluarse al momento de cantar.

Dos hombres sostienen micrófonos en un escenario; uno lleva sombrero y chaqueta beige, y el otro viste una camisa negra con bordados blancos.
Pipino Cuevas cumplió su deseo y cantó con el Chaqueño Palavecino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pintos señaló que existen elecciones difíciles dentro de una actuación y que deben tomarse. En su devolución, priorizó el funcionamiento de la canción por encima del clima festivo que una presentación puede provocar y comparó esa prioridad con “poner el carro adelante del caballo”.

El jurado también se refirió a las complejidades de cantar en pareja. Recordó que las interpretaciones a dúo pueden generar situaciones como la que, según su mirada, atravesó Cuevas por la tonalidad del tema.

Pintos deseó que, en una próxima oportunidad, Cuevas pudiera sentirse más cómodo. Si no fuera posible, sostuvo que corresponde tomar decisiones, porque esa clase de definiciones también forma parte del canto. Pese a la devolución, Pipino Cuevas y Yanina Bordachar obtuvieron tres luces verdes del jurado y continúan en competencia.

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