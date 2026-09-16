Una llovizna sorprende los desfiles patrios y dio un respiro al calor en la capital de Honduras

Una ligera lluvia cayó durante la tarde de los desfiles patrios en Tegucigalpa. (FOTO: La Tribuna)

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La celebración de los 205 años de independencia de Honduras tuvo un inesperado cambio de ambiente durante la tarde de este 15 de septiembre, cuando una ligera lluvia comenzó a caer sobre Tegucigalpa mientras continuaban los desfiles estudiantiles.

La llovizna apareció aproximadamente a las 3:10 de la tarde, en momentos en que diferentes centros educativos de segunda enseñanza todavía realizaban su recorrido hacia el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

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Después de varias horas bajo temperaturas que habían superado los 30 grados, la precipitación se convirtió en un respiro para estudiantes, bandas musicales, palillonas y público que permanecía en las calles y graderías.

La lluvia no detuvo el desfile

A pesar de la precipitación, las actividades continuaron con normalidad.

Los estudiantes mantuvieron su marcha y el público permaneció acompañando las presentaciones, mientras la lluvia ayudó a reducir momentáneamente la sensación térmica de una jornada caracterizada por altas temperaturas.

Las imágenes mostraron a participantes continuando sus coreografías y presentaciones en un ambiente más fresco, sin que la llovizna obligara a suspender el programa cívico.

Estudiantes continuaron sus recorridos pese a la lluvia. (FOTO: Proceso Digital)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) había anticipado desde horas tempranas la posibilidad de precipitaciones durante la tarde en distintas regiones del país, incluida la capital.

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La lluvia registrada durante los desfiles coincidió así con las condiciones previstas para la jornada.

Para los asistentes, sin embargo, el cambio meteorológico tuvo un efecto inmediato: después de soportar varias horas de calor, la temperatura descendió y permitió continuar las actividades bajo condiciones más agradables.

La capital había registrado temperaturas superiores a los 30 grados durante la jornada. (FOTO: Hondudiario)

Un alivio momentáneo en una capital golpeada por la sequía

La lluvia también tiene un significado particular para Tegucigalpa después de varios meses con precipitaciones por debajo de los niveles habituales.

La capital ha enfrentado durante 2026 una fuerte presión sobre sus reservas de agua y sus principales embalses han permanecido cerca de niveles críticos.

Pero una llovizna aislada no significa una recuperación de las represas.

Para mejorar significativamente las reservas, se necesitan precipitaciones sostenidas sobre las cuencas que alimentan La Concepción y Los Laureles, no solamente lluvias puntuales sobre la zona urbana.

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Por eso, el agua que cayó este 15 de septiembre tuvo sobre todo un efecto inmediato sobre la celebración: refrescó una tarde calurosa y acompañó los últimos recorridos de los estudiantes.

La precipitación tuvo un efecto refrescante tras varias horas de intenso calor. (FOTO: La Prensa)

La jornada patriótica había comenzado desde tempranas horas con bandas, cuadros de excelencia, palillonas, presentaciones culturales y miles de personas siguiendo los actos en la capital.

La lluvia añadió una escena diferente a las conmemoraciones.

Lejos de dispersar a los participantes, terminó acompañando una parte de los desfiles y ofreciendo una pausa frente al intenso calor.

En una fecha dedicada a celebrar 205 años de historia nacional, Tegucigalpa cerró así parte de su jornada cívica bajo una combinación poco habitual durante los últimos meses: música, banderas y lluvia.

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