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El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

La conductora publicó un video después de las críticas por su frase al cantante en Se siente Argentina y explicó el contexto del momento con el músico. Su palabra

Coki Ramírez respondió a la polémica por su comentario a Nahuel Pennisi en Se siente Argentina, el programa que conduce en la TV Pública (Video: Instagram)

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Coki Ramírez salió a responder a la controversia que generó un comentario suyo dirigido a Nahuel Pennisi durante la emisión de Se siente Argentina, el programa que la conductora tiene en la TV Pública. A través de un video que subió a sus redes sociales, la cantante defendió su vínculo de amistad con el músico y remarcó que “lo importante siempre es la intención con la que uno hace las cosas”.

El comentario que originó el revuelo se produjo en medio de una charla con Pennisi y Bruno Arias, quienes participaron como invitados en el ciclo. Mientras conversaba con ambos músicos, la conductora reparó en la remera que llevaba puesta Arias, con una imagen estampada de Mercedes Sosa, y se dirigió a Pennisi con una frase que generó carcajadas en el estudio pero también fuertes críticas en las redes: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”. El comentario aludía a que Pennisi nació con discapacidad visual, condición que forma parte de su historia personal y artística.

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El comentario de Coki Ramírez sobre Nahuel Pennisi surgió durante una charla con Bruno Arias y se viralizó en redes sociales
El comentario de Coki Ramírez sobre Nahuel Pennisi surgió durante una charla con Bruno Arias y se viralizó en redes sociales

Las imágenes de ese cruce se viralizaron rápidamente y generaron opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos calificaron la situación de “inapropiada” y consideraron que las bromas sobre la condición de Pennisi “solo él puede hacérselas”, otros señalaron que el propio músico suele hacer humor sobre su ceguera y restaron gravedad al episodio.

Frente a la repercusión, Coki Ramírez grabó un descargo en el que explicó su versión de los hechos y apeló al vínculo de amistad que mantiene con el cantante. “Ya me río, porque me río de mí, Nahuel se ríe de la situación de él”, planteó la conductora al inicio del video, en el que también expresó su sorpresa por la magnitud de las críticas recibidas. “Realmente, las cosas que he visto y leído no lo puedo creer, cuánto odio hay en la gente”, agregó.

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En ese sentido, la cordobesa remarcó que la relación con Pennisi excede la instancia televisiva. “Nahuel es mi amigo, Nahuel se caga de risa de esta situación, a ver si lo entienden”, sostuvo, y añadió que “cada vez que lo veo, la gente que lo conoce, de hecho hay mucha gente que está poniendo en redes, saben que él se ríe de eso”. Según su descripción, “para mí Nahuel es una persona común y corriente que no ve y punto”.

La frase de Coki Ramírez sobre que Nahuel Pennisi no podía ver la remera se viralizó y abrió una polémica en redes sociales (Video: X)

La cantante también defendió el formato del programa que conduce, al que describió como un espacio inclusivo que integra a artistas con distintas condiciones. “Es un programa sumamente inclusivo. Hemos traído personas no videntes para que si digo ciego no critiquen”, explicó, y mencionó además la participación de artistas con tartamudez en el ciclo. “Cuando cantan no son tartamudos, es maravilloso”, detalló sobre esa experiencia particular del programa.

En el cierre de su descargo, la cantante insistió en que no busca justificar lo ocurrido sino aclarar el contexto en el que se dio la situación. “Esto no es una justificación, ni descargo, ni nada, soy amiga de la mayoría de los invitados que vienen al programa”, sostuvo, y agregó que “la pasamos genial” en la producción del ciclo. Pidió, además, que quienes la critican reflexionen sobre el uso de su tiempo.

“Todo ese tiempo que dedican a odiar, inviértanlo en ustedes”, planteó, antes de concluir el mensaje con un pedido de tolerancia hacia las distintas condiciones que puede atravesar cada persona. “Todos somos discapacitados, todos nos faltan capacidades de un montón de cosas, sobre todo de amar y dejar el odio de lado”, concluyó.

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