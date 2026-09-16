Panamá registra 7,565 casos acumulados de dengue y baja las hospitalizaciones en 14.5%

La entidad de salud instó a no bajar la guardia, mediante la prevención y el control de los criaderos. (Minsa)

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En Panamá se han registrado 7,565 casos acumulados de dengue a nivel nacional, durante la semana del 23 al 29 de agosto de este año.

En comparación con la misma semana de 2025, cuando se contabilizaron 10,664 casos, esta cifra representa una disminución del 30.9% en los casos de dengue a nivel nacional, informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología.

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Las autoridades sanitarias reiteran ante esta tendencia el llamado a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención, especialmente la eliminación permanente de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Las estadísticas indican que del total de casos registrados, 6,576 corresponden a dengue sin signos de alarma, 946 presentan signos de alarma y 43 corresponden a casos de dengue grave.

En cuanto a las áreas de mayor concentración de casos, el informe epidemiológico detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista con 1,944 casos, seguida de las provincias de Colón con 1,905, Chiriquí con 736, Panamá Oeste con 710 y la región de San Miguelito con 632.

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Recomiendan realizar de manera permanente la eliminación de recipientes y utensilios inservibles que puedan acumular agua. (Minsa)

La provincia de Bocas del Toro presentó 421 casos, Panamá Norte 405, Panamá Este con 329; Herrera con 174; Veraguas con 101; Los Santos con 65; Coclé con 44; comarca Guna Yala con 40; comarca Ngäbe-Buglé con 40 y la provincia de Darién con 19.

Se aclara que no se registran casos provenientes del extranjero.

El registro oficial indica que en lo que va del año se reportan 865 personas hospitalizadas por dengue, cifra que representa una disminución del 14.5% en comparación con las 1,010 hospitalizaciones registradas durante el mismo período de 2025.

El informe epidemiológico da a conocer, además, 18 defunciones asociadas al dengue. Detalla que las defunciones corresponden a las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Colón, con tres cada una, mientras que la Región Metropolitana y Chiriquí registran dos cada una. San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas reportan una defunción cada una.

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Siempre de acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No.34 es de 7.5 casos por cada 100 mil habitantes.

Dentro y en los alrededores de las viviendas se debe revisar y eliminar los posibles criaderos. (Minsa)

Entre los corregimientos que registran más de 100 casos se encuentran: Veracruz, con 679 casos; Puerto Pilón, 405; Tocumen, 290; Sabanitas, 282; Cristóbal Este, 241; Burunga, 232; 24 de Diciembre, 222; Cativá, 217; David, 202; Nueva Providencia, 182; Las Mañanitas, 155; Chilibre, 131; Belisario Porras, 119; Buena Vista, Colón, 118; Las Garzas, 116; Belisario Frías, 113; Guabito, 101, y Pacora, con 100 casos.

La tasa de incidencia correspondiente a esta semana epidemiológica refleja que el grupo de 10 a 14 años es el más afectado, con 238.8 casos por cada 100 mil habitantes.

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En su informe, el Ministerio de Salud señala que continúa intensificando los operativos de prevención y control en todo el país, con el apoyo del equipo de Control de Vectores y las estrategias de Promoción de la Salud, dirigidas a reducir la transmisión del dengue.

Las autoridades sanitarias destacan que la participación ciudadana es fundamental para mantener los resultados alcanzados.

Por ello, recomiendan realizar de manera permanente la eliminación de recipientes y utensilios inservibles que puedan acumular agua, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

El corregimiento de Veracruz continúa encabezando la lista nacional con 679 casos acumulados, según el más reciente informe epidemiológico. (Minsa)

Aducen que de igual manera se debe garantizar el adecuado tratamiento y protección de los depósitos de agua de uso útil para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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No obstante, la entidad sanitaria reitera que, a pesar de la tendencia decreciente registrada en las últimas semanas, no se debe bajar la guardia, ya que la prevención y el control de los criaderos la deben mantenerse de forma permanente.