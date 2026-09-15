Ver las Guerreras K-pop en 4K, 1080p o 720p: cuál es la velocidad recomendada en Netflix

Las Guerreras K-pop solo se pueden ver de forma legal en Netflix. (Fotocomposición Infobae)

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Netflix reveló las velocidades de internet necesarias para reproducir películas como Las Guerreras K-pop con calidad 4K, 1080p o 720p. La plataforma streaming establece distintos mínimos según la resolución elegida y la capacidad de conexión de los usuarios.

Otro factor que influye en la reproducción es la estabilidad de la red. Si el ancho de banda disponible no alcanza para sostener la máxima definición, Netflix reduce de forma automática la calidad de imagen para evitar interrupciones, pausas o cargas prolongadas durante la película.

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Qué velocidad se necesita para reproducir Las Guerreras K-pop en 720p

La reproducción en alta definición, conocida como HD o 720p, necesita una conexión de al menos 3 Mb/s. Esa velocidad permite acceder a una imagen con mayor nivel de detalle que la definición estándar, aunque queda por debajo de las opciones Full HD y UHD.

La resolución 720p requiere la una velocidad mínima de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El requisito puede variar en la práctica si otros dispositivos usan la misma red. Teléfonos, computadoras, consolas, cámaras de seguridad y dispositivos domésticos conectados al WiFi consumen parte de la capacidad disponible y pueden afectar la transmisión de Las Guerreras K-pop.

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Cuántos Mb/s exige la calidad 1080p o Full HD en Netflix

Para ver una película en Full HD, identificada como 1080p, Netflix sugiere contar con al menos 5 Mb/s. Este formato ofrece una definición superior a 720p y suele ser una alternativa habitual para televisores, computadoras y tabletas compatibles.

La plataforma adapta la reproducción de acuerdo con las condiciones de la red. Por ese motivo, una persona puede haber seleccionado contenido en 1080p, pero recibir una calidad menor si la velocidad cae de manera momentánea o si la señal inalámbrica presenta interferencias.

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La resolución Full HD es la que usan la mayoría de dispositivos compatibles con Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la conexión a internet mínima para reproducir contenido en 4K

La reproducción en ultra alta definición, denominada UHD o 4K, requiere una conexión de al menos 15 Mb/s. Ese es el umbral sugerido para acceder a la mayor resolución disponible en Netflix, con una imagen que permite apreciar más detalles en pantallas de mayor tamaño.

El requisito corresponde a la velocidad real que llega al televisor, computadora o celular. No alcanza con tener contratado un plan de 15 Mb/s si una parte relevante del ancho de banda se destina a otras actividades en el hogar, como videollamadas, descargas o juegos en línea.

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Solo algunos dispositivos son compatibles con la resolución 4K de películas de Netflix. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

Además, es necesario que el dispositivo y el plan de Netflix sean compatibles con UHD. Si alguno de esos elementos no admite 4K, la plataforma reproducirá el contenido en una resolución inferior, incluso cuando la conexión supere el mínimo sugerido.

Cómo verificar la velocidad de internet antes de ver una película en Netflix

La plataforma streaming sugiere medir la velocidad de descarga antes de reproducir contenidos en 4K. En teléfonos, tabletas y computadoras, la prueba puede realizarse mediante Fast.com, un sitio que inicia la medición de forma automática y no requiere instalar programas adicionales.

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Se puede verificar las velocidad desde la app de Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El resultado permite conocer la capacidad disponible en ese momento, que puede diferir de la velocidad ofrecida por el proveedor de internet. La diferencia es relevante porque la señal cambia según la distancia al router, la saturación de la red inalámbrica y la cantidad de dispositivos conectados.

Asimismo, en televisores inteligentes y aparatos vinculados a la pantalla, la comprobación puede hacerse desde la aplicación de Netflix. El usuario debe ingresar al menú de ayuda y elegir la función “Comprobar red”, que evalúa la conexión del dispositivo con el servicio.

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Si aparece un mensaje de error o la prueba no se completa, es posible que el televisor o reproductor no tenga acceso a internet. En ese caso, conviene revisar la conexión WiFi, los cables y el estado del router antes de volver a iniciar la reproducción.