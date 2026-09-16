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ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

La empresa liderada por Sam Altman retirará esa versión en octubre de todas sus suscripciones y sugiere optar por Sol o Astra, con funciones de programación, automatización y razonamiento complejo

La nueva generación de modelos de ChatGPT busca ejecutar procesos de varios pasos con menos interrupciones (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La nueva generación de modelos de ChatGPT busca ejecutar procesos de varios pasos con menos interrupciones (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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OpenAI, la empresa de Sam Altman, retirará GPT-5.5 el 14 de octubre de 2026 de ChatGPT, ChatGPT Work y Codex en todos los planes, una medida que obligará a quienes todavía usan ese modelo en la herramienta de programación a migrar a GPT-5.6 Sol o GPT-6 Astra.

La compañía presentó el cambio como el cierre de una etapa para una de las versiones más utilizadas de su plataforma y como parte de la transición hacia modelos con mayor capacidad de razonamiento, automatización y uso de herramientas.

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Para los usuarios, la modificación implica revisar qué modelo utilizan según la tarea y el plan contratado. GPT-5.6 ofrece tres variantes —Sol, Terra y Luna—, con distintas combinaciones de rendimiento, velocidad y costo.

OpenAI lanza su más potente modelo de IA, GPT 6 Astra.
GPT-6 Astra está diseñado para tareas de programación, investigación y uso de herramientas. (Foto: OpenAI)

GPT-6 Astra, por su parte, apunta a tareas complejas que requieren varios pasos, desde programación y análisis de documentos hasta navegación web y manejo de aplicaciones. La disponibilidad de Astra varía según el producto y la suscripción.

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Cuáles son las ventajas de GPT-5.6

La familia GPT-5.6 se divide en Sol, Terra y Luna. Sol es la versión orientada a las tareas de mayor exigencia, como programación, investigación, trabajo con conocimiento especializado, ciberseguridad, ciencia, uso de computadoras y diseño.

Según la documentación de OpenAI, incorpora niveles de razonamiento configurables y una opción denominada max, que asigna más tiempo de cómputo a problemas complejos.

GPT-5.6 Sol combina razonamiento extendido con herramientas para programación y trabajo profesional, una diferencia relevante frente a modelos enfocados en respuestas rápidas.

GPT-5.6 incorpora variantes orientadas a razonamiento, velocidad y eficiencia de recursos. (Foto: Europa Press)
GPT-5.6 incorpora variantes orientadas a razonamiento, velocidad y eficiencia de recursos. (Foto: Europa Press)

Terra apunta al trabajo cotidiano y busca un equilibrio entre capacidad, velocidad y costo. Luna, en cambio, es la opción más veloz y económica de la familia. En ChatGPT, Luna se convirtió en el modelo predeterminado para los planes Free y Go, mientras que Sol, Terra y Luna están disponibles en ChatGPT Work para los planes Plus, Pro, Business y Enterprise.

En Codex, los usuarios de los planes Free y Go cuentan con Terra, mientras que las suscripciones Plus, Pro, Business y Enterprise pueden elegir entre las tres variantes.

Qué novedades trae GPT-6 Astra de OpenAI

GPT-6 Astra es el modelo con el que OpenAI busca concentrar las funciones de mayor autonomía y razonamiento. La empresa lo presenta como una herramienta para el uso de computadoras, la navegación web, la ingeniería de software, la investigación científica, la ciberseguridad y la elaboración de documentos, planillas y presentaciones.

GPT-6 Astra puede trabajar con navegación web, documentos, planillas y presentaciones. (Foto: Europa Press)
GPT-6 Astra puede trabajar con navegación web, documentos, planillas y presentaciones. (Foto: Europa Press)

Astra puede seguir un objetivo a lo largo de varios pasos, incorporar cambios de dirección y plantear preguntas cuando una decisión puede alterar el resultado. En Codex, OpenAI señala que el modelo puede continuar con acciones que no dependen de una respuesta del usuario mientras espera aclaraciones sobre puntos relevantes.

Además, la compañía informó que Astra recibió entrenamiento para respetar mejor los límites de una tarea y distinguir entre instrucciones ordinarias y acciones que podrían exceder el alcance autorizado.

En sus evaluaciones internas, OpenAI indicó que GPT-6 Astra alcanzó el nivel crítico de capacidad en ciberseguridad dentro de su marco de preparación, así que reforzó las barreras para evitar usos dañinos.

OpenAI sugiere actualizar Codex CLI para acceder a las funciones más recientes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
OpenAI sugiere actualizar Codex CLI para acceder a las funciones más recientes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Asimismo, en ChatGPT, GPT-6 Astra está disponible como GPT-6 Pro para los planes Pro, Business y Enterprise. Los planes Plus incluyen acceso a Astra en ChatGPT Work y Codex.

Para utilizarlo en la línea de comandos, Codex CLI requiere la versión 0.153.0 o posterior. La plataforma sugiere actualizar la aplicación de escritorio de ChatGPT cuando el modelo no aparezca en el selector.

Con el retiro previsto para mediados de octubre de 2026, OpenAI dejará a GPT-5.6 Sol como una de las alternativas para quienes prioricen tareas complejas en Codex y reservará GPT-6 Astra para los casos que demanden mayor autonomía, contexto y ejecución mediante herramientas.

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