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Robotaxi de Tesla bajo la lupa: Elon Musk tiene fecha límite para justificar la autonomía del Cybercab

La autoridad vial de Estados Unidos pidió a Tesla aclarar si una persona puede conducir los Cybercab y controlar el vehículo desde la pantalla táctil

Tesla tiene plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para responder las consultas de la NHTSA sobre la certificación de su robotaxi Cybercab. REUTERS/Kaylee Greenlee
Tesla tiene plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para responder las consultas de la NHTSA sobre la certificación de su robotaxi Cybercab. REUTERS/Kaylee Greenlee
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Tesla deberá responder antes del 30 de septiembre de 2026 a una serie de preguntas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) sobre la autocertificación de su robotaxi autónomo Cybercab, como parte de una investigación gubernamental.

La agencia busca determinar si los controles para un conductor humano instalados de forma temporal, u otros equipos, fueron utilizados por la compañía como base para certificar que el Cybercab cumple las normas federales de seguridad para vehículos motorizados.

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El Cybercab es el robotaxi de dos plazas de Tesla. El 3 de septiembre, la empresa inició el despliegue comercial de un pequeño número de estos vehículos en Austin, Texas, y anticipó una expansión gradual del servicio a más unidades y ubicaciones.

La investigación busca establecer si Tesla utilizó controles humanos temporales u otros componentes para demostrar que el vehículo cumple las normas de seguridad. REUTERS/Kaylee Greenlee
La investigación busca establecer si Tesla utilizó controles humanos temporales u otros componentes para demostrar que el vehículo cumple las normas de seguridad. REUTERS/Kaylee Greenlee

Qué debe certificar Tesla

La NHTSA pidió a Tesla que confirme si los Cybercab pueden ser conducidos por una persona y si la pantalla táctil incorpora controles que permitan a los ocupantes mover el vehículo.

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La compañía también deberá informar cuál es la velocidad máxima de los robotaxis, qué límites geográficos y horarios tendrán y qué otras restricciones se aplicarán a su operación.

Según indicó la agencia, el Cybercab no cuenta con controles manuales convencionales, como volante, pedal de freno, pedal de acelerador ni espejos retrovisores.

El organismo regulador señaló que revisaba el proceso y los datos técnicos con los que el fabricante de vehículos eléctricos acreditó el cumplimiento de las normas federales antes de desplegar el robotaxi. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Cybercab es un vehículo autónomo de Tesla con capacidad para dos pasajeros. REUTERS/Kaylee Greenlee
El Cybercab es un vehículo autónomo de Tesla con capacidad para dos pasajeros. REUTERS/Kaylee Greenlee

Los cambios regulatorios para los vehículos autónomos

Tesla y otras compañías de robotaxis, incluida Waymo, de Google, respaldaron los planes del gobierno del presidente Donald Trump para modificar las regulaciones y permitir que estos vehículos operen sin volante, pedales de freno, espejos retrovisores ni otros equipos destinados a conductores humanos.

Los críticos de los robotaxis rechazan esas modificaciones y sostienen que las normas no deberían flexibilizarse hasta que las empresas demuestren que los vehículos autónomos son seguros.

En junio de 2026, la NHTSA propuso eliminar la exigencia de pedales de freno manuales en los vehículos autónomos, una medida que facilitaría el despliegue de unidades sin controles humanos en las carreteras de Estados Unidos.

La NHTSA solicitó detalles sobre la posibilidad de que una persona tome el control del Cybercab. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La NHTSA solicitó detalles sobre la posibilidad de que una persona tome el control del Cybercab. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La agencia también planteó otros cambios en las normas federales de seguridad para que los vehículos autónomos no requieran equipos adicionales de conducción humana. Sin embargo, las regulaciones vigentes seguirán en vigor hasta que esas modificaciones se finalicen, según informó la NHTSA.

Según la legislación actual de Estados Unidos, los vehículos totalmente autónomos no requieren la aprobación de la NHTSA si cuentan con volante, pedales de freno, espejos y otras características de los vehículos controlados por humanos. La agencia puede autorizar que hasta 2.500 vehículos por fabricante al año circulen por las carreteras de Estados Unidos sin controles humanos obligatorios.

En julio, la NHTSA aprobó una petición de Zoox, filial de Amazon, para el despliegue comercial limitado de sus robotaxis sin volante, una hecho que marcó un antecedente en la industria del transporte autónomo.

La NHTSA puede autorizar la circulación de hasta 2.500 vehículos autónomos por fabricante al año sin controles humanos obligatorios. REUTERS/Brendan McDermid
La NHTSA puede autorizar la circulación de hasta 2.500 vehículos autónomos por fabricante al año sin controles humanos obligatorios. REUTERS/Brendan McDermid

Qué características tiene el robotaxi de Tesla

El Cybercab de Tesla es un robotaxi autónomo diseñado para trasladar hasta dos pasajeros sin volante, pedal de acelerador ni pedal de freno.

El vehículo dispone de puertas de apertura y cierre automático, una pantalla táctil central y un maletero trasero con espacio para dos maletas estándar facturadas y dos de mano.

Tesla señala que la pantalla permite iniciar el viaje, regular la temperatura de la cabina, ajustar los asientos, controlar las puertas y acceder a música, juegos y otros contenidos multimedia.

Los usuarios también pueden operar varias de esas funciones desde la aplicación Robotaxi, que conserva sus preferencias de climatización y entretenimiento entre viajes. El modelo incorpora cámaras y sensores para circular de manera autónoma por calles, autopistas, intersecciones y estacionamientos.

Además, incluye una cámara interior para detectar la ocupación y prestar asistencia, un botón de detención para solicitar que el vehículo se detenga y puertos USB-C.

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