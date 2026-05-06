OpenAI promete una IA más confiable para temas delicados de salud, derecho y finanzas

GPT-5.5 Instant es el nuevo modelo predeterminado de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI ha lanzado GPT-5.5 Instant, su nuevo modelo de inteligencia artificial predeterminado para ChatGPT.

Según la compañía, este modelo reduce las halucinaciones en respuestas incorrectas en áreas como derecho, medicina y finanzas, manteniendo su velocidad de respuesta.

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En evaluaciones internas, GPT-5.5 Instant generó un 52% menos de afirmaciones erróneas que GPT-5.3 Instant en preguntas de alto riesgo sobre las áreas recién mencionadas.

GPT-5.5 Instant es más directo en sus respuestas. (OpenAI)

Además, el modelo redujo un 37% las afirmaciones inexactas en conversaciones complejas previamente identificadas por los usuarios por contener errores de hecho.

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GPT-5.5 Instant incorpora mejoras en el análisis de fotografías e imágenes cargadas, responde de manera más precisa a preguntas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y decide con mayor eficacia cuándo emplear la búsqueda web para ofrecer información pertinente.

Asimismo, las respuestas del modelo son ahora más concisas: presenta la información de forma más directa, formula menos preguntas de seguimiento superfluas y evita elementos que recargan las respuestas, como el uso excesivo de emojis.

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GPT-5.5 Instant reduce el uso de emojis. (OpenAI)

Qué otras características tiene GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant incorpora respuestas y controles más personalizados: el modelo utiliza de manera más eficaz la información proveniente de chats, archivos y correos de Gmail conectados, lo que permite ofrecer respuestas más relevantes y adaptadas a cada usuario.

Esta capacidad de personalización incluye identificar cuándo una respuesta puede mejorarse con detalles específicos y buscar rápidamente en conversaciones previas para evitar repeticiones innecesarias.

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Esto es útil para generar sugerencias y planes personalizados, así como para retomar tareas pendientes.

GPT-5.5 Instant puede ofrecer respuestas con un mayor nivel de personalización. (OpenAI)

Además, se están implementando fuentes de memoria en todos los modelos de ChatGPT.

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Esta función permite visualizar el contexto usado para personalizar cada respuesta, incluyendo recuerdos guardados o interacciones anteriores, y ofrece la posibilidad de eliminar o corregir datos si están desactualizados o han dejado de ser pertinentes.

Al compartir un chat, las fuentes de memoria no se muestran a otros usuarios, lo que garantiza el control sobre la privacidad y la información almacenada.

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Los usuarios pueden eliminar conversaciones, modificar recuerdos guardados desde la configuración o utilizar chats temporales que no actualizan la memoria.

OpenAI explica que su nuevo modelo no comete tantas halucinaciones en comparación al anterior que también era predeterminado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Las fuentes de memoria están diseñadas para facilitar la comprensión de cómo se personalizan las respuestas, aunque pueden mostrar solo los chats previos más relevantes en lugar de la totalidad de las interacciones consultadas.

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Disponibilidad de GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, reemplazando a GPT-5.3 Instant como modelo predeterminado, así como en la API.

Para quienes cuentan con suscripción de pago, GPT-5.3 Instant continuará accesible durante tres meses a través de la configuración del modelo, antes de su retiro definitivo.

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La personalización mejorada, que integra el contexto de chats, archivos y cuentas de Gmail vinculadas, se está implementando inicialmente para usuarios Plus y Pro en la versión web, y estará disponible próximamente en dispositivos móviles.

Los usuarios pueden vincular su ChatGPT con Gmail para recibir respuestas más personalizadas. (Google)

OpenAI prevé expandir esta función a los planes Free, Go, Business y Enterprise en las próximas semanas. Por su parte, las fuentes de memoria se están incorporando en todos los planes de consumo de ChatGPT en la web, con una próxima extensión a dispositivos móviles.

La disponibilidad de fuentes de personalización específicas puede variar según la región.

OpenAI presenta nuevo acuerdo con Microsoft

Si utilizas Microsoft 365 y accedes a aplicaciones como Word o Excel, es importante saber que muchas de sus funciones están impulsadas por inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, mediante un acuerdo exclusivo vigente desde 2019.

En 2026, la relación entre ambas compañías evoluciona con un cambio significativo: Microsoft podrá emplear la tecnología y los modelos de OpenAI hasta 2032, pero la licencia dejará de ser exclusiva.

OpenAI y Microsoft renovaron algunos puntos de su acuerdo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto permitirá que otras empresas también integren la inteligencia artificial de OpenAI en sus propios productos y servicios.

Además, Microsoft dejará de abonar a OpenAI un porcentaje de los ingresos generados por el uso de esta tecnología, modificando así los términos comerciales entre ambas partes.

La compañía ya no tendrá que compartir estos beneficios económicos con OpenAI.

No obstante, Microsoft mantiene su participación directa como accionista mayoritario en OpenAI.