El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

El MARN advirtió que entre el 23 y el 25 de septiembre podrían registrarse en El Salvador condiciones de tipo temporal, con lluvias más frecuentes y de mayor duración que las habituales en esta época del año. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Guardar

El MARN advirtió que entre el 23 y el 25 de septiembre podrían registrarse en El Salvador condiciones de tipo temporal, con lluvias más frecuentes y de mayor duración que las habituales en esta época del año.

La posible formación de un campo depresionario al inicio de la próxima semana, seguido de una zona de baja presión al sur de Centroamérica, son los sistemas que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene bajo vigilancia.

PUBLICIDAD

De concretarse, el incremento de las precipitaciones comenzaría desde el lunes 21 de septiembre, principalmente desde el sector sur.

“De concretarse este escenario, este podría generar abundante nubosidad y un incremento de las lluvias desde el día lunes 21 de septiembre, principalmente provenientes del sector sur”, detalla el boletín oficial.

El organismo aclaró que la evolución, trayectoria e intensidad del posible sistema aún presentan incertidumbre y que el pronóstico puede ajustarse conforme avancen los días.

La recomendación es seguir las actualizaciones oficiales antes de realizar desplazamientos o actividades al aire libre en esa franja de fechas.

La madrugada y la mañana del jueves 17 de septiembre transcurrirán despejadas y sin lluvia. El ciclo se activará nuevamente por la tarde, con tormentas concentradas al norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán.(Imagen Infobae América)

El miércoles 16 cierra con tormentas nocturnas en el centro y el occidente

Antes de que llegue ese escenario, las próximas 48 horas ya traen su propia dinámica. Este miércoles abrirá con cielo poco nublado y sin precipitaciones durante la mañana, una calma que se romperá por la tarde con lluvias y tormentas puntuales en el norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán.

PUBLICIDAD

La noche concentrará la mayor actividad. Las tormentas se desplazarán hacia las zonas central y occidental, con incidencia directa en San Salvador —incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)—, La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate, el sur de Santa Ana y el sector costero de Ahuachapán.

El viento soplará del noreste y sureste entre 10 y 20 km/h. Al interior de las tormentas, las ráfagas podrán superar los 40 km/h. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día y descenderán con la llegada de la noche.

El flujo del este acelerado y una vaguada activa son los factores que el MARN identifica como responsables del desarrollo de estas condiciones.

El jueves 17 repite el patrón con tormentas que bajan desde el norte

La madrugada y la mañana del jueves 17 de septiembre transcurrirán despejadas y sin lluvia. El ciclo se activará nuevamente por la tarde, con tormentas concentradas al norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán.

PUBLICIDAD

Con el avance de la noche, esos sistemas se moverán hacia el interior del país. Los departamentos de San Vicente, San Salvador —AMSS—, La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate y Santa Ana quedarán dentro del área de afectación. También podrían registrarse tormentas puntuales en la zona oriental.

El viento se mantendrá del noreste y sureste, con el mismo rango de velocidades del miércoles y ráfagas que podrán superar los 40 km/h durante los episodios de mayor intensidad. La vaguada y el flujo del este seguirán siendo los factores determinantes.

La madrugada y la mañana del jueves 17 de septiembre transcurrirán despejadas y sin lluvia. El ciclo se activará nuevamente por la tarde, con tormentas concentradas al norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán.(Imagen Infobae América)

Una semana de tormentas que acumula humedad en los suelos

El patrón de los próximos dos días no es nuevo. Desde el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, El Salvador atraviesa una secuencia continua de tormentas nocturnas impulsadas por la interacción entre ondas tropicales y el flujo acelerado del este, según recogió Infobae en su cobertura de esos días.

PUBLICIDAD

En ese período, las temperaturas en la zona oriental llegaron a alcanzar o superar los 40°C (104°F), mientras la franja costera registró máximas de entre 33°C (91,4°F) y 38°C (100,4°F).

La acumulación de humedad en los suelos derivada de varios días consecutivos de precipitaciones llevó al MARN a emitir avisos de vigilancia por deslizamientos de tierra y caída de rocas en el complejo volcánico de San Salvador, el AMSS y los alrededores del lago de Ilopango.

Ese contexto hace que el posible temporal de la semana siguiente no llegue sobre suelos secos, lo que eleva la atención sobre zonas de pendiente, taludes y sectores con drenaje limitado tanto en áreas urbanas como rurales.

PUBLICIDAD