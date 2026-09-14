Tecno

El prompt definitivo en ChatGPT para crear una foto propia en los años 80s

La inteligencia artificial de OpenIA permite crear una imagen inspirada en 1985 a partir de una referencia y una instrucción que conserva los rasgos del usuario, mientras modifica peinado y vestuario

Fotografía dividida: a la izquierda, un joven con chaqueta de mezclilla al estilo de 1985; a la derecha, el logotipo de ChatGPT sobre fondo blanco
Los retratos adaptados a diferentes épocas en ChatGPT son tendencia en redes sociales. (Fotocomposición Infobae)
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Una foto actual puede transformarse en una escena de mediados de los años 80 sin recurrir a programas de edición especializados. Un prompt permite generar en ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, una imagen personal con estética de 1985 a partir de un retrato cargado por el usuario y de instrucciones sobre los rasgos que deben conservarse.

La herramienta de imágenes de ChatGPT admite la carga y edición de fotografías existentes. El proceso parte de elegir una imagen de referencia, adjuntarla en una conversación y enviar un prompt o instrucción precisa del resultado buscado.

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Dónde se crea una foto personal con estilo de los años 80

El primer paso consiste en abrir una conversación en ChatGPT desde la versión web o las aplicaciones para iOS y Android. Se puede ingresar en la sección Imágenes, disponible desde el menú de la plataforma, para iniciar una solicitud de generación visual.

ChatGPT es la herramienta de IA de OpenAI y es compatible con múltiples dispositivos. (Foto: Europa Press)
ChatGPT es la herramienta de IA de OpenAI y es compatible con múltiples dispositivos. (Foto: Europa Press)

En el cuadro de texto aparece el botón para adjuntar archivos. Allí se debe seleccionar la opción para añadir fotos y cargar el retrato elegido. ChatGPT acepta archivos PNG, JPEG y GIF no animados, con un límite de hasta 20 MB por imagen.

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Qué imagen de referencia conviene elegir para la creación

La fotografía debe mostrar el rostro de forma nítida, con buena iluminación y sin elementos que cubran zonas centrales, como anteojos oscuros, barbijos, manos o sombras marcadas. Un retrato frontal o de tres cuartos facilita que la herramienta conserve la identidad y los rasgos principales.

Además, es conveniente usar una imagen reciente, tomada sin filtros agresivos ni modificaciones previas. Si se busca una escena de cuerpo entero, la foto cargada puede incluir hombros, torso o la figura completa, aunque el detalle facial suele ser mayor en los retratos cercanos.

Joven con peinado de los años 80, cortavientos azul y morado, reloj digital y pósteres en la pared de su habitación
Esta es una representación de una imagen adaptada a los años 80s. (Foto: Gemini)

Cuál es el prompt en ChatGPT para verse como si fuera 1985

Tras adjuntar la foto, el usuario debe pegar en el chat la siguiente instrucción. El texto pide mantener la apariencia reconocible de la persona y trasladarla a una estética visual propia de la mitad de aquella década:

“Usando mi foto subida, muéstrame cómo me habría visto alrededor de 1985. Conserva mi identidad, rasgos faciales, tono de piel, edad y apariencia reconocible. Reimagina mi cabello, ropa, accesorios y entorno con un estilo audaz e inconfundible de mediados de los 80: siluetas expresivas, accesorios llamativos, detalles superpuestos, colores y texturas distintivas. Haz que parezca una fotografía auténtica de 1985 con grano analógico, color desvaído, flash directo y suavidad sutil. Agrega un estilo de los 80 preciso de la época”.

ChatGPT es intuitivo de usar y permite cargar varias imágenes y dar diferentes instrucciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
ChatGPT es intuitivo de usar y permite cargar varias imágenes y dar diferentes instrucciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La referencia a 1985 orienta a ChatGPT Imágenes hacia recursos visuales asociados con ese período, como peinados con volumen, prendas de colores intensos, joyería visible y un acabado similar al de las cámaras analógicas.

Cómo ajustar el resultado sin perder los rasgos físicos propios

La primera imagen puede requerir correcciones. La plataforma permite continuar la conversación y solicitar modificaciones mediante indicaciones breves, tales como “mantén el peinado, cambia la chaqueta por una de cuero” o “usa un fondo de estudio con luces de neón”.

ChatGPT permite realizar ajustes al resultado de la IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
ChatGPT permite realizar ajustes al resultado de la IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, es posible elegir una parte de la imagen con la herramienta de selección y describir el cambio necesario. La selección no siempre es exacta y que una edición puede alterar áreas cercanas, así que conviene revisar el rostro antes de guardar la versión final.

De qué forma descargar y publicar la foto en redes sociales

Una vez elegida la versión final, hay que abrir la imagen y seleccionar la opción Guardar para descargarla en el dispositivo. Las creaciones quedan en la sección Imágenes de ChatGPT, desde donde se pueden revisar, reutilizar o compartir en otras aplicaciones.

Antes de publicarla en redes sociales, conviene aclarar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, sobre todo si el resultado puede confundirse con una foto antigua real.

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