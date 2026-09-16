Guatemala

Guatemala: El Ministerio de Ambiente amplía las inspecciones por la coloración roja en el río Las Vacas

La cartera ambiental recorre desde la madrugada drenajes y alcantarillado de las zonas 5, 6, 16 y 18, toma muestras y las envía a laboratorio para identificar la sustancia

Dos imágenes contiguas de un cauce de agua teñido de color rojo brillante y rojo oscuro entre vegetación verde.
El río Las Vacas apareció con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala y el MARN amplió las inspecciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El río Las Vacas presentó una intensa coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala y motivó este martes una ampliación de las inspecciones ambientales, mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) investiga si un colorante fue vertido en el sistema de drenaje municipal.

La alteración fue observada por primera vez el lunes 14 de septiembre bajo el puente Belice, en el tramo entre la zona 6 y la calzada La Paz. El cambio de tonalidad se extendió hasta las cercanías del parque ecológico La Asunción, situado en la zona 5.

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Videos y fotografías difundidos por vecinos en redes sociales mostraron el agua teñida de rojo a lo largo del cauce. Las imágenes generaron preocupación entre las comunidades próximas al afluente urbano.

Comunicado oficial impreso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala con su logotipo en la parte superior
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala inspecciona el río Las Vacas tras hallar un líquido de coloración rosada en los drenajes de la capital. (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)

Líquidos rojos en drenajes de cuatro zonas capitalinas

Las inspecciones comenzaron desde las primeras horas del 15 de septiembre, cuando equipos del MARN recorrieron drenajes y sistemas de alcantarillado de las zonas 5, 6, 16 y 18 de la capital. En las tareas participaron la Municipalidad de Guatemala y la División de Protección a la Naturaleza.

Los técnicos detectaron líquidos con la misma coloración en algunos drenajes que descargan sus aguas en un tributario del río. La institución ambiental informó que obtuvo una muestra de la sustancia y la remitió a un laboratorio para determinar su naturaleza y su posible procedencia.

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El ministro de Ambiente, Edwin Castellanos, y el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, acudieron a los puntos inspeccionados para supervisar el trabajo de las cuadrillas. La investigación continuará hasta localizar el punto de descarga o la fuente que provoca la afectación, según el MARN.

Una de las hipótesis iniciales plantea que alguna empresa o entidad habría vertido un colorante en la red de drenaje municipal. Castellanos indicó que las autoridades trabajarán junto con la Empresa Municipal de Agua para examinar el sistema de alcantarillado e identificar el sitio exacto desde el que se habría producido la descarga.

El funcionario remarcó que esa posibilidad todavía no establece una causa definitiva y requiere una investigación más amplia. “Es una barbaridad lo que algunos malos guatemaltecos hacen con nuestros ríos. Estamos investigando para dar con los responsables”, escribió Castellanos en su cuenta de X.

Un cauce conectado con el río Motagua

El río Las Vacas atraviesa zonas densamente pobladas de la Ciudad de Guatemala antes de desembocar en el río Motagua, uno de los principales cauces del país. La presencia de la coloración en distintos sectores urbanos amplió la inquietud por una posible afectación en el entorno próximo al agua.

El episodio ocurrió tres meses después de que un estudio documentara contaminación fecal y otras alteraciones en este afluente, que recibe aguas residuales y desechos del área metropolitana, recordó Prensa Libre. Ese antecedente no permite establecer el origen del tono rojizo detectado esta semana.

Las autoridades ambientales aún no informaron qué sustancia produjo el cambio de color, dónde se habría originado ni si implica riesgos para las personas o el ambiente. El MARN señaló que aplicará las acciones administrativas y legales previstas en el marco vigente si se comprueban infracciones o daños ambientales.

“Una vez se cuente con los resultados de las inspecciones y de los análisis pertinentes, se podrá brindar información más precisa sobre las causas y poder así, proceder conforme a las competencias del MARN”, comunicó la cartera ambiental a través de sus canales oficiales. También agradeció las denuncias ciudadanas que permitieron advertir el cambio en el aspecto del cauce.

No se informó un plazo para la entrega de los análisis de laboratorio ni una fecha para la finalización de los recorridos técnicos en las cuatro zonas capitalinas involucradas.

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