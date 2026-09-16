Por qué el Gobierno no incluyó el costo fiscal del RIGI en el proyecto de Presupuesto 2027

Los proyectos aprobados en el RIGI suman USD 49.766 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno decidió no incorporar una estimación del costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso. Según explicó el Ejecutivo, esto se debe a que las iniciativas adheridas se encuentran, en su mayoría, en las primeras fases de ejecución.

Para entender cómo se contabilizan los beneficios impositivos en el Presupuesto, hay que partir del concepto de gasto tributario, que alude a la pérdida de recaudación derivada de tratamientos tributarios preferenciales.

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Esos esquemas especiales buscan promover actividades económicas, favorecer determinadas zonas o grupos de contribuyentes, incentivar comportamientos o reducir la carga impositiva sobre ciertos consumos. A diferencia de una asignación presupuestaria directa, este mecanismo genera estímulos mediante una disminución de las obligaciones ante el fisco.

Para 2027, el gasto tributario total fue estimado en $51.914.317,8 millones, equivalente al 3,67% del PBI (0,02 puntos porcentuales menos que en 2026). De ese monto, $45.692.398,7 millones corresponden a tratamientos especiales contemplados en las leyes de los distintos impuestos, mientras que $6.221.919,1 millones están vinculados con beneficios otorgados a través de regímenes de promoción económica.

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Para 2027, el gasto tributario total fue estimado en $51.914.317,8 millones, equivalente al 3,67% del PBI. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En este último grupo se incluyen los programas que establecen exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales, diferimientos y otras ventajas que implican una pérdida potencial de recursos para el Estado. Sin embargo, el RIGI presenta una particularidad que impide, por ahora, asignarle una cifra dentro de esa proyección.

“Dado que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación (inversión), el gasto tributario asociado al régimen podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos. Sin embargo, es posible acceder a partir del sitio web oficial a una caracterización completa de los proyectos incluidos en dicho régimen”, precisa el documento oficial.

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Cabe mencionar que ya hay 23 proyectos con luz verde por un total de USD 49.766 millones. La mayoría se concentra en el sector de minería y petróleo y gas.

El diputado Guillermo Michel, quien fue titular de la Aduana durante la gestión anterior, calculó que el costo fiscal del RIGI asciende a USD 3.359 millones anuales, es decir, 0,49% del producto.

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“Este gasto tributario aplica cuando el proyecto esté en ‘plena ejecución’ y resulta conducente señalar que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive”, dijo el ex funcionario.

Entre los beneficios contemplados mencionó la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—.

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Hay 7 proyectos aprobados dentro del RIGI que pertenecen al sector de petróleo y gas. REUTERS/Alexander Villegas

Cuánto cuestan los otros regímenes de promoción

El Presupuesto sí calcula el impacto en las cuentas públicas de otros programas. En conjunto, para 2027 conllevan un costo equivalente al 0,44% del PBI, por debajo del 0,48% previsto para 2026.

Los principales componentes serán el régimen para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con una incidencia del 0,18% del PBI; la promoción económica de Tierra del Fuego, con 0,13%; y la Economía del Conocimiento, con 0,06%.

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En un segundo grupo aparecen el régimen de promoción industrial y el de autopartes, con 0,02% del PBI cada uno, mientras que el destinado a la actividad minera explica 0,01%.

En tanto, el IVA soporta el 36,3% de los gastos tributarios con un monto de $18.825.030,1 millones, equivalente al 1,33% del PBI. Del total correspondiente a este tributo, el 92,5% surge de exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la propia ley, mientras que los $1.413.059,5 millones restantes provienen de beneficios de distintos regímenes de promoción económica.

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En el Impuesto a las Ganancias, los gastos tributarios alcanzan $9.187.298,1 millones, lo que representa el 0,65% del PBI proyectado. Por su parte, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como Monotributo, implica $15.087.628,9 millones, el 1,07% del producto.

En los impuestos que gravan los combustibles, el gasto tributario suma $4.520.092,8 millones o 0,32% del PBI. La mayor parte se explica por la diferencia entre las sumas fijas aplicadas a las ventas de naftas y gasoil, y por la exención vigente para los combustibles utilizados en la zona sur del país.

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Finalmente, las Contribuciones a la Seguridad Social implican un gasto tributario de $3.194.928,4 millones, que supone el 0,23% del PBI. El componente más relevante es la baja de las contribuciones patronales por zona geográfica, un beneficio que, al adoptar la forma de crédito fiscal en el IVA, también repercute sobre su recaudación.