Argentina inició su camino en las Olimpiadas de ajedrez con una victoria ante Kenia: Faustino Oro le ganó su partida a Kyle Kuka

Faustino Oro lideró el triunfo de Argentina ante Kenia

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Faustino Oro ganó en su estreno como primer tablero de Argentina y el seleccionado se impuso por 4 a 0 ante Kenia en la primera ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán. Con 12 años, el gran maestro encabezó la formación nacional en el debut de un torneo que reúne a 208 equipos en la sección abierta.

En el primer tablero, Faustino Oro (es el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez) venció a Kyle Kuka, de 16 años. En las otras mesas, Diego Flores superó a Simiyu Jadon, Sandro Mareco derrotó a Robert Mcligeyo Oluka y Fernando Peralta se impuso ante Ben Magana. De ese modo, Argentina cerró la serie con un 4 a 0; Federico Pérez Ponsa quedó como suplente en la jornada inaugural.

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La decisión de que el joven ajedrecista sea el primer tablero argentino había sido confirmada antes del comienzo de la competencia. Oro llegó a la cita de Samarcanda como el quinto integrante del plantel según el Elo de la nómina inicial, pero el cuerpo técnico resolvió ubicarlo al frente de la alineación para esta Olimpiada.

El joven Oro cuenta con un 2537, por debajo de sus compatriotas Federico Pérez Ponsa (2541), Sandro Mareco (2551), Fernando Peralta (2553) y Diego Flores (2590). Sus contrincantes, en cambio, cuentan con el Maestro Fide Jadon Simiyu como su mejor exponente, con 2166. Lo siguen Robert Mcligeyo Oluka (2138), Kyle Kuka (2012) y Ben Magana (1992).

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Mientras Oro hace su estreno en este tipo de competencias, Flores, por su parte, es su décima olimpíada. La de Mareco es la quinta y la de Peralta la undécima, igualando el registro de Miguel Najdorf, Oscar Panno, Pablo Ricardi y Claudia Amura. Pérez Ponsa, estará por quinta vez.

Argentina inició su camino en las olimpiadas de ajedrez con victorias de Faustino Oro, Diego Flores, Sandro Mareco y Fernando Peralta

El 4 a 0 corresponde a la primera de las 11 rondas que deberá disputar Argentina en el torneo abierto. Cada enfrentamiento entre selecciones consta de cuatro partidas individuales, una en cada tablero, que se juegan de manera simultánea.

Cada triunfo individual otorga un punto y las tablas, medio punto. Luego se suman esos resultados para definir el duelo por equipos y así conocer a su próximo adversario cuando finalice la jornada. Vale aclarar que un empate entrega un punto y una derrota no suma.

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La selección argentina cuenta con cinco jugadores, aunque solo cuatro pueden competir por ronda. El capitán presenta la alineación antes de cada jornada y decide quién queda como reserva. Ese mecanismo permite alternar integrantes de acuerdo con la estrategia, el desgaste de las partidas y las características del rival.

El seleccionado volverá a competir este jueves 17 de septiembre, desde las 7 de la Argentina. El rival se definirá una vez que concluyan todos los enfrentamientos de la primera ronda y la organización publique los emparejamientos.

La delegación argentina en las olimpiadas de Ajedrez

La Olimpiada utiliza el sistema suizo, una modalidad en la que ningún equipo queda eliminado. Todos disputan las 11 rondas previstas, pero los adversarios cambian de acuerdo con los resultados acumulados.

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En la primera fecha, los cruces se establecen a partir de la preclasificación. Argentina había comenzado en el puesto 24 del listado inicial, mientras que Kenia figuraba en el 126.

Por esa razón, la victoria ante Kenia coloca a Argentina entre los equipos que también ganaron en el debut. El próximo adversario saldrá de ese grupo, aunque el sistema toma en cuenta otros criterios reglamentarios, como evitar que dos selecciones se enfrenten más de una vez durante el torneo y equilibrar la cantidad de partidas con blancas y negras.

Las rondas uno a seis se jugarán entre el 16 y el 21 de septiembre. El 22 habrá jornada de descanso. La competencia se reanudará el 23 y concluirá el 27, con la undécima ronda y la ceremonia de clausura.

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La 46ª Olimpiada de Ajedrez se desarrolla en el Silk Road International Exhibition Centre de Samarcanda. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) organizó dos torneos paralelos: el abierto, con 208 equipos, y 191 inscriptos en el femenino.

Las partidas se juegan con ritmo clásico. Cada ajedrecista dispone de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, luego recibe 30 minutos adicionales para finalizar la partida y cuenta con un incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento.

Argentina buscará sostener su marcha en una competencia que suele elevar la exigencia ronda tras ronda. Los equipos que encadenan triunfos quedan emparejados con rivales de mejor rendimiento, mientras que quienes ceden puntos enfrentan a selecciones con una campaña similar.

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El equipo femenino de Argentina está compuesto por Candela Francisco Guecamburu, María José Campos, Anapaola Borda Rodas, Anna Laura Scarsi y Ernestina Adam

La jornada inaugural también incluyó la presentación del seleccionado femenino argentino, que enfrentó a Namibia en la primera ronda. El plantel está integrado por Candela Francisco Guecamburu, María José Campos, Anapaola Borda Rodas, Anna Laura Scarsi y Ernestina Adam, con Sebastián Darío Iermito como capitán.

Al igual que el plantel albiceleste del torneo abierto, las mujeres obtuvieron una contundente victoria por 4-0. María Jose Campos (2230) se impuso ante Lutopu Khoa (1746), Anapola Borda Rodas (2204) a Helvi Shuudifonya (1638), Anna Laura Scarsi (2212) a Jolly Nepando (1626) y Ernestina Adam (2186) a Shadah Uanguta (1551).

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Candela Francisco Guecamburu, primer tablero albiceleste, llegó al certamen como campeona mundial juvenil y bicampeona continental y es su segunda olimpíada. Las maestras internacionales femeninas Campos y Borda Rodas dicen presente por tercera vez en el torneo y Scarsi y la maestra FIDE femenina Adam (2186) tendrán su debut. Son las 28° preclasificadas.