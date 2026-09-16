Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

Estudiantes necesita ganar en Brasil para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores tras el 1-1 de la ida en La Plata. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Estudiantes de La Plata visitará este miércoles al Corinthians en el estadio Neo Química Arena con la misión de lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El partido de vuelta de los cuartos de final comenzará a las 21:30, tendrá como árbitro al venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium.

El Pincha llega a la ciudad de San Pablo con el empate 1-1 conseguido en La Plata y deberá vencer al Timao en Brasil para avanzar entre los cuatro mejores del continente. En caso de una nueva igualdad habrá definición por penales y si el vencedor es el cuadro local, se enfrentará en semifinales contra el ganador de la serie entre Flamengo (2) e Independiente del Valle (0), que se jugará el jueves en el Maracaná.

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En el partido de ida, jugado el 9 de septiembre en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi de La Plata, Alexis Castro abrió el marcador para el conjunto platense, pero Kaio César igualó para los brasileños antes del final del encuentro. El 1-1 dejó la serie en equilibrio total y trasladó toda la presión a la vuelta.

Alexis Castro marcó para Estudiantes y Kaio César empató para Corinthians en el partido de ida jugado en el estadio UNO. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para Corinthians, el empate sin localía tiene una lectura sencilla: necesita ganar en casa para clasificar. Al equipo conducido por Fernando Diniz le alcanza con un triunfo por la mínima diferencia para avanzar a las semifinales. El Timão, que tiene el respaldo de su público en el Neo Química Arena, buscará imponer condiciones desde el arranque.

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El técnico del Pincha, Alexander Medina, deberá reconfigurar la línea defensiva por la ausencia de Gastón Benedetti, quien no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas. La solución más probable pasa por el movimiento de Tomás Palacios al lateral izquierdo y el ingreso de Eros Mancuso por el carril derecho.

Más allá de ese ajuste puntual, Estudiantes llega en un buen momento: antes de este partido, el León festejó en el torneo local ante Platense y se mantiene en carrera en ambos frentes (también está vigente en la Copa Argentina esperando el duelo de octavos de final). La experiencia de Fernando Muslera bajo los tres palos y la jerarquía ofensiva de Joaquín Correa y Guido Carrillo son los principales recursos del conjunto argentino para incomodar a los locales.

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Si Corinthians y Estudiantes vuelven a empatar, la serie de Copa Libertadores se definirá por penales. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El conjunto paulista tampoco llega sin contratiempos. El delantero Yuri Alberto continúa afuera por una lesión muscular, mientras que André Ramalho, Zakaria Labyad y Kayke Ferrari también están descartados. Pese a esas ausencias, Diniz cuenta con la dupla ofensiva de Kaio César y el neerlandés Memphis Depay, quien se perfila como la figura más desequilibrante del equipo local.

En el mediocampo, el esquema de cuatro volantes con el argentino Rodrigo Garro como enganche y André Carrillo por el sector derecho busca generar superioridad en la zona de creación. Breno Bidon y Allan serán los encargados de recuperar y proteger la salida desde atrás.

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Probables formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos, Joaquín Correa; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estadio: Arena do Corinthians

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Hora: 21:30

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

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