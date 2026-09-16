25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tago Algorta se consagraron ganadores en las ediciones anteriores del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En su versión Generación Dorada, Gran Hermano se propuso reinventar una vez más un formato ya probado. Con la excusa de celebrar los 25 años en el país, en esta edición convivieron participantes históricos del reality junto a influencers y celebridades en una travesía de 205 días que de a poco llega a su fin.

La historia se remonta a marzo de 2001, con un país se dirigía hacia una de las peores crisis de su historia y la televisión funcionaba como válvula de escape. El formato reality show era la novedad del momento y, a la vez, un retrato fiel de la época: la posibilidad de volverse famoso, millonario o ambas cosas, ya fuera al sobrevivir en una isla, atender un bar o simplemente vivir la vida bajo cámaras.

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En ese contexto, Gran Hermano llegó como una propuesta que permitía espiar la conducta cotidiana de un grupo de desconocidos. Casi desde su estreno se convirtió en el formato definitivo, el que sobrevivió a los cambios de época y que, 25 años después, sigue vigente.

De origen holandés e inspirado en 1984, la novela distópica de George Orwell, el ciclo aportó una extensa lista de nombres al olimpo de las celebridades y otros quedaron en el camino con alguna buena anécdota para contar. Este miércoles, Sol Abraham y Gisela Yipio Pintos buscarán grabar su nombre en la historia y terminar con casi 20 años de hegemonía masculina.

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Marcelo Corazza (2001)

Marcelo Corazza

Todo era novedad y todo estaba por escribirse aquel 10 de marzo de 2001 en el que Gran Hermano debutó en la pantalla de Telefe. Soledad Silveyra era la conductora de las galas, dejó su ”adelante, mis valientes” como latiguillo para la historia. Los debates estaban a cargo de Juan Alberto Badía, mientras que Mariano Peluffo recibía a los participantes al entrar y al salir de la casa.

El ganador fue Marcelo Corazza, profesor de educación física de 29 años, quien ingresó promediando la competencia en reemplazo de Gustavo Jodurcha, Con esa información del afuera, planteó un escenario de opuestos con Gastón Trezeguet. Al poco tiempo, dejó atrás la educación física y se desarrolló como productor.

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Pasó por Operación Triunfo, trabajó en ficciones, y formaba parte de la producción y el aire, cuando en mayo de 2023 lo detuvieron en una causa por explotación sexual de menores, acusado de integrar una banda que operó, al menos, desde 1999. En agosto de este año, la Justicia determinó que los delitos imputados estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes, por lo que quedó desvinculado de todas las acusaciones.

El primer Big dejó algunos nombres históricos como Gastón Trezeguet, actual productor y panelista, Tamara Paganini, Daniela Ballester y la pareja que formaron Natalia Fava y Santiago Almeyda. La pareja más longeva de los realities se separó en 2023, aunque recientemente ambos se mostraron juntos en una producción de fotos.

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Roberto Parra (2001)

Roberto Parra y Silvina Luna, en la final de Gran Hermano 2

Un mes después llegó la segunda edición. Con el mismo staff de presentadores, el programa tuvo 14 participantes, duró cuatro meses y consagró a Roberto Parra, un estudiante de marketing de 30 años, que se impuso a la recordada Silvina Luna en la final.

“Yo me considero alguien simple, de barrio… Seguramente les habrá gustado mi persona, porque yo no hice ningún personaje”, le contó tiempo atrás Parra a Teleshow, invitado a repasar su propia historia. Ganó 200 mil dólares, pero en el contexto de un país en crisis y corralito mediante, le quedó apenas una cuarta parte.

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A su salida, Parra ensayó una vida más ligada a los medios, pero la fama lo fue haciendo a un lado. Se refugió en la familia, los afectos de siempre, y evitó tentarse con los amigos del campeón. Además de Luna, de aquí salió la pareja más emblemática de los realities nacionales (Ximena Capristo y Gustavo Conti), mientras que Alejandra Martínez y Pablo Heredia son otros nombres que el público suele recordar.

Viviana Colmenero (2002-03)

Viviana Colmenero fue la primera mujer en ganar Gran Hermano en la Argentina en la tercera edición del reality. En la foto junto a Mauricio Córdoba, el subcampeón

Pasaron más de diez meses para que el canal de las pelotas pusiera otra vez al aire el reality de origen holandés. Fueron 124 días, incluidos Navidad y Año Nuevo, y la novedad del intercambio con dos participantes de la edición española.

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La ganadora fue Viviana Colmenero, de 30 años, madre soltera de un hijo de 6, en el marco de un casting que reveló poca presencia mediática con el correr de los años. La excepción la confirma Matías Bagnato, sobreviviente de la llamada masacre de Flores, que ingresó para visibilizar su caso y pedir justicia por el crimen de su familia.

Viviana fue la primera mujer en ganar un reality en la televisión de Latinoamérica y se llevó un premio de 100 mil pesos, algo así como 30 mil dólares al tipo de cambio de esa época, con los que pudo comprarse su casa. Luego de su explosión, se mantuvo en el juego mediático con diferentes niveles de exposición.

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Marianela Mirra (2007)

Jorge Rial, Marianela Mirra y Diego Leonardi, figuras de Gran Hermano 2007

Gran Hermano descansó cuatro años y volvió recargado, para plasmar una de las ediciones más exitosas de la historia que consagró a Marianela Mirra, una estudiante de abogacía de 22 años. Siempre por Telefe, el principal cambio estuvo en la conducción, que recayó en Jorge Rial, mientras que Peluffo reemplazó a Badía en los debates, y mantuvo la recepción de los concursantes.

En lo reglamentario se incluyó por primera vez la nominación espontánea, con la que la tucumana traicionó su amistad con Diego Leonardi y allanó el camino al título. “Diego, Marianela te hizo la espontánea”, fue el grito que rompió una alianza, revolucionó la casa y dividió a un país. Claudia Ciardone, Griselda Sánchez, Silvina Scheffler y los actuales panelistas Nadia Epstein -directo al panteón de las grandes villanas- y el citado Leonardi, que tuvo revancha a los pocos meses en la versión famosos.

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Diego Leonardi (Gran Hermano Famosos - 2007)

Lissa Vera, Jacqueline Dutrá, Diego Leonardi, Carlos Nahir Menem y Fernanda Neil: la última nominación de GH Famosos

Seis días después comenzó la edición reservada a las celebrities, la única que se realizó con ese formato a la fecha. Y el ganador fue Leonardi, hasta hacía cinco meses un perfecto desconocido, que se impuso en la final a la vedette Jacqueline Dutrá, la Bandana Lissa Vera y la actriz Fernanda Neil.

El listado incluyó a un elenco variopinto, que tuvo que hacer a un lado sus egos y convivir durante meses: Carlos Nair Menem, Robertino Tarantini, Locomotora Castro, Pablo Tamagnini, Cinthia Fernández, Mariana Otero, Hernán Caire, Melina Pitra, Luis Vadalá, Nino Dolce, Dolores Moreno, Pachu Peña y Amalia Granata.

Esteban Morais (2007)

Esteban Morais, más conocido como "Bam Bam", junto a Darío Gutiérrez, otro de los participantes, en el Gran Hermano

Luego del intermezzo con las celebrities, llegó la quinta temporada, con buenas repercusiones pero lejos del suceso de años anteriores. Esteban Bam Bam Morais, empleado en una medicina prepaga, se llevó el título aunque su llama en los medios se fue apagando, a medida que crecían las de figuras como Andrea Rincón, Floppy Tesouro y, más recientemente, Sebastián Graviotto, flamante ex de Juana Repetto y padre de su hijo Belisario.

Cristian Urrizaga (2010-11)

Cristian U

El formato descansó durante tres años y a final de 2010 regresó por la pantalla de Telefe y por la puerta grande. De nuevo, con la conducción de Rial en las galas y Peluffo en los debates, Silvina Luna fue la encargada de recibir a los participantes y de presentar, junto a Augusto Tartúfoli, las fiestas temáticas de los viernes.

El campeón fue Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, que fue presentado como adiestrador canino, instructor de kickboxing y tenía 30 años al ingresar. Autodenominado el mejor jugador de la historia, se impuso a Emiliano Boscatto como finalista de un casting que entre sus participantes más destacados tuvo a la recordada Rocío Gancedo, a Martín Pepa y su insólita compra de lechuga y a Emanuel Di Gioia, quien protagonizó un tenso cruce con Jorge Rial que pasó a la historia como Munro vs San Martín.

Rodrigo Fernández Rumi (2011-12)

Rodrigo Fernández Rumi con su familia y el cheque de ganador

Estudiante de diseño industrial, Rodrigo Fernández Rumi entró con 19 años y fue el ganador más joven de la historia de GH en una edición que tuvo la particularidad de cambiar de conductor en medio del río. A comienzos de 2012, Rial anunció en su programa de radio que dejaba el programa. Su lugar lo ocupó Peluffo, en modo todoterreno en la que fue su última experiencia vinculado al certamen.

Fue una edición con pocos mediáticos célebres y otro triunfador que, después de marearse con la fama, emprendió su espíritu trotamundos sin límites ni pruritos. Oriundo de Victoria (Entre Ríos) trabajó en Suiza en una granja y cumplió el sueño del pibe al triunfar en los estudios Disney. “Me demostré que no era inútil, que podía trabajar y ahorrar”, le dijo a Teleshow en una entrevista en 2023, en la que miró hacia su pasado.

Francisco Delgado (2015)

Belén Etchart, Francisco Delgado, Mariano Berón y Matías Schrank, finalistas de Gran Hermano 2015

La primera vez en América se desarrolló entre abril y septiembre de 2015, mantuvo a Jorge Rial y sumó a Pamela David para los debates. La casa se mudó de San Isidro a Palermo y vio como ganaba Francisco Delgado, modelo y licenciado en educación física de 29 años, oriundo de General Roca. Durante los 155 días de competencia, salió tres veces de la casa: para ver el nacimiento de su hija con Barby Silenzi, para inscribir a Elena en el Registro Civil y por haberse dislocado el hombro.

Se presentaron más de 30 mil aspirantes a la casa y entre los 18 participantes se destacaron Marian Farjat, Brian Lanzelotta, Romina Malaspina y Mariano Berón, quienes cada uno a su manera siguieron trabajando en los medios.

Luifa Galesio (2016)

Luifa Galesio e Ivana Icardi, finalistas del 2016

Al año siguiente el canal de Palermo repitió la experiencia, con la misma dupla fuerte en la conducción y la novedad de que el casting se podía realizar a través de cabinas itinerantes en diferentes puntos del país.

El ganador fue Luifa Galesio, futbolista cordobés, 22 años, que le ganó la final a Ivana Icardi, con quien tuvo una historia de amor durante y después de la competencia. La hermana de Mauro fue una destacada jugadora, aunque no contó todas las intimidades de su entonces cuñada que había prometido revelar. En cuanto al triunfador, dejó el país siguiendo su carrera y se le perdió un poco el rastro mediático, hasta que reapareció en la edición pasada, blanqueando un efímero romance con la participante Agostina Spinelli.

Marcos Ginocchio (2022-23)

Nacho Castañares y Julieta Poggio flanquean a Marcos Ginocchio, campeón vigente de los GH

En octubre del 2022 el reality tuvo su regreso con gloria a la pantalla de Telefe. Conducido por primera vez por Santiago del Moro, quien también estuvo a cargo de los debates, sumó un ciclo de análisis titulado La noche de los ex, con Robertito Funes Ugarte al frente y participantes históricos rotativos, como Ximena Capristo, Gustavo Conti, Nadia Epstein o Diego Leonardi.

Fue el primero en el que las redes cobraron un protagonismo determinante, y los fandoms se creyeron capaces de ungir y destronar favoritos tanto como de hacer y deshacer parejas. El recuerdo está fresco y muchos de sus participantes mantienen su estrella mediática a dos años y medio de haberse iniciado el reality.

Nombres como los de Julieta Poggio, Coty Romero, Nacho Castañares, La Tora Villar, Alfa, Daniela Celis, Thiago Medina, el Cone Quiroga y Agustín Guardis trabajan con mayor o menor visibilidad en la industria del espectáculo. Y sí, en este repaso rápido no figura el ganador: Marcos Ginocchio, salteño, estudiante de abogacía de 23 años, que triunfó de punta a punta y empezó a vérselo cada vez menos. Un romance nunca del todo aclarado con Poggio. Y un futuro ligado al modelaje, pero lejos de los escándalos y la exposición.

Bautista Mascia (2023-24)

Bautista Mascia al consagrarse campeón de Gran Hermano

En julio de 2024, Bautista Mascia se impuso a Emmanuel Vich y al menos hasta dentro de unas horas es el último ganador de Gran Hermano. El músico uruguayo ingresó un día después que el grueso de los participantes y construyó una estrategia de poca confrontación, amparada en su vínculo con Los Bros, y tejió una historia de amor con su compañera Denisse González.

Pero la participante más popular, y controversial, de la edición que fue nuevamente conducida por Santiago del Moro en Telefe, fue Juliana Furia Scaglione. La doble de riesgo dividió aguas dentro y fuera de la casa, con un fandom agresivo y una estrategia al límite, en el que puso en juego hasta su propio cuerpo. Su rival Cata Gorostidi, Rosina Beltrán, Martín Ku, Licha Navarro, Virginia Demo y Flor Regidor son algunos de los nombres que se mantienen en el ojo mediático.

Santiago Tato Algorta (2023/24)

Tato Algorta fue el segundo uruguayo en ganar Gran Hermano Argentina (RS Fotos)

Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de Gran Hermano tras imponerse con el 62,8% de los votos en el mano a mano final ante Ulises Apóstolo. El contador y creador de contenido uruguayo, de 29 años y oriundo de Montevideo, completó una convivencia de 204 días en la casa y se llevó un premio que superó los 84 millones de pesos —originalmente pautado en 70 millones, pero incrementado por el interés acumulado en una billetera virtual—, además de una casa prefabricada, una moto y un año de cerveza gratis. El podio de esa edición lo completaron Luz Tito, en el tercer puesto, y Eugenia Ruiz, en el cuarto.

Desde entonces, Algorta volvió a ocupar la escena mediática por su romance con Luz Tito, su excompañera de reality. Ambos blanquearon la relación en julio, con un video desde las playas de Punta Cana en el que se los vio bailar y besarse frente al mar. Semanas más tarde, la pareja regresó a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para protagonizar un simbólico casamiento ficticio, conducido por Santiago del Moro, en una velada especial del ciclo.