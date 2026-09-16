La hija de Emanuel Ortega contó por qué su padre y Julieta Prandi mantuvieron su boda en secreto

India, hija de Emanuel Ortega y Emanuel Ortega, habló de la boda secreta de su padre con la conductora Julieta Prandi (Puro Show. El Trece)

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India Ortega reveló que la boda de su padre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, celebrada el mediodía de este martes, se organizó bajo una reserva que alcanzó incluso a buena parte del entorno familiar. La modelo, de 20 años, contó que ella ya conocía la decisión de la pareja, pero que la noticia trascendió poco antes de la ceremonia.

La hija del cantante y Ana Paula Dutil explicó que los novios eligieron evitar la exposición pública y preservar el momento puertas adentro. También habló de su alegría por acompañar a su padre, del vínculo que construyó con Prandi y de las versiones sobre supuestas tensiones familiares.

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La joven contó que se enteró durante un desayuno que compartieron en la casa de Prandi, cuando ella y Emanuel le comunicaron la decisión de formalizar la relación. “Nos vamos a casar”, le dijeron sin vueltas. India contó que la novedad la dejó sorprendida y que reaccionó con entusiasmo ante la posibilidad de ver a su padre dar ese paso: “Yo no podía creer, me puse feliz”, relató.

El histórico matrimonio habló luego del civil de su hijo junto a la conductora y contaron por qué el resto de la familia no estuvo entre los invitados (Video: Intrusos-América TV)

En medio del revuelo mediático, la modelo señaló que la familia más cercana ya estaba al tanto del enlace. Sin embargo, remarcó que la pareja eligió no anticipar públicamente los detalles y que la mayoría de las personas tomó conocimiento de la boda el día anterior.

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Para India, esa manera de actuar responde al perfil de ambos, y en particular al de su padre. “Mi papá y Julieta, o mi papá por lo menos, son personas que les gusta mucho la intimidad”, afirmó al explicar por qué no quisieron que la información circulara con anticipación.

La hija del músico consideró que se trató de una decisión acertada. “Para mí eso es lo mejor, algo íntimo, algo familiar”, expresó al referirse a una ceremonia que la pareja buscó resguardar de comentarios, especulaciones y versiones externas.

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Descripción: Tras su paso por el registro civil de San Isidro, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron su primera entrevista como marido y mujer (Intrusos – América)

“Estuvo increíble. Muy contenta, feliz de poder haber estado”, afirmó sobre lo vivido. Luego se refirió a la situación personal de su padre y aseguró que le generó felicidad verlo acompañado y atravesando una etapa que percibe como positiva.

Al hablar de Julieta Prandi, afirmó que la pareja de su padre le hizo bien y continúa haciéndole bien. La definió como una persona que aportó bienestar a Emanuel Ortega: “Julieta es una persona increíble que la verdad que a mi papá le hizo muy bien y le hace muy bien”, sostuvo. La joven agregó una imagen personal para explicar el cambio que percibe en el músico: “Le volvió la magia a su cuerpo, siento yo”.

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Ante la pregunta sobre qué atributo puntual tiene Prandi, India no dudó: “Juli es una persona que te trae mucha, mucha luz”, para luego vincular esa impresión con experiencias difíciles que atravesó Prandi.

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India también asoció la relación de la pareja con la actividad artística de su padre. “A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. Está como de a poco volviendo a lanzar su música”, dijo, a la vez que remarcó que observa bienestar en ambos. “A ella también la noto muy feliz”.

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“Yo la verdad que la quiero mucho también como madrastra, como la pareja de mi papá”, dijo. La joven presentó ese afecto como parte de una convivencia familiar que, según afirmó, se sostiene en encuentros y relaciones cercanas: “Somos una familia muy unida”.

Para India, el hecho de que esos encuentros no se registren ni se publiquen no significa que existan distancias o problemas entre sus integrantes: “Simplemente que no estamos grabando todo lo que hacemos y compartimos todo lo que hacemos como familia”, planteó.

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Con esa frase, cuestionó la idea de que la falta de imágenes públicas permita sacar conclusiones sobre los vínculos puertas adentro y rechazó las versiones de conflictos. “Que yo sepa y que yo esté al tanto, que estoy bastante al tanto, no hay ningún tipo de problema con nadie”.

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Durante la entrevista apareció el tema de las personas que no asistieron al casamiento, ante lo que el notero de Puro Show mencionó versiones que hablaban de celos o envidia de los hermanos de Emanuel Ortega hacia Prandi, bajo la idea de que ella habría ingresado con rapidez a la familia y habría sido aceptada por los abuelos.

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India descartó de forma directa esa interpretación. “Mi papá y Julieta están juntos hace siete años. O sea, yo creo que es bastante tiempo ya”, respondió al recordar la duración de una relación que antecede ampliamente a la boda.

Luego negó que existan esas tensiones: “No, no hay envidia ni celos”. Para explicar las ausencias, enumeró compromisos que, según ella, impidieron que algunos familiares estuvieran presentes en la ceremonia. Su tío Luis Ortega, señaló, estaba de viaje. También indicó que Sebastián Ortega tenía grabaciones. Sobre Rosario Ortega, explicó que se preparaba para realizar un show, por lo que tenía otra actividad programada. Y concluyó asegurando que, como la boda se realizó en un día de semana, eso pudo volver más compleja la asistencia de algunos integrantes de la familia.

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