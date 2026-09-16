Tecno

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

Referencias encontradas en una versión preliminar de macOS apuntan a dos posibles mandos con joysticks, cruceta, gatillos y sensores de movimiento

Apple se encontraría desarrollando un mando de videojuego que sería compatible con el iPhone.
Apple se encontraría desarrollando un mando de videojuego que sería compatible con el iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Apple estaría trabajando en su propio mando para videojuegos, un accesorio que permitiría aprovechar de forma más completa las capacidades del iPhone como plataforma de juegos.

El dispositivo llevaría más de un año en desarrollo y estaría pensado principalmente para utilizarse con el teléfono de la compañía, según información del analista Mark Gurman.

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La posible llegada de un mando propio supondría un nuevo movimiento de Apple en el mercado de los videojuegos. Aunque la empresa ha impulsado servicios como Apple Arcade y tecnologías como Metal, hasta ahora ha dependido de fabricantes externos para ofrecer controles físicos compatibles con sus dispositivos.

Mando de control negro acoplado a un teléfono inteligente con un juego de fantasía con un dragón en la pantalla.
Un mando de videojuegos de color negro acoplado a un iPhone integra controles físicos y presenta un juego de fantasía en su pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referencias a dos posibles mandos

Las primeras pistas sobre el dispositivo habrían aparecido en una versión preliminar de macOS. En el código se encontraron referencias a dos productos identificados como T6502 y T1057, cuyos elementos coinciden con los componentes habituales de un mando para videojuegos.

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Entre las características mencionadas aparecen dos joysticks, una cruceta, botones, gatillos y controles superiores. Uno de los dispositivos también incluía referencias al acelerómetro y al giroscopio, sensores que permitirían detectar los movimientos del mando y utilizarlos como parte de la interacción con los videojuegos.

Sin embargo, estas referencias no constituyen una confirmación oficial. Apple no ha anunciado el desarrollo de este producto y, además, las referencias encontradas en el sistema operativo fueron eliminadas posteriormente. Por ello, todavía no existe información definitiva sobre sus características, diseño o disponibilidad.

Mando de videojuegos de color blanco sosteniendo un teléfono móvil con un juego de acción en pantalla sobre fondo gris.
Apple estaría trabajando en un mando adaptado para los iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de estos elementos coincide, no obstante, con las informaciones que apuntan a que Apple lleva más de un año trabajando en un mando propio. De materializarse, sería una pieza adicional dentro de la estrategia de la compañía para convertir sus dispositivos en plataformas de juego más completas.

Beats podría ser la marca elegida

Una de las posibilidades que plantea la información de Gurman es que el mando no llegue directamente bajo la marca Apple, sino que aproveche Beats, compañía que forma parte del grupo desde 2014.

La elección tendría sentido si Apple pretende posicionar el accesorio como un producto más económico y dirigido a un público joven. Frente a otros dispositivos de la compañía, que suelen ocupar segmentos de precio elevados, Beats podría permitirle presentar el mando como un accesorio más accesible y diferenciado.

Además, Apple ya utiliza Beats para productos relacionados con el entretenimiento, especialmente auriculares, por lo que la marca cuenta con experiencia en accesorios destinados a consumidores que utilizan sus dispositivos para escuchar música y disfrutar de contenido multimedia.

Un hombre sentado en un sillón juega videojuegos en un iPhone. Al fondo, una ventana, una estantería y un gato durmiendo en un sofá.
Apple estaría pensando en lanzar un dispositivo para videojuegos que sería compatible con el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no está claro si el eventual mando tendría funciones adicionales para integrarse con otros productos de Apple ni cuál sería su precio.

Apple quiere reforzar el iPhone como plataforma de juegos

El interés por desarrollar un mando propio encaja con los esfuerzos que Apple ha realizado durante los últimos años para mejorar la experiencia de juego en sus dispositivos. El iPhone cuenta con procesadores capaces de ejecutar títulos cada vez más exigentes y la compañía ha utilizado tecnologías como Metal para mejorar el rendimiento gráfico.

Apple Arcade también se ha convertido en una parte importante de esta estrategia, con un catálogo de juegos diseñado para funcionar en dispositivos de la compañía. A esto se suma la posibilidad de conectar mandos de terceros al iPhone, una alternativa que hasta ahora ha permitido jugar con controles físicos sin que Apple tenga que fabricar uno propio.

Los iPhone de Apple cuentan con potentes procesadores que soportan videojuegos. EFE/EPA/CJ Gunther
Los iPhone de Apple cuentan con potentes procesadores que soportan videojuegos. EFE/EPA/CJ Gunther

Un mando desarrollado por la compañía podría reducir esa dependencia y ofrecer una integración más directa entre el accesorio, el iPhone y sus servicios.

Por el momento, sin embargo, todo apunta a que el proyecto continúa en desarrollo y no existe una fecha de lanzamiento confirmada. Tampoco se conoce cuánto costaría ni si finalmente se comercializaría bajo Apple o Beats. Las referencias encontradas en macOS representan una pista sobre los planes de la compañía, pero habrá que esperar a un anuncio oficial para conocer si este mando llegará finalmente al mercado.

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