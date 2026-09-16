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La misteriosa escapada de Emilia Attias: looks impactantes, arquitectura clásica y gastronomía del mundo

La actriz se tomó unos días lejos de su agenda laboral para viajar junto a su pareja y vivir momentos de relax

La actriz se tomó unos días de descanso junto a su pareja (Video: Instagram)
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Lejos de los sets y los compromisos profesionales, Emilia Attias se permitió una breve pausa. La actriz publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de su viaje, sin destino declarado ni fechas precisas, que se convirtió en el único relato disponible de unos días dedicados al descanso, la gastronomía, la moda y el disfrute personal.

Las postales que Attias seleccionó arrancan con una dimensión íntima y cotidiana: varios primeros planos con el rostro sin maquillaje visible, la piel expuesta al sol y el cabello húmedo, con anillos superpuestos y esmalte en tonos oscuros. En otras tomas, el registro es más formal: lleva un conjunto de dos piezas en negro con estampado de lunares rosas —top de tiras finas y falda larga—, acompañado de pulseras anchas de metal oscuro.

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En una de las imágenes más elaboradas en términos de estilismo, viste un vestido tipo corsé con estampado floral de tapicería, aros circulares grandes y una cartera de cuero negro decorada con una cadena de piedras rojas, con labios con brillo y sombra en tonos rosados. En un registro más casual, otra foto la muestra con un pañuelo naranja atado a la cabeza, anteojos de marco oscuro con detalles blancos y varios collares superpuestos con cuentas de colores y dijes, combinados con una musculosa blanca.

Primer plano de Emilia Attias con las manos en la cabeza y el rostro iluminado por la luz del sol
Attias se mostró a cara lavada y disfrutando del sol
Emilia Attias sostiene un bolso negro de la marca Marin con una tira de cuentas rojas frente a una puerta de madera
Corset, maquillaje sencillo, accesorios oversize fueron los elegidos para salir a cenar
Fachada de un edificio histórico de piedra y ladrillo con una amplia escalinata exterior que presenta balaustradas y arcos
La postal de Emilia Attias en Cliveden House, Buckinghamshire, Inglaterra

La dimensión gastronómica del viaje ocupa un lugar destacado en la publicación. Una de las imágenes muestra un desayuno en cama con una copa de jugo en primer plano y, al fondo, una mesa redonda con el servicio completo. Otra fotografía registra un plato de mariscos en una mesa de mantelería blanca con copas de agua y de vino. La tercera escena gastronómica, tomada de noche y con luz de vela, muestra una cena de platos compartidos: arroz con azafrán, un guiso oscuro con lentejas, papas fritas cortadas en tiras finas y un bol con vegetales salteados, todo servido en bandejas de metal sobre una mesa oscura, en una cena romántica e internacional.

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El recorrido arquitectónico también tiene su lugar en el álbum. Una fotografía de Cliveden House, Buckinghamshire, Inglaterra, tomada desde abajo hacia arriba muestra la fachada de un edificio de estilo palaciego con varios pisos de ventanas con frontones, balaustrada superior con remates decorativos, escalinata de piedra con pasamanos tallados y un portón dorado en la planta baja, junto a tramos de ladrillo visible en zonas restauradas.

Otra imagen captura el interior de un salón de estilo lounge: sillones tapizados en terciopelo verde y naranja, una mesa baja en tonos azul y negro, una biblioteca con libros y objetos decorativos, orquídeas en flor junto a la ventana y una lámpara de pie con cúpula de cristales colgantes que tiñe el ambiente de tonalidades rojizas.

Cómo en cada ocasión las postales de la actriz de Casi Ángeles funcionaron como un diario de sus vacaciones junto a su pareja, que si bien no apareció en ninguna de las fotos, estuvo presente viviendo esta nueva aventura lejos de los reflectores y de la atención de las cámaras y visible a partir de pequeños indicios.

Un plato blanco de langosta en salsa sobre un mantel blanco junto a cubiertos, una copa y platos pequeños
La gastronomía tuvo un rol clave en el viaje de la pareja
Una mujer posa de pie en ropa interior rosa frente a una cama dentro de una habitación iluminada
La actriz de Casi Ángeles se mostró en ropa interior durante sus vacaciones
Emilia Attias posa de pie vestida con un top negro y una falda larga estampada junto a una pared clara y una puerta de madera
Attias eligió un conjunto negro compuesto por una pollera polka-dot y un corpiño texturado
Emilia Attias lleva anteojos de sol, una pañoleta naranja en el cabello, una camiseta blanca sin mangas y varios collares
Emilia se la jugo con los accesorios que eligió durante su viaje (Instagram)

Sin considerar ni incluir en ningún momento información específica relacionada con el destino final de aquel viaje ni acerca de la cantidad exacta de tiempo que transcurrió durante esa experiencia, el álbum que presentó Attias operó como un recorte intencionalmente limitado. Esa serie de imágenes constituyó el registro personal de un lapso de pausa que la propia actriz decidió compartir utilizando únicamente fotografías. Un código que sus seguidores celebran, comparten y aguardan para establecer el vínculo con la artista.

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