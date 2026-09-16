Nicaragua

Organizaciones opositoras piden a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano ante una posible deportación a Nicaragua

Una carta enviada el 15 de septiembre a las autoridades migratorias solicita medidas para el comunicador, bajo custodia del ICE, al advertir que su retorno a Nicaragua podría amenazar su libertad e integridad

Organizaciones opositoras nicaragüenses pidieron a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)
Organizaciones opositoras nicaragüenses pidieron a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)
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Organizaciones de la oposición democrática nicaragüense solicitaron a las autoridades migratorias de Estados Unidos que protejan al periodista Luis Manuel Chavarría Galeano, conocido como Luis Galeano, actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y que eviten una eventual deportación a Nicaragua.

En una carta fechada el 15 de septiembre de 2026 y dirigida a U.S. Immigration and Customs Enforcement, varias organizaciones expresaron su respaldo al periodista y señalaron que su regreso a Nicaragua podría poner en riesgo su libertad, integridad y vida. Los firmantes describieron a Galeano como un periodista independiente cuya trayectoria ha estado marcada por su trabajo informativo y crítico.

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Galeano, de 48 años, director del programa de opinión Café con Voz, fue detenido el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber. Posteriormente fue trasladado a instalaciones de detención migratoria.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el periodista había abandonado Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua emitiera una orden de captura en su contra, y solicitó asilo político en Estados Unidos en 2019.

Luis Galeano fue detenido por agentes de ICE el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber y quedó bajo custodia migratoria. / (Imagen Ilustrativa Infobae)
Luis Galeano fue detenido por agentes de ICE el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber y quedó bajo custodia migratoria. / (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso adquirió relevancia internacional luego de que la SIP reclamara a las autoridades estadounidenses que garanticen a Galeano el debido proceso, acceso a defensa legal y protección frente a una posible deportación. El presidente de la organización, Pierre Manigault, sostuvo que su condición de periodista perseguido y exiliado debe ser considerada durante el procedimiento migratorio.

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Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que una eventual deportación podría exponer nuevamente al comunicador a los riesgos que, según la organización, motivaron su salida de Nicaragua.

La SIP también recordó que Galeano fue despojado de su nacionalidad y sus bienes por las autoridades nicaragüenses en febrero de 2023, junto con otras figuras críticas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A estos llamados se sumó la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien pidió que el caso de Galeano sea revisado antes de tomar una decisión sobre su posible deportación. Salazar señaló que el periodista no debería terminar en manos de quienes, según su declaración, lo persiguieron en Nicaragua.

La legisladora también afirmó que todavía estaba conociendo los detalles de la detención y sostuvo que devolverlo a Nicaragua representaría un riesgo real para él.

ARCHIVO: La congresista María Elvira Salazar pidió revisar el caso de Luis Galeano antes de resolver una eventual deportación a Nicaragua. /(REUTERS/Jair Coll)
ARCHIVO: La congresista María Elvira Salazar pidió revisar el caso de Luis Galeano antes de resolver una eventual deportación a Nicaragua. /(REUTERS/Jair Coll)

La congresista hizo referencia además al historial de Galeano como periodista crítico del Gobierno nicaragüense. El comunicador trabajó en el desaparecido medio denominado El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de la Agencia EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006. Desde el exilio continuó dirigiendo Café con Voz.

El proceso migratorio de Galeano continúa abierto. De acuerdo con la SIP, su audiencia está programada para el próximo 2 de octubre. La organización señaló que continuará dando seguimiento al caso y reiteró su llamado a considerar los antecedentes de persecución y exilio del periodista antes de cualquier decisión sobre su permanencia en Estados Unidos.

La petición de las organizaciones nicaragüenses, el pronunciamiento de la SIP y la intervención de Salazar colocan el caso de Galeano bajo atención internacional mientras avanza su proceso migratorio en Estados Unidos.

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