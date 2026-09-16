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Lizy Tagliani mostró su particular plato “gourmet” antes de competir en MasterChef Celebrity: ” Mi preferido”

A pocos días del estreno del reality de Telefe, la conductora compartió un menú casero y lo presentó con el humor que la caracteriza

Lizy Tagliani ensaya platos para Masterchef Celebrity

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A pocos días que comience la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Lizy Tagliani compartió un video en TikTok con un plato de fideos y salchichas. Lo curioso es que lo presentó como una receta “gourmet”, en una publicación que funcionó como anticipo humorístico de su participación en el certamen de cocina.

La conductora será una de las 24 figuras que competirán en el ciclo de Telefe conducido por Wanda Nara, cuya vuelta a la pantalla está prevista para el 21 de septiembre. Antes del comienzo de las emisiones, los participantes realizan prácticas organizadas por la producción para familiarizarse con algunas técnicas básicas de gastronomía.

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Tagliani eligió llevar el entrenamiento a su propio registro. En lugar de mostrar una preparación compleja, grabó una escena doméstica en la que exhibió un plato de tallarines con salchichas y lo presentó como una alternativa práctica para resolver una comida familiar.

La receta de fideos y salchichas como anticipo del certamen

Una mujer de cabello castaño y vestido azul posa sonriente frente al logotipo de MasterChef y paredes decoradas de madera.
Lizy Tagliani se prepara para MasterChef (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clip comienza con Tagliani frente a cámara, mientras sostiene la elaboración con sus manos. “Bueno, ya tengo mi plato preparado. Cocina fácil para la mujer rápida. Este es un plato de fideos con salchichas”, dijo en el video difundido en sus redes sociales.

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En la grabación, el chiste se apoya en la distancia entre la presentación grandilocuente de la receta y los ingredientes elegidos. Tagliani mostró salchichas enrolladas sobre los fideos y explicó, con ironía, que había pensado opciones diferentes para adultos y niños.

“Salchichas para adultos y las salchichas para niños”, expresó antes de agregar que, para los más chicos, había decidido dejarlas en agua “hasta que exploten”. La frase fue parte de la secuencia cómica con la que describió el método de cocción.

La conductora también remarcó que su propuesta evitaba el uso de cubiertos para cortar los ingredientes. “Además, no necesitás usar cuchillo, y también le podés agregar la mayonesa o el aderezo que quieras”, sostuvo.

Los 24 participantes de televisión, música y deporte

Wanda Nara Final de MasterChef
Wanda Nara seguirá siendo la conductora del reality

La presencia de Lizy Tagliani en el certamen fue confirmada a fines de agosto, cuando se conoció que compartiría la competencia con la periodista Josefina China Ansa. Ambas fueron anunciadas como incorporaciones de la próxima edición en la pantalla de Telefe.

El programa reunirá a personalidades de distintos ámbitos. Entre los nombres difundidos figuran Alejandro Lerner, Campi, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Mike Amigorena fue la última incorporación confirmada al elenco, tras la baja de L-Gante. El actor, conocido por su trayectoria en ficción televisiva, se suma al listado de participantes y completa el cupo previsto para esta edición. Su ingreso fue anunciado en los días previos al estreno, luego de que el cantante de cumbia 420 desistiera de su participación.

alejandro lerner masterchef celebrity
La sopresa por la incorporación de Alejandro Lerner

La competencia contará con 24 concursantes. La instancia previa de preparación busca que los participantes lleguen con nociones sobre fileteado, elaboración de salsas y masas, entre otros recursos que suelen formar parte de las pruebas.

Para Tagliani, el ciclo significará una nueva aparición en las cocinas televisivas, aunque esta vez desde el lugar de competidora. La humorista había participado antes como invitada en el formato, pero ahora deberá someter sus platos a la devolución del jurado.

Cabe destacar que la reciente temporada de MasterChef Celebrity tendrá nuevamente a Wanda Nara en la conducción. El panel estará integrado por Damián Betular y Germán Martitegui, junto con la incorporación de Maru Botana, cocinera y conductora de televisión. La llegada de Botana modifica la conformación del jurado respecto de temporadas anteriores.

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