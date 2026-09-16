Lázaro Bainotti, el piloto argentino de 15 años que corre a 230 km/h y ya piensa en Europa: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

El piloto argentino de 15 años que vive en un motorhome para correr en Fórmula 4: “Vamos de carrera en carrera"

Guardar

A los 15 años, Lázaro Bainotti ya corre autos que rozan los 230 kilómetros por hora. El piloto argentino se prepara para disputar la próxima fecha de la Fórmula 4 de Estados Unidos, en Virginia, mientras proyecta pruebas en Europa y suma experiencia en monoplazas con la mira puesta en la Fórmula 1.

Su recorrido tomó una dirección poco habitual para un corredor de su edad. A los 13 años se instaló en Estados Unidos junto a su padre, Mariano, porque allí encontró una posibilidad que no tenía en otras categorías: competir en autos de fórmula antes de cumplir 15. “Es el único lugar en el mundo que dejan correr en autos de fórmula a menores de 15 años”, explicó en diálogo con Infobae A las Nueve.

PUBLICIDAD

La velocidad forma parte de su rutina. Los vehículos de la categoría llegan a cerca de 230 kilómetros por hora y, aunque no dice sentir miedo al manejar, reconoce que un accidente puede generar inquietud. “Si tenés miedo, no corras”, resumió.

El piloto argentino se mudó a Estados Unidos a los 13 años porque es el único lugar donde permiten correr en autos de fórmula a menores de 15 años

Virginia será la próxima parada antes de los ensayos en Europa

La carrera en Virginia es parte de un calendario que Bainotti afronta entre circuitos, preparación física, trabajo con el equipo y escuela. Para moverse por las fechas estadounidenses, viaja con su padre en un motorhome que también funciona como vivienda durante los fines de semana de competencia.

“Vamos de carrera en carrera”, contó el joven. Entre un trazado y otro, aprovecha para conocer ciudades y paisajes, aunque ese ritmo también pesa antes de subirse al auto. “Hay veces que llegás muy cansado a las carreras”, admitió.

PUBLICIDAD

El piloto cumplió 15 años pocas semanas antes de la entrevista y tiene previsto realizar ensayos de Fórmula 4 en Europa en los próximos meses. Por ahora, no definió con qué equipo competirá ni qué campeonato correrá fuera de Estados Unidos. Tampoco hay precisiones sobre patrocinadores para esa etapa.

La próxima fecha de Lázaro Bainotti en la Fórmula 4 de Estados Unidos será en Virginia antes de los ensayos previstos en Europa

La prioridad es clara: acumular kilómetros en autos de fórmula y seguir creciendo antes de dar el próximo salto. El camino más conocido lleva de la Fórmula 4 a la Fórmula 3 y la Fórmula 2, hasta llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, también aparece la Fórmula Regional como una alternativa entre las primeras categorías.

PUBLICIDAD

“Hay muchos caminos que se pueden hacer”, señaló Bainotti. Al hablar de referentes que pasaron por divisiones similares, mencionó a Max Verstappen.

Bainotti viaja por el calendario de la Fórmula 4 de Estados Unidos en un motorhome junto a su padre, entre carreras, escuela y preparación física (Instagram)

El financiamiento es una exigencia desde las categorías iniciales

Correr también implica conseguir respaldo económico. “Siempre hay que estar sponsoreado para correr, porque cuesta mucho dinero”, afirmó el piloto, que considera que la Fórmula 4 europea ya tiene una estructura profesional.

Su vínculo con el automovilismo comenzó cerca de los 10 años, cuando se subió a un karting. Después de competir alrededor de dos temporadas en Argentina, tuvo un paso por la Fórmula Cuyana, en Mendoza.

Allí participó en entre tres y cuatro exhibiciones con un Fórmula Renault Argentina. Según aseguró, ganó esas pruebas pese a no contar con licencia. Más tarde se incorporó a la Fórmula 4 de Estados Unidos, categoría en la que compite desde hace cerca de un año y medio.

PUBLICIDAD

El objetivo de Lázaro Bainotti es sumar experiencia y kilómetros en monoplazas para avanzar de la Fórmula 4 hacia la Fórmula 1

Acompañamiento familiar y trabajo en equipo

El padre del piloto, Mariano Bainotti, viaja con él, se comunica por radio durante las competencias y trabaja junto al equipo. Además, cuenta con experiencia propia en el automovilismo: compitió en TC 2000, rally y Fórmula Super Renault, categoría en la que fue campeón.

Su madre vive en Córdoba y lo acompaña en algunas fechas. Del lado materno, la relación familiar está más ligada a las motos que al automovilismo.

Mientras tanto, Bainotti sostiene su formación escolar. Estudia en un colegio para deportistas de alto rendimiento que funciona en el estadio Kempes, en Córdoba. Cuando vuelve a su casa asiste a clases y, durante los viajes, completa las tareas de manera remota.

PUBLICIDAD

El objetivo de Lázaro Bainotti es sumar experiencia y kilómetros en monoplazas para avanzar de la Fórmula 4 hacia la Fórmula 1

La modalidad le permite acomodar la cursada a las exigencias del calendario deportivo. “Te dejan más tiempo, más faltas, vos rendís cuando querés”, explicó sobre el sistema.

La Fórmula 1 es el objetivo, con IndyCar y resistencia entre los planes

La meta principal de Lázaro Bainotti es llegar a la Fórmula 1 y pelear por el campeonato. A la vez, imagina un futuro en IndyCar y en carreras de resistencia.

“Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”, dijo. Entre sus objetivos aparece la Triple Corona del automovilismo: ganar las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

PUBLICIDAD

Para el joven corredor, la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría cambió la mirada de otros pilotos argentinos, que ahora ven ese destino con mayor cercanía. “Ahora de la nada todos quieren llegar a la Fórmula 1”, afirmó.

Sobre el presente de Colapinto, Bainotti consideró que el objetivo dentro de su equipo pasa por quedar por delante de Pierre Gasly, su compañero.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.