Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

La familia de la alpinista canadiense emitió un comunicado tras las labores de búsqueda realizadas en el monte Cervino.

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La familia de Kalie McCrystal difundió un mensaje de despedida dos semanas después de la desaparición de la corredora canadiense en el Cervino, donde realizaba un reconocimiento para preparar un intento de récord de ascenso y descenso. La atleta, de 38 años, no fue localizada pese a los operativos desplegados en el sector italiano de la montaña.

La madre de McCrystal, Wendy Cooper, y su hermana, Jody McCrystal, agradecieron el trabajo de los rescatistas y de las personas que colaboraron durante la búsqueda. En el comunicado, reconocieron que la información disponible lleva a pensar que la deportista sufrió una caída durante el descenso.

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“Han pasado dos semanas desde que nuestra querida Kalie desapareció durante una misión de reconocimiento en el Cervino”, expresaron. “El equipo italiano de rescate de montaña de la Guardia di Finanza ha trabajado incansablemente desde entonces, explorando todas las pistas posibles”.

La familia sostuvo que los rescatistas demostraron “profesionalidad, amabilidad y compromiso inquebrantables” durante el operativo. “Como familia, nos ha conmovido profundamente saber que se hizo todo lo posible. Les estamos eternamente agradecidos”, añadieron.

McCrystal, oriunda de Squamish, en la provincia canadiense de Columbia Británica, se entrenaba para bajar de cinco horas en el recorrido de ascenso y descenso del Matterhorn, conocido como Cervino en su vertiente italiana. La montaña, situada en la frontera entre Italia y Suiza, tiene una altura de 4.478 metros y presenta tramos expuestos y de alta dificultad técnica.

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La atleta canadiense Kalie McCrystal se entrenaba para batir un récord

La corredora fue vista en la cumbre el 1 de septiembre y luego inició el descenso por el lado italiano. Según los datos recogidos durante la búsqueda, también se cruzó con montañistas polacos cerca de las 15.45, antes de que se perdiera todo rastro de ella.

El comunicado familiar señaló que McCrystal conocía el terreno y que contaba con experiencia técnica, incluso en el propio Cervino. Aun así, sus allegados indicaron que las circunstancias del caso conducen a una hipótesis concreta. “El Cervino es tan majestuoso como implacable”, afirmaron. “A pesar de las habilidades y la experiencia de Kalie en montañismo técnico, incluido en el Cervino, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó mientras descendía”.

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Las operaciones incluyeron vuelos de helicópteros sobre el flanco italiano de la montaña, revisiones de corredores rocosos, intentos para rastrear la señal de su teléfono y el uso del sistema RECCO, una tecnología que permite detectar reflectores incorporados en ropa y equipo de montaña. Ninguna de esas acciones permitió hallar a la deportista.

La búsqueda aérea a gran escala terminó el 5 de septiembre, aunque familiares, residentes del Valle de Aosta y personas vinculadas a la comunidad de montaña continuaron con esfuerzos para ubicarla. La familia también agradeció el respaldo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y de la Embajada de Canadá. “Sus amigos y seres queridos de todo el mundo se unieron e hicieron esfuerzos extraordinarios para ayudar a encontrarla y traerla de vuelta a casa”, indicaron Cooper y McCrystal. “Es hermoso haber presenciado todo el amor que la rodeaba”.

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La familia cree que "cayó mientras descendía"

La atleta canadiense participaba de forma habitual en las Skyrunner World Series, circuito de carreras de montaña en terrenos técnicos. Entre sus resultados figuran una victoria en la 4 Refugios Non-Stop, en Argentina, el cuarto puesto en el Trofeo KIMA y actuaciones en competencias internacionales de trail running.

También fue 12ª en Trail Corto en el Mundial de Canfranc, logró el segundo puesto en la Stranda Fjord Trail Race de 2025 y subió al podio en la Madeira SkyRace de 2024. Su preparación en los Alpes formaba parte de un objetivo deportivo que exigía velocidad, resistencia y dominio de rutas de montaña.

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En su mensaje, la familia describió el impacto que dejó la desaparición de McCrystal entre quienes compartían sus actividades deportivas y su vida en Canadá. “Kalie era una persona increíblemente especial. Afrontaba la vida con una combinación de determinación y diversión. Su ausencia dejará, sin duda, un enorme vacío en las comunidades en las que estaba tan implicada, tanto en el skyrunning como en Squamish y más allá”, sentenciaron.

El comunicado completo de la familia de McCrystal

Han pasado dos semanas desde que nuestra querida Kalie desapareció durante un reconocimiento en el Matterhorn.

Desde entonces, el equipo de rescate de montaña de la Guardia di Finanza ha trabajado incansablemente para explorar todas las vías posibles a su alcance. Su profesionalismo, amabilidad y compromiso para encontrar a Kalie han sido inquebrantables. Para nuestra familia, ha significado mucho saber, durante toda la búsqueda, que se estaba haciendo todo lo posible. Les estaremos eternamente agradecidos. También queremos extender nuestro agradecimiento a la Real Policía Montada de Canadá y a la Embajada de Canadá por su apoyo y asistencia durante este tiempo.

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La muestra de amor y apoyo hacia Kalie ha sido sencillamente increíble. El respaldo constante de Hillary Gerardi, quien fue la primera en dar la alarma sobre Kalie, ha sido indispensable para nosotros. Amigos y seres queridos de todo el mundo se movilizaron e hicieron esfuerzos extraordinarios para ayudar a encontrarla y traerla de regreso a casa. Ha sido hermoso presenciar el amor que la rodeó.

El Matterhorn es tan majestuoso como implacable. Pese a la habilidad y experiencia excepcionales de Kalie en terreno montañoso técnico, incluida su experiencia previa en el propio Matterhorn, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó mientras descendía.

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A pesar de los esfuerzos de tantas personas durante las últimas semanas, la búsqueda no nos ha llevado hasta Kalie. Este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba y resulta muy difícil aceptarlo.

Kalie era una persona increíblemente especial. Transitaba la vida con partes iguales de determinación y alegría. Su ausencia dejará, sin duda, un enorme vacío en las comunidades con las que estaba tan comprometida: el skyrunning, Squamish y más allá.

Para nuestra familia, las cosas nunca volverán a ser iguales. Kalie significaba mucho para nosotros como hermana e hija, y su pérdida es algo que llevaremos con nosotros para siempre.

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Aunque deseábamos desesperadamente haber podido encontrarla, hallamos paz al saber que hacía lo que la hacía sentirse más viva hasta sus últimos momentos y que permanece entre las montañas donde más se sentía en casa.

Wendy Cooper y Jody McCrystal Madre y hermana de Kalie