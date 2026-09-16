Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

Melania Trump anunció una alianza con Nvidia para incorporar inteligencia artificial en escuelas de Estados Unidos. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este martes una alianza con Nvidia, la empresa creada por Jensen Huang, para incorporar más inteligencia artificial (IA) en escuelas estadounidenses, en momentos en que el uso educativo y la regulación de esta tecnología concentran el debate público.

El acuerdo entre el gobierno estadounidense y el fabricante de chips asiático contempla licencias de StudyFetch durante cuatro años para 1.500 estudiantes y la donación de 100 kits de desarrollo Jetson Nano a establecimientos del condado de Ashe, en Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Los dispositivos Jetson Nano son pequeños ordenadores de bajo consumo que procesan datos de forma local. Entre sus aplicaciones figura el desarrollo de robots autónomos.

Melania Trump presentó la iniciativa educativa en una escuela primaria y alentó a los alumnos a crear robots con herramientas de IA. (Foto: KENT NISHIMURA/Pool via REUTERS)

La Primera Dama alentó a los alumnos a explorar esas herramientas: “Sueñen a lo grande y usen estas herramientas de IA para construir algo nunca antes visto. Quizás alguno de ustedes cree el próximo gran robot. Y si lo hacen, ¡no olviden traerlo a la Casa Blanca para mostrármelo!”.

PUBLICIDAD

Qué alianzas ha hecho Nvidia con empresas estadounidenses

La asociación educativa se produce mientras Nvidia amplía la presencia de sus chips en proyectos tecnológicos de gran escala en Estados Unidos.

SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites Starmind AI1 con tecnología de la empresa. La tecnología de Nvidia ofrecerá servicios de inteligencia artificial, clave para iniciar la instalación de centros de computación en órbita antes de 2028.

PUBLICIDAD

SpaceX planea lanzar en 2027 los satélites Starmind AI1 con tecnología de Nvidia para ofrecer servicios de inteligencia artificial y computación orbital. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial, comparó el diseño de esa infraestructura con los centros de datos terrestres: “Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un ‘rack’ tradicional”.

Cómo SpaceX utilizará la tecnología de Nvidia en su operación espacial

SpaceX utilizará procesadores Vera de Nvidia para acelerar la coordinación de tareas, la ejecución de código y el procesamiento de datos en sus sistemas de inteligencia artificial agéntica, diseñados para realizar acciones y organizar procesos de manera autónoma.

PUBLICIDAD

La tecnología se utilizará tanto en centros de datos terrestres de gran escala como en los sistemas que la compañía planea llevar al espacio. La empresa busca cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y aproximarse a los 10 gigavatios en 2027.

SpaceX usará procesadores Vera de Nvidia en sistemas de inteligencia artificial agéntica para coordinar tareas, ejecutar código y procesar datos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sus negocios abarcan lanzamientos de satélites, Starlink, X y operaciones de inteligencia artificial, con un mercado potencial superior a 30 billones de dólares, según su propia estimación.

PUBLICIDAD

Qué donaciones ha hecho Jensen Huang a la educación en Estados Unidos

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang, comprometieron una donación de 75 millones de dólares para que la Universidad de Vanderbilt cree en San Francisco una nueva facultad de arte, arquitectura y diseño.

La institución sustituirá al California College of the Arts, una escuela fundada en 1907 que dejará de operar en 2027. La nueva unidad llevará el nombre de Facultad de Arte, Arquitectura y Diseño Jen-Hsun y Lori Huang.

PUBLICIDAD

La Universidad de Vanderbilt igualará el aporte de la pareja y deberá completar la financiación con otras fuentes antes del 31 de diciembre de 2028. La campaña ya superó el 40% de su meta, según dijo la universidad.

Jensen Huang y Lori Huang comprometieron una donación de 75 millones de dólares para una nueva facultad de arte, arquitectura y diseño de la Universidad de Vanderbilt en San Francisco. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Asimismo, el proyecto incluye la creación del Instituto del Colegio de Artes de California en la Universidad de Vanderbilt, destinado a preservar el legado de la institución de San Francisco mediante becas y residencias para artistas, diseñadores y arquitectos.

PUBLICIDAD

El empresario vinculó la iniciativa con la relación entre innovación y creación artística: “La tecnología amplía nuestras posibilidades de construcción. El arte y el diseño determinan el porqué de la construcción. Juntos, dan forma a la civilización humana”.

El Índice de Multimillonarios de Bloomberg sitúa al empresario Jensen Huang entre las 10 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto aproximado de 172.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD