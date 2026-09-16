Médicos en Honduras mantienen asambleas y suspensión de consulta externa pese a compromiso de pagar salarios atrasados

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras y el Gobierno continúa pese al compromiso oficial de pagar salarios atrasados a los médicos.

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El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades gubernamentales continuará, al menos por el momento, pese al compromiso expresado por el Gobierno para comenzar a solventar las remuneraciones atrasadas de los profesionales de la salud.

El representante del CMH, el doctor Emilio Pineda, confirmó que las asambleas del gremio seguirán desarrollándose a nivel nacional, porque los médicos consideran necesario mantener la presión hasta que los acuerdos alcanzados con las autoridades comiencen a cumplirse.

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Como parte de las medidas adoptadas, la consulta externa permanece suspendida, mientras que en los hospitales se mantienen habilitadas las áreas de emergencias.

Gobierno reconoce reclamos del gremio

Pineda explicó que durante una reunión entre representantes del Colegio Médico y funcionarios del Gobierno fueron reconocidas las actas que contienen los requerimientos planteados por el gremio.

Uno de los principales puntos abordados fue el pago de las remuneraciones pendientes a médicos que, según el representante del colegio, llevan períodos prolongados sin recibir su salario.

El compromiso comunicado por las autoridades contempla comenzar con los desembolsos en aproximadamente dos semanas, aunque el gremio mantiene las medidas de presión mientras espera que el acuerdo se concrete.

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La situación afecta a profesionales que acumulan entre seis y ocho meses de salarios pendientes; en algunos casos, la deuda alcanza un año sin remuneración, según el CMH.

Asambleas continuarán

Pese a que el Gobierno reconoció las demandas y anunció el inicio del proceso de pago, el gremio decidió no levantar las asambleas. “Las asambleas van a seguir en pie”, señaló Pineda.

El CMH denunció que hay médicos con entre seis y ocho meses de salarios pendientes y que en algunos casos la deuda llega a un año.

El representante sostuvo que la continuidad de las medidas responde a la necesidad de garantizar que los compromisos asumidos por las autoridades se traduzcan en acciones concretas. La postura fue respaldada por el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, quien, según Pineda, ha reiterado que las acciones continuarán mientras se espera el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

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Médicos reclaman pago

Pineda enfatizó que la principal preocupación se concentra en los profesionales que todavía esperan el pago por el trabajo ya realizado.

Aunque en la región donde desempeña sus labores la mayoría de los médicos mantiene sus salarios al día, el reclamo del gremio tiene como objetivo respaldar a quienes continúan enfrentando atrasos.

La organización sostiene que el pago de los salarios pendientes constituye una obligación vinculada a los derechos laborales de los profesionales y no una solicitud de beneficios adicionales.

Mientras se mantienen las asambleas y la suspensión de la consulta externa, los servicios de emergencia permanecen habilitados en los centros hospitalarios, lo que permite que los pacientes con situaciones urgentes continúen siendo atendidos.

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El Gobierno reconoció las actas con los reclamos del gremio durante una reunión con representantes del Colegio Médico de Honduras.

Como parte de este proceso, el Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de continuar con las asambleas hasta observar avances concretos en la cancelación de las remuneraciones pendientes.

Mientras se cumple el plazo anunciado por las autoridades, los profesionales afectados esperan que los pagos comiencen a ejecutarse de manera progresiva y que se atiendan los casos con mayores períodos de atraso.

El gremio, por su parte, continuará dando seguimiento a los compromisos establecidos durante las reuniones con el Gobierno y mantendrá las medidas anunciadas, aunque los servicios de emergencia seguirán funcionando para garantizar la atención de los pacientes que requieran asistencia inmediata.

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