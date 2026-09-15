Tecno

Amazon se asocia con OpenAI para llevar anuncios de sus marcas a ChatGPT

La alianza comenzará con empresas seleccionadas en Estados Unidos y permitirá que los anunciantes del gigante minorista aparezcan dentro de las respuestas del chatbot

Amazon - OpenAI - tecnología - 22 de diciembre
Cómo funcionarán los anuncios de Amazon dentro de las respuestas de ChatGPT - (Composición Infobae: Reuters / AP foto/Peter Morgan)
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Amazon se asoció con OpenAI para permitir que sus anunciantes publiquen anuncios en ChatGPT, una iniciativa que comenzará con marcas seleccionadas en Estados Unidos. El acuerdo, anunciado el 10 de septiembre de 2026, abre una nueva vía para que las empresas que usan las herramientas publicitarias de Amazon aparezcan dentro de conversaciones con el asistente de inteligencia artificial.

La alianza confirma el interés de Amazon por los formatos comerciales vinculados a los chatbots. OpenAI empezó a vender espacios patrocinados en ChatGPT en Estados Unidos en febrero y su negocio publicitario ya alcanzó una tasa de ingresos anualizada de 1.000 millones de dólares. La incorporación de anunciantes de Amazon refuerza ese modelo y sitúa a la plataforma como un nuevo punto de contacto entre marcas y consumidores.

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Amazon llevará anuncios a las conversaciones de ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Amazon llevará anuncios a las conversaciones de ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las campañas aparecerán debajo de las respuestas de ChatGPT

Las campañas serán configuradas y administradas por Amazon, mientras que el sistema de anuncios de OpenAI decidirá su distribución. Los formatos podrán aparecer como texto o imágenes debajo de las respuestas que ofrece ChatGPT, según explicó un portavoz de Amazon.

OpenAI ha indicado que estos anuncios estarán claramente identificados como patrocinados. La ubicación busca diferenciarlos del contenido que genera el chatbot y vincularlos con las consultas de los usuarios.

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Un ejemplo citado por las compañías permite entender el funcionamiento. Si una persona pide en ChatGPT recomendaciones para prepararse para un maratón, debajo de la respuesta podría aparecer un anuncio de zapatillas deportivas disponibles en Amazon. La publicidad, por tanto, se mostraría dentro de una conversación relacionada con productos o servicios.

Las marcas podrán mostrar productos tras las respuestas de ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Las marcas podrán mostrar productos tras las respuestas de ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta recibirá el nombre de Access to ChatGPT Ads. Chris Conetta, director de oferta omnicanal de la plataforma de demanda publicitaria de Amazon, afirmó que permitirá a los anunciantes llevar sus campañas a los espacios donde sus clientes pasan tiempo en plataformas conversacionales.

Amazon cambia su relación con los asistentes de inteligencia artificial

La decisión supone un contraste con la estrategia que Amazon mantuvo frente a los asistentes de IA. La empresa había restringido de forma considerable el acceso a su tienda en línea desde ChatGPT, Claude, de Anthropic, y Gemini, de Google, mientras desarrollaba sus propias herramientas de compra basadas en inteligencia artificial.

Sin embargo, en los últimos meses Amazon comenzó a adquirir publicidad dentro de ChatGPT. Entre abril y agosto, se convirtió en la principal compañía minorista que se anunció en la plataforma, según datos de Sensor Tower.

Amazon convierte los chatbots en un nuevo canal para llegar a clientes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Amazon convierte los chatbots en un nuevo canal para llegar a clientes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con la apertura a sus anunciantes, Amazon reconoce que los chatbots se han convertido en un canal de promoción relevante. La empresa señaló que los formatos publicitarios conversacionales representan la oportunidad de interacción de crecimiento más rápido para llegar a clientes nuevos y existentes.

OpenAI informó en febrero que ChatGPT alcanzó los 900 millones de usuarios activos semanales. Esa escala explica el interés de las marcas por aparecer junto a consultas sobre compras, viajes, deportes y otros temas que pueden derivar en decisiones de consumo. Delta Vacations, el servicio de paquetes vacacionales de la aerolínea, figura entre las compañías que participarán en la prueba inicial.

Amazon también amplía su infraestructura de inteligencia artificial

El acuerdo publicitario llega mientras Amazon avanza en otros frentes vinculados a la inteligencia artificial. El 8 de septiembre, Qualcomm anunció una alianza con Amazon Web Services para desarrollar varias generaciones de chips destinados a grandes centros de datos de IA.

La colaboración se centrará especialmente en tareas de inferencia, la fase en la que los modelos utilizan lo aprendido para generar respuestas, predicciones o resultados. Las dos compañías también trabajarán en soluciones de conectividad óptica de alta velocidad para facilitar el intercambio de grandes volúmenes de datos dentro de los centros de datos.

Tras conocerse la operación, las acciones de Qualcomm subieron casi un 5% en Wall Street, después de avanzar hasta un 8,3% en los primeros momentos de la sesión. El acuerdo contempla que Amazon pueda comprar hasta 25 millones de acciones de Qualcomm, a 161,26 dólares cada una, por un valor potencial de 4.032 millones de dólares.

De ese total, 3,75 millones de acciones ya están disponibles por los compromisos iniciales de compra. La alianza respalda la entrada de Qualcomm en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial, donde Nvidia mantiene una posición dominante. La compañía tiene acuerdos con Meta y Microsoft y aspira a alcanzar 15.000 millones de dólares en ventas de ese segmento para 2029.

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