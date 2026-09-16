Guatemala

La Municipalidad de Guatemala confirma que la Línea 1 del AeroMetro operará en 2027

El sistema de transporte por cable arrancará tras concluir la obra civil y superar un proceso de ensayos y avales de hasta tres meses, con el fin de habilitar el servicio al público

Edificio de cristal y acero etiquetado como Estación 2, sobre una calle con autos y una cabina verde de teleférico en la parte superior
La Municipalidad de Guatemala confirmó que la Línea 1 del AeroMetro comenzará a operar en 2027, tras completar la obra civil y un período de pruebas y certificación. (Aerometro Guatemala)
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La Municipalidad de Guatemala confirmó que la Línea 1 del AeroMetro comenzará a operar durante 2027, cuando el sistema de transporte por cable complete las obras civiles y atraviese un período de pruebas y certificación de hasta tres meses. El proyecto registraba un 41% de avance general en agosto y su nueva etapa de construcción ya alteró la circulación vehicular en cuatro estaciones de la capital.

La intervención sumó cuatro desvíos y 17 rutas alternas para redistribuir el tránsito entre las zonas 8, 9, 12 y 13. Las restricciones incluyen el cierre total de la calzada norte de Bulevar Liberación en dirección a El Trébol y la habilitación de un solo carril en el sentido opuesto.

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La obra comenzó a finales de 2025 bajo una concesión municipal a un consorcio integrado por CableVía y el Grupo Doppelmayr. La inversión estimada asciende a USD 220 millones y la conclusión de la obra civil está prevista para el primer semestre de 2027.

Edificio de cristal y acero etiquetado como Estación 2, sobre una calle con autos y una cabina verde de teleférico en la parte superior
La Municipalidad de Guatemala confirmó que la Línea 1 del AeroMetro comenzará a operar en 2027, tras completar la obra civil y un período de pruebas y certificación. (Aerometro Guatemala)

Dos líneas, 8.9 kilómetros y 12 estaciones

El AeroMetro tendrá dos líneas, 8.9 kilómetros de extensión, 12 estaciones, 495 cabinas y 67 torres. La Línea 1 conectará Plaza España con El Trébol por la calle Montúfar, con paradas en Tecún Umán y Camip.

La Línea 2 saldrá de El Trébol hacia la colonia Molino de las Flores, en Mixco, a través de la calzada Roosevelt. Sus ocho estaciones adicionales incluirán Hospital Roosevelt, Rus Mall y Santa Rita.

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El trayecto completo entre los extremos del sistema demandará unos 28 minutos, con una velocidad constante de 6,5 metros por segundo. La red podrá transportar hasta 5,500 pasajeros por hora por sentido, funcionará 17 horas diarias y proyecta atender hasta 374,000 viajes al día entre ambos tramos.

El pasaje costará cuatro quetzales y permitirá conexiones con el Transmetro. La Municipalidad de Guatemala prevé que esta integración amplíe las opciones de traslado entre la capital y Mixco.

Cierres en Bulevar Liberación y carriles reversibles

Las obras se desarrollan de manera simultánea en las estaciones E02, E03 y E04, además de las torres 10, 11 y 14. La toma de área en E02 y E04 comenzó el 2 de agosto, el montaje electromecánico se inició un día después y la obra civil en E03 se incorporó desde el 10 de agosto.

El esquema vial contempla reducciones de dos carriles en otros sectores y tramos habilitados exclusivamente hacia el occidente de la ciudad. El desvío 10 modifica la circulación por la 40 calle C para los viajes de zona 9 hacia zona 8, mientras que el 11 utiliza la 40 calle en ese mismo sentido.

Los desvíos 32 y 33 completan el nuevo ordenamiento. El primero funciona como carril reversible desde las zonas 12 y 13 hacia las zonas 9, 10 y 14; el segundo facilita el tránsito desde zona 8 hacia zona 9.

La Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y la Dirección de Planificación, Diseño y Vialidad propusieron las rutas alternas para los conductores afectados. Quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional La Aurora pueden circular por Bulevar Liberación, la 7a calle, las calles 3a y 5a de zona 13 o la colonia Santa Fe, según el destino.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, reconoció las molestias provocadas por la construcción y sostuvo que las cuadrillas trabajan sin interrupciones para acelerar los plazos. “Sabemos que estos trabajos generan molestias temporales, pero son necesarios para hacer posible una nueva alternativa de movilidad”, afirmó.

Quiñónez indicó que la estación cuatro está próxima a recibir las estructuras de vidrio que completarán su cierre. La comuna liberará los carriles de forma progresiva cuando concluya cada etapa de instalación de torres y montaje electromecánico.

Una de las torres ubicadas sobre la calle Montúfar generó debate en redes sociales por su diseño. La empresa constructora explicó los criterios técnicos de la estructura.

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