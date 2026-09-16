Por qué 3.1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria en septiembre en el Corredor Seco

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 del agricultor Felícito Marroquín posando junto a una cosecha perdida de manía (maní) debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). "De la venta de la manía compramos el maíz y el frijol que comemos. La milpa se seca rápido y la manía le hace más 'gancho' (oposición) a la sequía, pero este año no sacamos nada", relata Marroquín a EFE tras perder más de 15.000 quetzales (unos 1.930 dólares) que invirtió en la siembra. EFE/ Alex Cruz

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3.1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria en septiembre, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), mientras en el departamento de El Progreso un agricultor de 72 años contempla el suelo agrietado donde sus 3.5 hectáreas de maní murieron sin dar fruto.

La escena que la agencia EFE documentó en el municipio de El Jícaro condensa, en una sola parcela, la magnitud de una catástrofe que ya abarca decenas de miles de hogares a lo largo del Corredor Seco centroamericano.

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Felícito Marroquín perdió más de 15,000 quetzales (unos USD 1,930) invertidos en la siembra. “De la venta de la manía compramos el maíz y el frijol que comemos. La milpa se seca rápido y la manía le hace más ‘gancho’ a la sequía, pero este año no sacamos nada”, relató el agricultor a la agencia.

El maní, que resiste mejor la falta de agua que el maíz, tampoco sobrevivió a una canícula que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) midió con un déficit hídrico de 33% respecto a las lluvias normales.

Jesús Rodríguez muestra un agujero artesanal recubierto con un platico negro, donde intentan almacenar la poca agua de lluvia que cae debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

El Corredor Seco, una franja donde el agua ya no llega a los pozos

El Jícaro no es un caso aislado. La aldea Las Ovejas, a pocos kilómetros, presenta el mismo panorama. Bajo el techo de paja de su casa sin paredes y con piso de tierra, Jesús Rodríguez sostiene unas mazorcas raquíticas, sin grano.

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A su lado, Delfa Esperanza Carías describe la situación: “Aquí el agua de los pozos bajó a niveles que nunca habíamos visto. Las plantas se secaron antes de dar fruto y las familias ya no tienen qué comer ni qué vender en el mercado local”.

El Corredor Seco es una franja árida que atraviesa varios departamentos guatemaltecos y alberga a más de diez millones de personas en toda la región centroamericana.

Sus comunidades dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia: maíz, frijol y cultivos de emergencia como el maní. Sin lluvias regulares y sin sistemas de riego, una temporada fallida borra de un golpe tanto la comida del año como los ingresos del hogar.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra vegetación durante la sequía en El Jícaro (Guatemala). La sequía golpea con fuerza el este de Guatemala, donde la falta prolongada de lluvias arrasó por completo con las 3,5 hectáreas de maní de Felícito Marroquín, un agricultor de 72 años. EFE/ Alex Cruz

Para llegar a las aldeas de El Jícaro hay que cruzar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra que solo admiten caballos o vehículos de doble tracción. Esa misma incomunicación que dificulta el acceso de la ayuda humanitaria es la que atrapa a sus habitantes cuando la cosecha falla.

Más de 36,000 hogares con pérdidas severas en toda la zona

El alcance regional de la crisis quedó documentado a fines de agosto en el informe La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano, elaborado por Oxfam, organización humanitaria internacional, y Acción contra el Hambre, organización no gubernamental especializada en nutrición, tras evaluar 354 comunidades en Guatemala, Honduras y El Salvador.

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Los datos de Guatemala son los más duros: 36,431 hogares registraron daños severos en sus cultivos de maíz, y en 8 de cada 10 casos la pérdida fue de entre 75% y 100% de la cosecha.

Los departamentos de Chiquimula y Jalapa concentran el peor desempeño: menos del 3% de las plantaciones logró sobrevivir.

En Jalapa, los ingresos por jornales cayeron 54,2% y en Chiquimula, 66,2%, porque sin cosecha no hay quien contrate. Esa doble pérdida —producción propia y trabajo asalariado— es la que empuja a los vecinos de El Jícaro a emplearse bajo el sol en fincas productoras de melón. “Ahí van a trabajar muchos vecinos para sacar para el diario, aunque no es lo mismo que trabajar en lo propio”, se lamenta Marroquín ante EFE.

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El Estado llega tarde y la asistencia humanitaria cubre menos del 9% de los afectados

José Antonio Acevedo, extensionista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), confirmó a EFE la pérdida total de la producción de subsistencia en las aldeas evaluadas.

“Estamos asistiendo a familias que perdieron la totalidad de su producción de subsistencia en esta temporada. La sequía extrema afectó el desarrollo de las plantas desde la fase de germinación y la disponibilidad de fuentes de agua para el riego artesanal en las comunidades es prácticamente nula”, explicó el técnico.

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 de una mujer caminando junto a un animal que carga manía (maní), en El Jícaro (Guatemala). Las condiciones de vida en las comunidades de El Jícaro empeoran debido a la falta de vías de acceso, ya que para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción. EFE/ Alex Cruz

La respuesta institucional llega con cuentagotas. Solo 8.8% de los hogares guatemaltecos que necesitan ayuda recibió transferencias monetarias o asistencia en especie de organizaciones no gubernamentales, según el informe de Oxfam. Los programas estatales de protección social —bonos de educación y salud— no están diseñados para cubrir una emergencia agrícola de esta magnitud.

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El 7 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que presentará un plan nacional de emergencia con tres ejes: asistencia alimentaria, apoyo a pequeños productores y reducción de la vulnerabilidad agrícola mediante riego y mejoramiento de suelos. No fijó fecha para su presentación.

La segunda cosecha del año también está en riesgo y el hambre puede durar hasta 2027

La crisis no se agota en lo que ya se perdió. La intención de siembra para la cosecha “postrera” —el segundo ciclo agrícola anual— cayó 62% respecto a años anteriores, según Oxfam.

Las familias que no tienen semillas, dinero ni expectativa de lluvia sencillamente no siembran. Las reservas de maíz que aún conservan algunos hogares alcanzarán, en 64.2% de los casos, para tres semanas o menos.

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El Insivumeh confirmó la consolidación del fenómeno de El Niño tras registrar cuatro trimestres móviles consecutivos con valores positivos en el Índice Oceánico de El Niño (ONI).

Junto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el instituto proyecta que el déficit hídrico y el aumento de temperaturas se mantendrán sobre Guatemala al menos durante todo el primer semestre de 2027.

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, por su sigla en inglés) clasificó a los hogares más pobres del Corredor Seco en Fase 3 (Crisis) de la escala IPC y prevé que aquellos que no lograron ninguna cosecha permanezcan en esa categoría entre octubre y enero.

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Para esas familias, la salida de emergencia seguirá siendo la misma que describe Marroquín desde su parcela seca: emplearse en lo que haya, aunque no sea lo propio.