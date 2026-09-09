PS Plus Extra y Premium se renuevan en septiembre con diez increíbles videojuegos para PS4 y PS5

La confirmación llegó a través del blog oficial de PlayStation, donde la compañía detalló la lista completa. (Composición Infobae: Difusión)

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PlayStation Plus actualizará su catálogo el próximo 15 de septiembre con diez juegos nuevos para los planes Extra y Premium. La remesa combina propuestas de rol, terror y acción reciente con clásicos que se suman al catálogo retro del servicio, en la línea habitual con la que Sony mantiene activa su plataforma de suscripción cada mes.

La confirmación llegó a través del blog oficial de PlayStation, donde la compañía detalló la lista completa y el reparto entre ambos niveles de suscripción. Ocho de los diez títulos corresponden al plan Extra, mientras que los dos restantes quedan reservados para quienes cuenten con Premium, el nivel más completo del servicio.

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Qué juegos llegan a PS Plus Extra en septiembre de 2026

El plan PS Plus Extra recibirá ocho títulos el 15 de septiembre. Entre ellos figura RuneScape: Dragonwilds, disponible para PS5, junto a WWE 2K26, también exclusivo de esa consola.

PlayStation Plus actualizará su catálogo el próximo 15 de septiembre con diez juegos nuevos para los planes Extra y Premium. (Composición Infobae)

La selección continúa con Ball x Pit y Date Everything!, ambos únicamente para PS5. A estos se suma Slitterhead, compatible con PS5 y PS4, que aporta una propuesta de terror al catálogo del mes.

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Ninja Gaiden: Ragebound y Dungeons of Hinterberg completan la lista con disponibilidad en ambas consolas. El cierre de esta tanda llega con Sniper Elite: Resistance, también accesible en PS5 y PS4.

Esta combinación de títulos multiplataforma y exclusivos de nueva generación responde a la estrategia habitual de PlayStation Plus Extra, que suele mezclar lanzamientos recientes con juegos que ya cuentan con cierto recorrido comercial.

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Una característica destacada de Ninja Gaiden: Ragebound es su cambio estilístico respecto a la trilogía principal en 3D, apostando por un formato de acción y plataformas en 2.5D. (Difusión)

Clásicos que suma PS Plus Premium este mes

Los suscriptores de PS Plus Premium recibirán dos incorporaciones adicionales, en línea con el catálogo retro que distingue a este plan frente al resto de niveles de suscripción.

Mega Man X Command Mission llegará para PS5 y PS4 el 15 de septiembre. Se trata de uno de los títulos que Sony ya había adelantado semanas atrás durante su transmisión State of Play.

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El segundo clásico es Metro Redux, disponible exclusivamente para PS4. Con estas dos incorporaciones, Premium refuerza su propuesta centrada en juegos que marcaron generaciones anteriores de consolas.

Una característica de Dungeons of Hinterberg es su singular combinación de exploración de mazmorras y simulación social. (Difusión)

Anuncios del State of Play para lo que resta de 2026

Durante la última transmisión de State of Play, PlayStation adelantó tres títulos adicionales que se sumarán a PS Plus antes de que termine el año, aunque sin precisar fechas exactas de lanzamiento.

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Mycopunk fue uno de los anuncios confirmados para el plan Extra. Por su parte, Premium recibirá dos incorporaciones más: Dino Crisis 2 y Ratchet & Clank.

Sony no especificó el calendario para estos tres juegos, aunque garantizó que llegarán al servicio de suscripción dentro de 2026. Mega Man X Command Mission, que también formó parte de ese anuncio original, ya cuenta con fecha confirmada: el 15 de septiembre, junto al resto de la remesa mensual.

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Qué diferencia a PS Plus Extra de PS Plus Premium

PlayStation Plus Extra representa el nivel intermedio de la suscripción de Sony. Está pensado para quienes buscan variedad de títulos modernos sin renunciar a los beneficios básicos del plan.

Los suscriptores de PS Plus Premium recibirán dos incorporaciones adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel incluye todo lo que ofrece Essential: multijugador en línea, juegos mensuales descargables y descuentos exclusivos en la tienda. A eso suma un catálogo rotativo de cientos de juegos para PS4 y PS5.

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La oferta de Extra combina producciones de PlayStation Studios con éxitos de estudios externos. Ese catálogo se renueva con nuevos títulos a mitad de cada mes, tal como ocurre con la remesa de septiembre.

PlayStation Plus Premium, llamado Deluxe en las regiones sin transmisión en la nube, ocupa el escalón más alto de la plataforma. Incorpora todas las ventajas de Essential y Extra, y añade beneficios exclusivos de este nivel.

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Entre ellos destaca el Catálogo de Clásicos, que da acceso a juegos de PlayStation original, PS2, PS3 y PSP. Premium también ofrece pruebas gratuitas por tiempo limitado para lanzamientos recientes. A esto se suma la posibilidad de transmitir títulos por la nube sin necesidad de descargarlos, ya sea en una consola PS5, PS4 o directamente en una computadora.