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Cuáles son las consolas descartadas para el lanzamiento de GTA VI

Rockstar Games limitará la llegada inicial de su próximo mundo abierto a las plataformas más recientes de Sony y Microsoft

GTA VI deja fuera a PlayStation 4 y Xbox One en su estreno
GTA VI deja fuera a PlayStation 4 y Xbox One en su estreno
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GTA VI no estará disponible en PlayStation 4 ni Xbox One cuando llegue al mercado el 19 de noviembre de 2026. Rockstar Games confirmó por ahora el lanzamiento únicamente para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, lo que deja fuera a los usuarios de las consolas de generación anterior desde el primer día.

La ausencia de versiones para esos equipos marca una diferencia con el estreno de GTA V, que sí tuvo presencia en varias generaciones de consolas. La nueva entrega de Grand Theft Auto se prepara para una campaña inicial centrada en un solo jugador, con Jason y Lucía como protagonistas en el estado de Leonida y una versión renovada de Vice City.

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GTA VI solo llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series (Rockstar)

Cuáles son las consolas descartadas para GTA 6

Las consolas descartadas de forma clara para el estreno son PlayStation 4 y Xbox One. Rockstar no ha anunciado adaptaciones para esos dispositivos, que pertenecen a una generación anterior a la de PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Por tanto, quienes mantengan una PlayStation 4, una Xbox One o una Xbox One X no podrán acceder a GTA VI el 19 de noviembre. Para jugar desde la fecha de salida será necesario disponer de una PlayStation 5, una Xbox Series X o una Xbox Series S.

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La decisión delimita el punto de partida comercial del juego y concentra su distribución en las plataformas más recientes de Sony y Microsoft. También deja fuera a quienes esperaban una transición similar a la que tuvo GTA V, título que llegó primero a PlayStation 3 y Xbox 360 antes de recibir versiones para nuevas consolas y PC.

Tráiler GTA 6
La aventura protagonizada por Jason y Lucía se distribuirá desde el 19 de noviembre de 2026 en tres sistemas actuales, sin versiones anunciadas para ordenadores ni la nueva consola de Nintendo - (Rockstar Games/YouTube)

PC y Nintendo Switch 2 no están confirmadas

La falta de anuncio también afecta a otras plataformas. Rockstar Games no ha confirmado una versión de GTA VI para PC ni para Nintendo Switch 2. Esto no significa que el juego no vaya a llegar en el futuro a esos sistemas, pero no existe una fecha, edición o ventana oficial comunicada por la compañía.

Cualquier información sobre una posible llegada posterior debe tomarse con cautela hasta que Rockstar publique detalles propios. Por ahora, las únicas consolas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

La ausencia de PC es uno de los puntos que concentra la atención de los jugadores, dado que anteriores entregas de la franquicia llegaron a ordenadores después de su lanzamiento inicial en consolas. Sin embargo, el material disponible sobre GTA VI no incluye una versión para esa plataforma.

Nintendo Switch 2 tampoco figura entre los sistemas anunciados. La compañía no ha informado sobre una adaptación para la consola de Nintendo, por lo que los usuarios deberán esperar una eventual confirmación oficial.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
Las consolas antiguas quedan fuera del lanzamiento de GTA VI - (Rockstar Games)

Por qué GTA VI no será para la antigua generación

Rockstar no ha detallado por qué PlayStation 4 y Xbox One quedaron fuera del lanzamiento. Una posible explicación está relacionada con las exigencias técnicas de un juego que promete un mundo abierto de gran escala, gráficos avanzados y sistemas con mayor densidad de interacción.

La información mostrada sobre GTA VI anticipa un mapa ambientado en Leonida, con Vice City como uno de sus espacios centrales. El juego también incluirá reacciones de personajes no jugables, actividades fuera de las misiones principales y un sistema que permitirá alternar entre Jason y Lucía en determinadas secuencias.

Adaptar estas características a hardware de una generación anterior podría representar un reto y limitar algunas funciones. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por Rockstar y debe entenderse como una lectura técnica, no como una explicación oficial.

Cuándo se lanzará y cuál será el precio de GTA 6

GTA VI tendrá una edición estándar de 79,99 dólares en Estados Unidos y una edición Ultimate de 99,99 dólares. En la zona euro, los precios serán de 79,99 y 99,99 euros, respectivamente.

Las copias físicas no incluirán disco y contendrán un código de descarga. La edición estándar dará acceso a la campaña principal, mientras que la Ultimate añadirá vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas para los protagonistas.

Quienes reserven antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán un mes de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City. La llegada de GTA VI cerrará una espera de más de una década desde la anterior entrega principal de la franquicia, aunque solo estará disponible inicialmente en tres consolas.

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