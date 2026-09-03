Cada cuánto se debe limpiar la lavadora para evitar fallas, según los fabricantes

El tambor y los filtros concentran residuos que afectan al electrodoméstico - (LG)

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Limpiar la lavadora cada uno o dos meses, o después de unos 30 lavados, es la frecuencia orientativa que recomiendan fabricantes como LG, Haceb y Whirlpool para reducir la acumulación de residuos y prevenir fallos. El cuidado importa porque el detergente, la humedad y las pelusas se depositan en zonas internas que no siempre se ven, pero afectan el funcionamiento del aparato.

Los cuidados básicos, sin embargo, deben realizarse después de cada uso. Dejar la puerta abierta al terminar el ciclo ayuda a que el tambor se seque y reduce la humedad que favorece el moho. También conviene retirar restos visibles de jabón o suavizante antes de que se adhieran al dispensador, a la goma de la puerta o al filtro de drenaje.

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Fabricantes como LG, Haceb y Whirlpool señalan que una revisión periódica ayuda a retirar jabón, fibras y humedad, factores capaces de provocar malos olores, atascos, manchas y averías prematuras en el electrodoméstico durante el uso cotidiano - SAMSUNG

Los residuos permanecen en zonas que el lavado no alcanza

Aunque el electrodoméstico se utiliza para lavar ropa, el agua no elimina por sí sola todo lo que queda en su interior. Los restos de detergente y suavizante se mezclan con suciedad, fibras textiles y humedad. Con el paso del tiempo, esa combinación puede generar olores, manchas sobre las prendas, obstrucciones y dificultades en los ciclos de lavado.

Las juntas de goma y el cajón del detergente suelen concentrar parte de esos residuos. El filtro también requiere atención, porque retiene pelusas y otras partículas que pueden dificultar el desagüe. Si la máquina tarda más de lo habitual en evacuar el agua, desprende un olor persistente o deja suciedad en la ropa, es conveniente revisar estas áreas antes de que el problema afecte componentes internos.

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La limpieza mensual gana importancia cuando el uso es diario

Las recomendaciones cambian según la frecuencia de uso y el tipo de carga. Como regla general, los fabricantes citados plantean una limpieza completa cada uno o dos meses, o cada 30 lavados. Si el aparato funciona todos los días, lava prendas muy sucias o recibe cargas grandes, la revisión del tambor, el dispensador y los filtros debería hacerse al menos una vez al mes.

La limpieza de la lavadora debe hacerse cada 30 ciclos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este calendario no sustituye las indicaciones del manual de cada modelo. Algunas lavadoras incluyen programas específicos para limpiar el tambor, mientras que otras requieren seleccionar un ciclo vacío con agua caliente. Antes de usar productos adicionales, es recomendable comprobar las instrucciones del fabricante, en especial si se emplean soluciones como vinagre, bicarbonato o blanqueador.

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Cinco zonas requieren una revisión periódica

El cajón del detergente debe extraerse y lavarse con agua caliente y jabón para vajilla. Un cepillo pequeño permite retirar los restos adheridos antes de limpiar el compartimento donde encaja. El filtro de drenaje, situado habitualmente en la parte frontal inferior, debe abrirse con precaución y limpiarse bajo el grifo. Conviene colocar un recipiente o una toalla, ya que puede salir agua retenida.

El tambor puede limpiarse con un paño de microfibra y vinagre blanco, aunque conviene evitar aplicar este producto de manera reiterada sobre la junta de goma para no acelerar su desgaste. La goma necesita agua tibia y jabón, especialmente en los pliegues donde se concentran humedad y residuos. Un ciclo vacío con bicarbonato y agua caliente puede ayudar a reducir los olores acumulados.

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El cajón del jabón, la junta de goma, el desagüe, las conexiones y la superficie interna requieren cuidados distintos para eliminar acumulaciones sin deteriorar materiales ni componentes delicados del aparato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos después de cada ciclo complementan la limpieza

Además de las limpiezas programadas, hay medidas sencillas que reducen la acumulación. Usar la cantidad de detergente indicada evita que el exceso quede en el tambor o los conductos. Después de cada lavado, dejar la puerta abierta facilita la ventilación. También es útil revisar mangueras y conexiones de forma periódica para detectar fugas o signos de desgaste.

Una rutina de mantenimiento no impide todas las averías, pero ayuda a identificar señales antes de que afecten el desagüe, la higiene o el rendimiento. Respetar los ciclos de limpieza, ventilar el interior y consultar el manual permite conservar la lavadora en condiciones adecuadas para el uso diario.

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