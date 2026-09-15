El valor agregado se convierte en el motor de las exportaciones de Panamá

Las exportaciones de valor agregado alcanzaron $258.3 millones entre enero y julio de 2026, el resultado más alto desde el inicio de la medición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones panameñas de valor agregado alcanzaron $258.3 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 47.5% frente a los $175.1 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. El resultado representa el valor más alto para los primeros siete meses desde que comenzó esta medición en 2022.

El aumento equivale a $83.2 millones adicionales en un año y supera los $210.6 millones alcanzados en 2024, que constituían el mejor registro de la serie. Estas exportaciones corresponden a manufacturas realizadas por empresas establecidas en zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico.

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La evolución muestra un crecimiento acompañado por una caída temporal. Las ventas de estos productos fueron de $118.3 millones en 2022 y $158.7 millones en 2023, antes de subir a $210.6 millones en 2024. En 2025 retrocedieron a $175.1 millones, pero se recuperaron con fuerza durante 2026.

El comportamiento mensual fue desigual. Enero aportó $32.4 millones; febrero, $20.8 millones; marzo, $26.4 millones; abril, $26 millones; mayo, $41 millones; junio, $66.3 millones; y julio, $45.6 millones. Junio fue el mejor mes del periodo, mientras el segundo trimestre concentró $133.2 millones en manufacturas exportadas.

La oferta exportable consolidada de Panamá ascendió a $913.1 millones durante los primeros siete meses del año. REUTERS/Enea Lebrun

Las exportaciones de valor agregado representaron 11.3% de todas las operaciones realizadas desde los regímenes especiales, donde las reexportaciones continuaron concentrando la mayor parte del movimiento comercial. De las manufacturas exportadas, $60.6 millones fueron comercializados bajo libre comercio, equivalentes a 23.5% de ese segmento.

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La oficina de inteligencia comercial (Intelcom) utiliza el concepto de valor agregado para identificar productos que recibieron algún proceso de transformación dentro de zonas francas o Panamá Pacífico. Sin embargo, esa modificación no les concede automáticamente origen panameño bajo la Ley 32 de 2011. La estadística también incluye ventas al territorio fiscal nacional, cercanas al 10% del total.

Al sumar estas manufacturas con las exportaciones registradas tradicionales, la oferta exportable consolidada de Panamá alcanzó $913.1 millones durante los primeros siete meses del año. La cifra superó en $142.5 millones los $770.6 millones obtenidos en igual periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 18.5%.

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Las manufacturas de los regímenes especiales explicaron aproximadamente 58% del aumento absoluto de la oferta exportable consolidada. Además, representaron 28.3% de los $913.1 millones vendidos, una señal de que más de una cuarta parte de la oferta incorporó procesos de transformación antes de llegar al mercado.

Los camarones congelados encabezaron las exportaciones registradas con $77.7 millones y una participación de 11.9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, las exportaciones registradas de Panamá sumaron $654.8 millones entre enero y julio de 2026, un aumento de $59.3 millones o 10% frente a los $595.5 millones reportados un año antes. Este fue el mayor resultado para ese periodo entre 2010 y 2026.

Las cifras excluyen las exportaciones de concentrado de cobre debido al cese de las operaciones mineras a finales de 2023. Esto permite observar con mayor claridad el comportamiento de los sectores agrícolas, pesqueros, forestales e industriales, sin que los antiguos envíos del mineral distorsionen la comparación del desempeño exportador actual.

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Los camarones y langostinos congelados encabezaron las ventas con $77.7 millones, equivalentes a 11.9% de las exportaciones registradas. El segundo lugar correspondió a los bananos, con $64.2 millones y una participación de 9.8%, mientras la recuperación bananera fortaleció el peso de las frutas.

La teca en bruto ocupó la tercera posición con $36 millones, seguida por el aceite de palma con $34.3 millones y las grasas y aceites de pescado con $26.4 millones. También destacaron los desperdicios metálicos, medicamentos, sandías, café sin tostar y desechos de oro o materiales chapados,

La recuperación del banano permitió alcanzar $64.2 millones en ventas y fortalecer el peso de las frutas. EFE/ Marcelino Rosario

Estos 10 productos concentraron 53.6% de las exportaciones registradas, lo que demuestra que más de la mitad de los ingresos permanece concentrada en pocas mercancías. Por grupos, pescados y crustáceos aportaron 18.3%; frutas, 15.5%; grasas y aceites, 11.4%; y madera y sus manufacturas, 6.5%.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado con compras por $110.9 millones y una participación de 16.9%. Taiwán ocupó el segundo lugar con $83 millones, seguido por la Zona Libre de Colón con $50.4 millones y Países Bajos con $48.2 millones.

India compró productos panameños por $44.3 millones y Costa Rica por $31.4 millones. Entre los primeros 10 destinos también aparecen Dinamarca, México, China Continental y Tailandia. En conjunto, estos mercados concentraron 69% de las ventas registradas, reflejando una alta dependencia de un grupo reducido de compradores.

Durante los primeros siete meses, 72.1% de las exportaciones se dirigió hacia países con los que Panamá mantiene acuerdos comerciales vigentes. La Unión Europea recibió 16.1%; el Mercado Común Centroamericano, 10.5%; la Asociación Latinoamericana de Integración, 9.1%; y la Comunidad del Caribe, 2.4%.

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Estados Unidos fue el principal comprador de productos panameños con $110.9 millones acumulados hasta julio. (AP Foto/Matías Delacroix)

La vía marítima movilizó 66% de los bienes exportados, confirmando el peso de los puertos dentro del comercio exterior panameño. El balance hasta julio muestra una recuperación de las ventas tradicionales, pero el impulso más fuerte provino de las manufacturas generadas en regímenes especiales, que crecieron casi cinco veces más rápido.