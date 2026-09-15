Cómo crear stickers con inteligencia artificial en WhatsApp paso a paso

WhatsApp crea stickers con inteligencia artificial desde una descripción escrita (Meta)

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WhatsApp permite crear stickers con inteligencia artificial a partir de una descripción escrita, una función que genera hasta cuatro opciones para compartir de inmediato en los chats. La herramienta utiliza un servicio de Meta y convierte una instrucción breve en imágenes que después pueden enviarse, editarse, guardarse y marcarse como favoritas.

Los stickers se crean desde cualquier conversación

El proceso comienza dentro de un chat individual o grupal. WhatsApp incorpora la opción en el panel donde se encuentran los emojis, GIF y stickers habituales. Una vez generadas las imágenes, los nuevos diseños quedan disponibles en la bandeja de stickers de la cuenta.

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La plataforma admite descripciones en español, inglés, indonesio y portugués. El texto debe explicar de forma clara el resultado que se busca. Por ejemplo, es posible pedir un gato con gafas frente a un ordenador, una tostada con expresión sorprendida o un astronauta que lleva una planta.

La aplicación convierte una idea en imágenes para los chats - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuanto más concreta sea la instrucción, más elementos tendrá la inteligencia artificial para construir el resultado. Si la primera propuesta no coincide con lo esperado, WhatsApp permite modificar la descripción y realizar un nuevo intento.

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Paso a paso para crear un sticker con IA en WhatsApp

Para generar un sticker, siga estas indicaciones desde la aplicación:

Abra WhatsApp en su teléfono Android. Entre en el chat donde quiere crear o enviar el sticker. Toque el icono de emojis y abra la sección de stickers. Seleccione la opción “Crear sticker”. Pulse “Usar IA”. Si aparece un aviso de información, seleccione “Continuar”. Escriba una descripción del sticker que quiere generar. Espere a que WhatsApp muestre hasta cuatro propuestas. Toque una de las opciones para enviarla al chat.

Después del envío, el sticker se guardará automáticamente en la bandeja de stickers. Esto permite volver a utilizarlo en cualquier conversación sin tener que escribir de nuevo la misma descripción.

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El usuario puede solicitar escenas concretas mediante texto y recibir propuestas visuales sin abandonar el servicio ni utilizar programas externos para diseñar contenidos personalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo editar un sticker después de crearlo

La herramienta no se limita a generar la imagen inicial. WhatsApp permite modificar los stickers creados con inteligencia artificial antes de enviarlos o después de guardarlos en la bandeja.

Para editar uno, mantenga pulsado el sticker y seleccione “Editar sticker”. Desde esa pantalla podrá añadir elementos y personalizar la imagen. Entre las opciones disponibles están:

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Añadir otros stickers o emojis.

Escribir texto sobre la imagen.

Dibujar con las herramientas de trazo.

Enviar la versión editada al chat.

Este sistema permite adaptar un diseño generado por IA a una conversación concreta. Un sticker puede incluir una frase, un emoji o un dibujo adicional antes de compartirlo con otra persona.

WhatsApp guarda las creaciones automáticas en una bandeja especial - REUTERS/Dado Ruvic

Los diseños recientes se guardan en la bandeja

Los stickers creados con IA aparecen en una sección específica de la bandeja. Para verlos, abra el panel de stickers y toque el icono destinado a las creaciones recientes. Desde allí puede enviarlos de nuevo, editarlos o marcarlos como favoritos.

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La opción de favoritos permite conservar los diseños que se usan con más frecuencia. Basta con tocar el sticker dentro del chat o mantenerlo pulsado desde la bandeja y seleccionar “Añadir a favoritos”.

WhatsApp etiqueta de forma automática los stickers generados mediante emojis relacionados con la descripción. Esta medida busca facilitar su identificación a las personas que utilizan lectores de pantalla.

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WhatsApp advierte que la creación de stickers con inteligencia artificial se encuentra disponible solo en determinados países. Por eso, un usuario puede no ver la opción aunque otras personas de su región ya tengan acceso.

En algunos territorios, las normas locales exigen que los administradores de canales identifiquen las actualizaciones que incluyan contenido generado por IA. WhatsApp puede detectar y etiquetar automáticamente esas publicaciones cuando la legislación lo requiera.

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La disponibilidad también puede depender de la versión de la aplicación. Mantener WhatsApp actualizado permite comprobar si la función ya llegó al dispositivo, aunque no garantiza su activación inmediata.

Los resultados de la inteligencia artificial pueden no ser siempre precisos o apropiados. Si recibe un sticker que considera ofensivo, puede mantenerlo pulsado, seleccionar “Reportar” y confirmar la acción. La plataforma también ofrece la posibilidad de bloquear al remitente.

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Si el contenido fue creado desde la propia cuenta, se puede reportar desde la pantalla de creación o al mantener pulsado el sticker guardado. Meta puede suspender a usuarios que incumplan sus condiciones de servicio mediante la difusión de contenido inapropiado generado con IA.