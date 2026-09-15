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Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

La conductora y empresaria compartirá la intimidad de su día a día, sus proyectos laborales y sus dramas cotidianos a través de un docu-reality en Disney+

La plataforma de streaming presentó este martes las primeras imágenes del programa que se meterá en la intimidad de la conductora y empresaria (Video: Disney+)

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Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en Disney+, una serie de seis episodios que seguirá aspectos de su vida personal y profesional, con grabaciones previstas en la Argentina, Italia y Uruguay. La plataforma anunció el proyecto con un adelanto protagonizado por la conductora y empresaria. Aunque no precisó la fecha de estreno ni el nombre definitivo de la producción, confirmó que estará disponible en exclusiva dentro de su catálogo.

El video difundido por la plataforma de streaming comienza con la conductora y empresaria frente a un contrato. Wanda intenta firmarlo con una lapicera, pero al comprobar que no funciona, abre su cartera, saca un labial rojo y deja su nombre junto a un corazón. La promo concluye con una placa que anuncia: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”, un guiño directo a su hit “Bad bitch” donde canta “lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo”.

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“Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”, promociona la plataforma con las imágenes de Wanda Nara firmando un contrato con un lápiz labial (Disney+)

El nuevo docu-reality será producido por Komodo Studio y recorrerá los distintos ámbitos de la vida de la animadora. La propuesta se centrará en su rol como madre, personalidad mediática y mujer de negocios, además de sus vínculos y sus actividades laborales. El rodaje tendrá lugar durante los próximos meses en Argentina, Italia y Uruguay. Según la presentación oficial, la serie incluirá escenas de su entorno más cercano y repasará su trayectoria pública desde sus primeros pasos hasta la actualidad.

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El docu-reality recorrerá los distintos ámbitos de la vida de la animadora. La propuesta se centrará en su rol como madre, personalidad mediática y mujer de negocios, además de sus vínculos y sus actividades laborales

La conductora había mencionado previamente que existía interés de diversas plataformas por registrar su rutina frente a cámara. Con este anuncio, ese proyecto quedó formalmente confirmado y, como todo lo que rodea a la influencer, dará que hablar.

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El proyecto de Wanda remite a un modelo consolidado por Kim Kardashian y la familia Kardashian-Jenner, que convirtió su intimidad, sus emprendimientos y sus vínculos en materia de reality televisivo. Aunque no hay confirmación de una inspiración directa, la nueva producción comparte con The Kardashians la exposición de una figura pública que combina vida familiar, negocios y presencia mediática. A diferencia de la franquicia estadounidense, el ciclo argentino estará centrado en una sola protagonista y tendrá, por ahora, seis episodios confirmados.

The Kardashians, el reality encabezado por Kim Kardashian que catapultó la fama de la familia (Hulu/YouTube tráiler oficial)
The Kardashians, el reality encabezado por Kim Kardashian que catapultó la fama de la familia (Hulu/YouTube tráiler oficial)

El antecedente más visible es Keeping Up With the Kardashians, que se estrenó en 2007 por E! y acompañó durante 20 temporadas a la influencer estadounidense, sus hermanas y el resto de la familia Kardashian-Jenner. El programa convirtió asuntos familiares, relaciones, maternidades y proyectos comerciales en tramas recurrentes, hasta su final en 2021. La familia retomó ese modelo en 2022 con The Kardashians, una producción de Hulu que se distribuye en distintos mercados a través de la misma plataforma que el de Wanda. La nueva etapa conserva el acceso a la vida cotidiana del clan, pero suma el crecimiento de sus compañías y el impacto de su fama global, con Kim Kardashian, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Kris Jenner como protagonistas.

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La promo del próximo reality de Wanda que mostró la intimidad de su vida privada

En paralelo, Wanda Nara volverá a estar al frente de MasterChef Celebrity, el reality show de cocina de Telefe que prepara una nueva edición. El canal ya confirmó a las figuras que competirán y anticipó la llegada del programa con la frase “muy pronto”, pero aún no comunicó oficialmente el día de estreno.

El jurado conservará a Damián Betular y Germán Martitegui, mientras que Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis. Entre los nombres anunciados aparecen figuras que generan grandes expectativas como Elizabeth “La Negra” Vernaci, Alejandro Lerner, Morena Beltrán, Grego Rosello, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Luck Ra, Pachu Peña, Juli Poggio, Campi, Sebastián Presta, Rocío Robles, Paula Trápani, Luciana Geuna, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Marta Fort, La China Ansa, Julieta Nair Calvo, Hernán Coronel de Mala Fama, Pablo Migliore, Pablo Giralt y en el lugar que dejó vacante L-Gante, el último en ingresar es Mike Amigorena.

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