Córdoba: robaron cuatro caballos de un club hípico y sus dueños pagaron una suma millonaria para recuperarlos

Los ladrones huyeron montados sobre los propios animales al ser descubiertos por un responsable del establecimiento durante la madrugada (Crédito: Cadena3)

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Cuatro caballos desaparecieron del Club Hípico de Villa Allende de la provincia de Córdoba durante la madrugada del domingo, y sus propietarios terminaron pagando $2 millones de rescate para poder recuperarlos.

El hecho tomó forma mientras caía una lluvia intensa sobre la localidad cordobesa. Nicolás, uno de los responsables del establecimiento, escuchó ruidos en el predio y salió a ver qué pasaba. Lo que encontró fue a un grupo de personas que ya se alejaba con los animales en dirección al sector del aeropuerto de Córdoba. Sin camión ni vehículo de ningún tipo, los ladrones condujeron los caballos a pie —hasta que fueron descubiertos.

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Fue en ese momento cuando la situación dio un giro: al notar que Nicolás los seguía, los delincuentes montaron los propios animales y escaparon al galope. “Cuando salí, los corrí y les grité. Ellos comenzaron a correr junto a los caballos y después se subieron con mucha agilidad”, relató el damnificado en declaraciones a Cadena 3. Según su versión, los presuntos autores serían menores de edad, aunque esa información no fue confirmada de manera oficial.

Lo que Nicolás también subrayó es que no se trató de un hecho aislado: es la tercera vez que el club sufre un robo de esta naturaleza. Con el tiempo, quienes manejan el establecimiento aprendieron a reconocer el patrón. Los animales sustraídos rara vez aparecen solos; en cambio, sus dueños reciben exigencias de dinero a cambio de su devolución. “La mayoría de las veces piden rescate. Están solicitando entre $500.000 y $700.000 por cada caballo”, advirtió.

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En esta ocasión, la cifra reclamada fue de $500.000 por cada uno de los cuatro ejemplares, lo que sumó un total de $2 millones. A través de personas vinculadas con la actividad ecuestre, los propietarios lograron dar con el paradero de los animales en un sector cercano al club. Tras el pago, los caballos fueron devueltos.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía, que deberá identificar a los responsables e investigar las circunstancias del robo.

Volcó un camión con ganado en Rosario: varias vacas escaparon y cinco hombres fueron detenidos por intentar robarlas

Montaron un operativo por las personas que se acercaron con intenciones de faenar

El vuelco de un camión jaula sobre la avenida Circunvalación de Rosario desató en pocas horas un operativo de seguridad de gran escala que terminó con cinco hombres aprehendidos por el delito de robo de ganado, dos camionetas secuestradas y el tránsito cortad.

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Todo ocurrió hace dos semanas, alrededor de las 22.30, cuando Alexis A., conductor de 37 años oriundo de San Justo, perdió el control del camión Scania que manejaba a la altura del Parque Regional Sur, en las inmediaciones del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, a pocos metros del puente de Ayacucho.

El vehículo volcó y se abrió la caja que transportaba bovinos, lo que permitió que parte de la hacienda quedara libre sobre la calzada.

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La escena no tardó en convocar a vecinos de la zona. Según informó La Capital, el propio chofer pidió ayuda de inmediato al advertir que varias personas se habían acercado a los animales con intenciones de robarlos. Algunos bovinos fueron faenados en el lugar antes de que llegaran las fuerzas de seguridad.

El operativo de emergencia movilizó a bomberos, personal policial y ambulancias, que acudieron para asistir al conductor y controlar la situación sobre la calzada. Algunos vecinos registraron imágenes de los animales entre los vehículos que circulaban por la avenida.

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Ante la presencia de personas con intenciones de faenar a los bovinos accidentados, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo especial. Los agentes de las fuerzas de seguridad recurrieron a municiones antitumulto para disuadir a quienes pretendían apropiarse de la carne.

El operativo contó además con la participación de personal de la Prefectura Naval Argentina y empleados de Corredores Viales SA, de acuerdo con La Capital. Una parte de los animales fue recapturada y quedó bajo resguardo. Otros no corrieron la misma suerte.

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