Sociedad

Córdoba: robaron cuatro caballos de un club hípico y sus dueños pagaron una suma millonaria para recuperarlos

El hecho ocurrió de madrugada y bajo una lluvia intensa en Villa Allende, mientras los ladrones se llevaban los animales a pie hacia el sector del aeropuerto. Fueron descubiertos por un responsable del club y escaparon montando

Robaron cuatro caballos de un club hípico en Córdoba y los dueños pagaron $2 millones de rescate para recuperarlos
Los ladrones huyeron montados sobre los propios animales al ser descubiertos por un responsable del establecimiento durante la madrugada (Crédito: Cadena3)
Guardar

Cuatro caballos desaparecieron del Club Hípico de Villa Allende de la provincia de Córdoba durante la madrugada del domingo, y sus propietarios terminaron pagando $2 millones de rescate para poder recuperarlos.

El hecho tomó forma mientras caía una lluvia intensa sobre la localidad cordobesa. Nicolás, uno de los responsables del establecimiento, escuchó ruidos en el predio y salió a ver qué pasaba. Lo que encontró fue a un grupo de personas que ya se alejaba con los animales en dirección al sector del aeropuerto de Córdoba. Sin camión ni vehículo de ningún tipo, los ladrones condujeron los caballos a pie —hasta que fueron descubiertos.

PUBLICIDAD

Fue en ese momento cuando la situación dio un giro: al notar que Nicolás los seguía, los delincuentes montaron los propios animales y escaparon al galope. “Cuando salí, los corrí y les grité. Ellos comenzaron a correr junto a los caballos y después se subieron con mucha agilidad”, relató el damnificado en declaraciones a Cadena 3. Según su versión, los presuntos autores serían menores de edad, aunque esa información no fue confirmada de manera oficial.

Lo que Nicolás también subrayó es que no se trató de un hecho aislado: es la tercera vez que el club sufre un robo de esta naturaleza. Con el tiempo, quienes manejan el establecimiento aprendieron a reconocer el patrón. Los animales sustraídos rara vez aparecen solos; en cambio, sus dueños reciben exigencias de dinero a cambio de su devolución. “La mayoría de las veces piden rescate. Están solicitando entre $500.000 y $700.000 por cada caballo”, advirtió.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la cifra reclamada fue de $500.000 por cada uno de los cuatro ejemplares, lo que sumó un total de $2 millones. A través de personas vinculadas con la actividad ecuestre, los propietarios lograron dar con el paradero de los animales en un sector cercano al club. Tras el pago, los caballos fueron devueltos.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía, que deberá identificar a los responsables e investigar las circunstancias del robo.

Volcó un camión con ganado en Rosario: varias vacas escaparon y cinco hombres fueron detenidos por intentar robarlas

Montaron un operativo por las personas que se acercaron con intenciones de faenar

El vuelco de un camión jaula sobre la avenida Circunvalación de Rosario desató en pocas horas un operativo de seguridad de gran escala que terminó con cinco hombres aprehendidos por el delito de robo de ganado, dos camionetas secuestradas y el tránsito cortad.

Todo ocurrió hace dos semanas, alrededor de las 22.30, cuando Alexis A., conductor de 37 años oriundo de San Justo, perdió el control del camión Scania que manejaba a la altura del Parque Regional Sur, en las inmediaciones del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, a pocos metros del puente de Ayacucho.

El vehículo volcó y se abrió la caja que transportaba bovinos, lo que permitió que parte de la hacienda quedara libre sobre la calzada.

La escena no tardó en convocar a vecinos de la zona. Según informó La Capital, el propio chofer pidió ayuda de inmediato al advertir que varias personas se habían acercado a los animales con intenciones de robarlos. Algunos bovinos fueron faenados en el lugar antes de que llegaran las fuerzas de seguridad.

El operativo de emergencia movilizó a bomberos, personal policial y ambulancias, que acudieron para asistir al conductor y controlar la situación sobre la calzada. Algunos vecinos registraron imágenes de los animales entre los vehículos que circulaban por la avenida.

Ante la presencia de personas con intenciones de faenar a los bovinos accidentados, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo especial. Los agentes de las fuerzas de seguridad recurrieron a municiones antitumulto para disuadir a quienes pretendían apropiarse de la carne.

El operativo contó además con la participación de personal de la Prefectura Naval Argentina y empleados de Corredores Viales SA, de acuerdo con La Capital. Una parte de los animales fue recapturada y quedó bajo resguardo. Otros no corrieron la misma suerte.

Temas Relacionados

CaballosRobosVilla AllendeCórdobaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en Santa Fe: prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía y lo imputaron por femicidio

Naiara Esperanza Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y murió horas después en el hospital Cullen. La fiscalía solicitará la prisión preventiva del acusado, de 34 años

Horror en Santa Fe: prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía y lo imputaron por femicidio

Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

El fiscal Alberto Omar Mendivil confirmó a Infobae que Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana y que su familia ya fue informada. Las autoridades coordinan su regreso a la Argentina

Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

El procedimiento, realizado en la Ruta Nacional 5, derivó en la retención del vehículo y en una multa que supera los 5 millones de pesos. El conductor, de 45 años, tuvo que irse por sus medios

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

Video: una camioneta bloqueó una cochera, el dueño de otro auto increpó al conductor y terminaron a los golpes

El hecho, que quedó grabado por una testigo, involucró a una Toyota Hilux, que estaba frenada en doble fila y complicó el tránsito en el centro de la ciudad de Neuquén

Video: una camioneta bloqueó una cochera, el dueño de otro auto increpó al conductor y terminaron a los golpes

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

José Nieto fue declarado culpable de homicidio simple con dolo eventual por la Cámara Primera del Crimen y fue detenido en la sala al momento del veredicto. La menor de edad falleció producto de las heridas que le provocaron los animales en un salvaje ataque en 2023

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

DEPORTES

Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

TELESHOW

Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

Julieta Prandi contó cómo fue la propuesta de Emanuel Ortega: “Fue repentino, yo soy antigua y él cumplió con todo”

Tamara Báez respaldó a L-Gante por la causa que le iniciaron y descalificó a las denunciantes: “Pedazo de crotas”

La palabra de Julieta Ortega sobre la boda de su hermano: "Me enteré hace dos minutos"

Mauro Icardi compartió sus días en Argentina: mates, piscina y besos

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

“Él quería cambios en su país”: madre denuncia que su hijo no puede ni sentarse del dolor en una cárcel de Cuba

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Honduras: Tegucigalpa prepara 15 nuevos pozos ante la crisis de agua y advierte riesgo de una emergencia alimentaria y sanitaria