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Tamara Báez respaldó a L-Gante por la causa que le iniciaron y descalificó a las denunciantes: “Pedazo de crotas”

La expareja del cantante de cumbia 420 salió en su defensa luego de los tres allanamientos que ordenó la justicia en su contra

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L-Gante enfrenta una nueva causa judicial mientras su entorno más cercano sale a respaldarlo públicamente. En las últimas horas se llevaron adelante tres allanamientos en General Rodríguez, la localidad bonaerense donde el cantante de cumbia 420 reside junto a su familia, en el marco de una denuncia por amenazas agravadas con armas de fuego.

De acuerdo con información recabada por Infobae, la mujer que radicó la denuncia aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza en la propiedad e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en el lugar, con el objetivo de exigirles que abandonaran el terreno.

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En paralelo a la causa judicial, el conflicto también tuvo repercusión en las redes sociales. Tamara Báez, expareja del artista y madre de su única hija, tomó partido de manera explícita a través de sus historias de Instagram, donde reposteó material audiovisual de distintos programas que abordan la situación que atraviesa la familia en General Rodríguez.

Captura de pantalla de un informe televisivo que muestra a personas frente a una casa cercada y un texto sobre la familia de L-Gante
Tamara salió en defensa de su expareja y padre de su hija

El primero de los videos correspondió al segmento LAPE Club Social Informativo, de América TV, bajo el título “Exclusivo: así usurparon la casa de la familia de L-Gante”. La pieza mostraba a un grupo de personas —entre adultos y menores— frente a una vivienda que, según el rótulo del informe, habría sido ocupada de manera irregular. Sobre esas imágenes, Báez escribió su propia leyenda: “Usurpadoras y MENTIROSAS”, en referencia directa a quienes aparecen en el video.

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El segundo material reposteado perteneció al programa DDM, también de América TV, titulado “Causa L-Gante: el video del que todos hablan”. Se trataba de una escena nocturna con un vehículo en movimiento, en este corto, aportado por la denunciante, se logran escuchar gritos provenientes de una camioneta estacionada a metros de la casa. Sobre la cual Báez agregó un texto sin editar: “Qué asco de villeras inventan todo. ¿Por qué no van a laburar,? pedazos de crotas, bien villeraaaas asquerosas”.

En la mañana de este martes, a poco de conocerse los allanamientos, Claudia Valenzuela, madre del músico, envió un audio a la periodista Pía Shaw, que lo reprodujo al aire en A la Barbarossa, el programa de Telefe. En ese mensaje, Valenzuela ofreció su propia versión sobre el origen del conflicto: “Se debe a una denuncia que hicieron personas que usurparon unos terrenos que pertenecen a mi familia, esos terrenos están atrás de la casa de mi mamá, que a su vez era la casa de mis abuelos”, relató en el mensaje de voz que le envió a la periodista.

Captura de pantalla de un programa de televisión que muestra una escena nocturna con texto en pantalla sobre L-Gante
"Villeras asquerosas", escribió Báez en el posteo que compartió en sus redes (Instagram)

La madre del cantante remarcó la antigüedad del vínculo familiar con esa propiedad. “Imagínate, 80 o 90 años que está esa casa en esa zona, esos terrenos en esa zona. Esa gente vino a usurpar”, afirmó. En su audio, Claudia caracterizó a quienes ocuparon el terreno con dureza. “Es una gente de mal vivir, una gente que está acostumbrada a hacer esto. A usurpar casas, a usurpar lugares y después los venden, ¿me entendés? Y ahora se hacen los pobrecitos que no tienen dónde vivir, te caen y te usurpan así”, sostuvo.

Sobre el estado judicial de la causa, la madre de Elián —nombre de pila del cantante—, precisó que la documentación de la propiedad está en poder de una prima suya y que el expediente avanza en la fiscalía. “La causa, que tiene los papeles mi prima, y todos esos terrenos, está en la fiscalía, el viernes hubo una audiencia, esta gente no se presentó, así que bueno, a seguir los pasos, esto ya está en fiscalía”, detalló.

Valenzuela vinculó el reclamo actual con el patrimonio familiar de L-Gante y planteó una hipótesis sobre el motivo detrás de la ocupación. “Al enterarse que estos terrenos y todo esto pertenecía a la familia de L-Gante, o sea que la casa de sus abuelos, los terrenos de sus tíos y qué sé yo, ahora, imagínate, quieren plata”, expresó.

La mujer aseguró que la denuncia fue realizada por dos personas que están usurpando los terrenos familiares (Video: A la Barbarossa-Telefe)

La mujer hizo referencia además a un antecedente similar que había involucrado a otras personas en un conflicto de características parecidas. “Es una repetición. La otra causa fue con otros vecinos, esta es con otros, pero de bastante mal vivir. Lo que pasa es que los agarra... bueno, no quiero seguir... salen a hacer esto, pero ese es el motivo”, cerró.

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