Julieta Prandi contó cómo fue la propuesta de Emanuel Ortega: “Fue repentino, yo soy antigua y él cumplió con todo”

La pareja contó detalles de la propuesta y de este nuevo paso en su vida

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Después de varios años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí, poniendo la frutilla del postre a su historia de amor con una ceremonia que ambos definieron como el cumplimiento de un deseo compartido. Así las cosas, tras el casamiento, la pareja contó cómo surgió la idea de llevar adelante este compromiso.

La madre de la conductora celebró el casamiento y destacó la emoción que atravesó a la familia. “La celebración fue hermosísima, estamos dichosos de ver la felicidad de nuestra hija, es lo más hermoso que podemos tener”, expresó en Primicias Ya (América). También aseguró que, aunque la noticia los tomó por sorpresa, consideraban que la pareja podía dar ese paso en algún momento.

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Prandi, por su parte, resumió su presente como un “momento de felicidad plena y soñado”. La modelo y conductora contó que la propuesta de matrimonio ocurrió hace dos meses y que Ortega respetó cada uno de los detalles tradicionales que ella esperaba.

Consultado sobre cómo surgió la decisión, el músico señaló que el casamiento se resolvió de forma espontánea. “Un poco repentino, como debería ser la vida. Cuando uno planifica mucho no vale o no es lo mismo”, sostuvo.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en el Registro Civil de San Isidro tras varios años de relación

La propuesta incluyó anillo, una puesta musical y el gesto de arrodillarse. “Yo soy muy antigua en esto, él sabía cómo tenía que ser y cumplió con todo. No le faltó nada, hasta hubo música”, relató Prandi.

Para la celebración, la conductora eligió un look color champagne con encaje y blazer, acompañado por un ramo de rosas y eucaliptos que mandó a preparar especialmente. Además, agradeció al equipo que estuvo a cargo de su maquillaje y peinado en una fecha que quedó marcada por la emoción de los recién casados y sus familias.

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Julieta Prandi contó que Emanuel Ortega le propuso matrimonio hace dos meses y respetó todos los detalles tradicionales que ella esperaba

La historia de Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó a mediados de 2020, en un contexto atravesado por el aislamiento. Un intercambio privado por Instagram dio paso a conversaciones cada vez más frecuentes, luego a llamadas y, finalmente, al primer encuentro presencial, que tuvo lugar el 13 de agosto de ese año.

Con el correr de los meses, la relación avanzó hacia la convivencia y la conformación de una familia ensamblada. La pareja mantuvo un perfil reservado sobre su intimidad, aunque compartió algunos momentos de una vida cotidiana que terminó por afianzar un proyecto en común.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras la ceremonia. Detrás de la pareja, los hijos de la conductora, Rocco y Mateo, y su padre, Eduardo

Este martes, ambos formalizaron ese recorrido con una ceremonia en el Registro Civil de San Isidro. Eligieron una celebración acotada, con familiares y amigos íntimos, lejos de una recepción multitudinaria. Entre los invitados estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del músico, mientras que Martín Ortega fue el único de sus hermanos presente.

Antes de ingresar, Prandi expresó su entusiasmo por la jornada en una charla con Intrusos (América). “Estoy muy feliz”, dijo. Ortega también se refirió al significado de la fecha: “Con mucha felicidad y emoción. Es un día de mucha felicidad”. La conductora agregó que atravesaba el momento “con mucha paz, con mucho amor” y lo definió como “esperado, querido y elegido”.

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La propuesta de matrimonio incluyó anillo, música y el gesto de arrodillarse, según relató Julieta Prandi

Durante la entrevista, Prandi aclaró que no realizó despedida de soltera y adelantó que la pareja estaba por emprender su viaje de luna de miel, aunque no brindó detalles sobre el destino ni la fecha de la partida. También se refirió al look que eligió para la ocasión. “El look cada uno eligió lo que nos queríamos poner. Me decidí por este traje de seda, pero no es que mandé a hacer a un diseñador”, explicó. “Me mandé a hacer el ramo, tengo unos aritos azules que me regaló una amiga”, agregó.

La decisión de celebrar de manera íntima estuvo en línea con el modo en que construyeron el vínculo desde sus primeros contactos. Tras varios años juntos, el paso por el Registro Civil selló formalmente una relación que había nacido a distancia y que se consolidó con la convivencia.

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