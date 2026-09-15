Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

El Consejo Nacional para la Sostenibilidad impulsa el primer diagnóstico nacional que medirá de forma integral el estado de la sostenibilidad en Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica prepara por primera vez una medición integral de su desempeño en sostenibilidad empresarial, social y ambiental, mediante una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional para la Sostenibilidad (CNS) que pretende construir una línea base propia y comparable sobre la situación del país.

El proyecto, denominado Estado de la Sostenibilidad en Costa Rica 2026, combinará indicadores técnicos, percepción empresarial, análisis sectorial y consultas a consumidores, con el objetivo de llenar un vacío de información que, según el CNS, ha persistido pese al posicionamiento internacional que Costa Rica ha construido durante más de dos décadas como país asociado con políticas ambientales y desarrollo sostenible.

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La organización recordó que en 2025 Costa Rica obtuvo el primer lugar en el Índice de Sostenibilidad Empresarial en América Latina, elaborado por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, con una calificación de 9,08 puntos sobre 10.

Sin embargo, el CNS advierte que ese tipo de reconocimientos no sustituye la necesidad de contar con datos nacionales periódicos, homogéneos y representativos del conjunto del sector productivo.

Actualmente, según la organización, Costa Rica no dispone de un instrumento propio, integral y periódico que mida el estado real de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental del país.

Diversas manos forman un círculo de colaboración alrededor de un entorno urbano y rural que integra naturaleza y desarrollo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vacío de información

Uno de los principales problemas identificados por el CNS es la limitada cobertura de los reportes disponibles.

El informe más reciente de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) muestra que solo 43 empresas publican informes de sostenibilidad en Costa Rica y que, de ellas, apenas 16 cumplen con los requisitos mínimos del indicador correspondiente.

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Además, el 88% de las empresas que reportan son grandes compañías, una situación que, según el CNS, deja fuera a buena parte de las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte del tejido productivo nacional.

La organización considera que esta concentración limita la capacidad de conocer con precisión qué está ocurriendo en otras áreas de la economía.

“El país necesita saber, con datos propios, en qué punto está antes de que la obligatoriedad normativa alcance a toda la cadena de valor”, señala el planteamiento de la iniciativa.

La ausencia de datos comparables también afecta la posibilidad de conocer qué aspectos de la sostenibilidad son realmente valorados por los consumidores costarricenses.

Nuevas exigencias financieras

El CNS sostiene que el tema ya no se limita únicamente a la reputación corporativa.

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad (NIIF S1 y S2) y las nuevas exigencias del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) están convirtiendo progresivamente la gestión ambiental, social y de gobernanza, conocida como ASG o ESG, en un elemento relevante para acceder a crédito, seguros e inversión.

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Esta transformación aumenta la necesidad de que las empresas conozcan su nivel de preparación y puedan compararse con estándares nacionales.

Para responder a esa necesidad, el Estado de la Sostenibilidad en Costa Rica 2026 se plantea como el primer diagnóstico nacional capaz de combinar diferentes fuentes y perspectivas.

El proyecto prevé la participación directa de casi 100 empresas de todos los sectores económicos y la consulta a más de 600 consumidores en todo el país.

La presidenta del Consejo Nacional para la Sostenibilidad, Silvia Chávez Icher, aseguró que la información permitirá identificar tanto los avances como las principales brechas que todavía enfrenta Costa Rica.

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“El Estado de la Sostenibilidad será una herramienta clave para entender dónde estamos, cuáles son los principales retos y hacia dónde debemos avanzar como país para consolidar un modelo económico más competitivo y sostenible”, afirmó.

Una mano estilizada sostiene cuidadosamente un árbol pequeño en maceta, con el fondo compuesto por siluetas de árboles y hojas que evocan la naturaleza y el cuidado ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a las empresas

La iniciativa ya completó una primera fase cualitativa basada en entrevistas y consultas directas con actores relevantes del sector público, privado, academia y sociedad civil.

Esa etapa también incluyó un análisis de las acciones, políticas y programas vinculados con sostenibilidad que actualmente se desarrollan en Costa Rica.

El proyecto entra ahora en una de sus fases principales: la encuesta directa a empresas de todos los sectores económicos.

El objetivo será construir por primera vez una línea base nacional que permita comparar el desempeño de las compañías e identificar diferencias entre sectores, tamaños y modelos de operación.

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Por esta razón, el CNS hizo un llamado particular a CEOs, direcciones y gerencias de empresas costarricenses para que participen en el proceso.

La organización considera indispensable que la muestra incluya compañías pequeñas, medianas y grandes, y que no se limite a aquellas que ya cuentan con políticas avanzadas de sostenibilidad.

“Su participación es indispensable para que el diagnóstico refleje la realidad completa del tejido productivo del país, y no repita el sesgo de los reportes actuales, concentrados casi exclusivamente en las grandes corporaciones”, señaló el CNS.

La intención es que el estudio permita observar no solo qué empresas cuentan con estrategias formales de sostenibilidad, sino también qué barreras enfrentan aquellas que todavía no han incorporado estas prácticas a sus operaciones.

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Los resultados podrán servir además como referencia para empresas, instituciones públicas y organizaciones que diseñan programas relacionados con competitividad, financiamiento y desarrollo sostenible.

Con esta medición, el CNS pretende convertir una narrativa históricamente asociada con Costa Rica en un conjunto de datos concretos, periódicos y verificables, capaces de mostrar con mayor precisión cuánto ha avanzado realmente el país y cuáles son las brechas que todavía debe cerrar.