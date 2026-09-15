Honduras

Honduras: Tegucigalpa prepara 15 nuevos pozos ante la crisis de agua y advierte riesgo de una emergencia alimentaria y sanitaria

El Distrito Central habilitará 15 pozos entre septiembre y octubre para reducir la presión sobre las principales represas y sostener el abastecimiento de agua en Tegucigalpa

El comité técnico del Distrito Central revisará cada lunes los indicadores por la crisis hídrica.
El comité técnico del Distrito Central revisará cada lunes los indicadores por la crisis hídrica.
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La crisis de agua que afecta a Tegucigalpa ha obligado a las autoridades del Distrito Central a reforzar las medidas para garantizar el abastecimiento de la población y reducir la presión sobre las principales fuentes de suministro.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que durante septiembre y octubre se prevé habilitar 15 pozos de agua como parte de una estrategia para enfrentar la reducción de las reservas y mantener el servicio ante la ausencia de lluvias suficientes.

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La medida se suma al monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y al seguimiento del nivel de las represas, en un escenario marcado por la prolongada sequía y los efectos atribuidos al fenómeno de El Niño.

Zelaya explicó que, bajo las condiciones actuales, los racionamientos de agua podrían realizarse aproximadamente cada 12 días, aunque ese calendario no es definitivo y podría modificarse si las condiciones climáticas cambian.

El comportamiento de las lluvias será uno de los principales factores para determinar si las autoridades mantienen, reducen o amplían las medidas de distribución.

Vigilancia permanente

El alcalde señaló que los pronósticos meteorológicos no anticipan precipitaciones fuertes durante las próximas semanas, por lo que el Distrito Central mantiene vigilancia constante sobre las condiciones climáticas.

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El Comité Técnico encargado de evaluar la situación se reunirá cada lunes para revisar los indicadores disponibles y determinar si es necesario realizar ajustes al esquema de abastecimiento.

La evaluación periódica busca evitar que las decisiones sobre la distribución del agua se tomen únicamente con base en proyecciones de largo plazo y permitir que las autoridades respondan a los cambios que puedan registrarse en las fuentes de suministro.

Zelaya advirtió que incluso si se presentan algunas lluvias, estas no necesariamente implican una recuperación inmediata de las reservas. Podrían registrarse precipitaciones de corta duración y en forma de ráfagas, condiciones que no garantizan una recarga suficiente de las represas y otros sistemas que abastecen a la capital.

Por ello, las autoridades mantienen las medidas de contingencia mientras esperan que las condiciones climáticas permitan una recuperación más sólida.

15 pozos como medida de emergencia

La habilitación de los 15 pozos representa una de las principales acciones previstas para reducir la presión sobre las represas. El objetivo es incorporar nuevas fuentes de abastecimiento que complementen el agua disponible y disminuyan la dependencia de las reservas superficiales.

Los pozos serán habilitados progresivamente durante septiembre y octubre, según el calendario anunciado por la Alcaldía del Distrito Central.

La estrategia busca garantizar que la población pueda continuar recibiendo agua mientras persistan las condiciones de sequía y las lluvias no sean suficientes para recuperar las fuentes principales.

La sequía extiende su impacto

Zelaya advirtió que el problema ya no se limita al abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa. Los efectos de la sequía se han extendido hacia otras zonas del país y están afectando la producción agrícola.

Las autoridades pidieron a la población ahorrar agua y evitar desperdicios. (FOTO: AMDC)
Las autoridades pidieron a la población ahorrar agua y evitar desperdicios. (FOTO: AMDC)

Según su valoración, el fenómeno de El Niño ha contribuido a que la crisis hídrica tenga repercusiones sobre la disponibilidad de alimentos debido a la pérdida de cosechas en diferentes municipios.

La reducción de las cosechas puede generar dificultades adicionales para las familias que dependen directamente de la producción agrícola y aumentar la presión sobre el abastecimiento de determinados productos.

El alcalde también expresó preocupación por las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la crisis. “Lo que no queremos es que esta crisis también se convierta en una crisis sanitaria”, afirmó Zelaya al explicar las medidas que se preparan para prevenir enfermedades.

Como parte de esa estrategia se conformó un comité interinstitucional con participación de diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de desarrollar acciones de concientización y prevención.

Entre las enfermedades bajo vigilancia está el dengue, ya que las condiciones relacionadas con el almacenamiento de agua pueden generar riesgos adicionales para la población. Las autoridades buscan que las familias adopten medidas preventivas y eviten prácticas que puedan favorecer la aparición de criaderos de mosquitos.

Racionamientos sujetos al comportamiento del clima

Las autoridades evaluarán semanalmente la situación para determinar si el comportamiento de las lluvias, los niveles de las represas y la disponibilidad de las fuentes alternativas permiten modificar el esquema de distribución.

Una recuperación significativa de las reservas podría aliviar los períodos de racionamiento, mientras que la continuidad de la sequía podría obligar a mantener o endurecer las medidas.

El escenario climático se mantiene, por tanto, como una de las principales variables para definir la distribución del recurso.

Las lluvias pronosticadas no serían suficientes para recuperar los embalses que abastecen a la capital hondureña.(FOTO: Hondudiario)
Las lluvias pronosticadas no serían suficientes para recuperar los embalses que abastecen a la capital hondureña.(FOTO: Hondudiario)

Una crisis con soluciones de largo plazo

Las autoridades esperan que las lluvias permitan mejorar los niveles de las represas, aunque advierten que precipitaciones aisladas o de corta duración podrían no ser suficientes para revertir el déficit acumulado.

Mientras tanto, el Distrito Central mantendrá la evaluación semanal de la situación y ajustará el calendario de abastecimiento de acuerdo con las condiciones disponibles.

La preocupación ya no se concentra únicamente en cuánto tiempo podrá sostenerse el suministro de agua en la capital. Los efectos de la sequía sobre las cosechas y el riesgo de que la falta de agua genere problemas sanitarios amplían las dimensiones de una crisis que afecta a distintos sectores.

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