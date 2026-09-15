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Eliana Guercio y Andrea del Boca se cruzaron en vivo por un comentario sobre Gran Hermano: “Me pareció realmente feo”

La panelista le recriminó a la actriz una opinión sobre su fuerte respuesta a Juanicar en el debate del reality, y el intercambio en A la Barbarossa terminó con chicanas y tensión al aire

La panelista mantuvo su postura y defendió su trabajo frente a la icónica actriz (Video: A La Barbarossa, Telefe)
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Eliana Guercio protagonizó un tenso cruce con Andrea del Boca durante una emisión de A la Barbarossa (Telefe), luego de que la panelista cuestionara a la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada por una opinión que había manifestado semanas atrás sobre un conflicto que Guercio mantuvo con Juanicar en el debate del reality. El intercambio, mediado por Georgina Barbarossa, escaló en tono hasta convertirse en uno de los cruces más filosos del ciclo.

La discusión comenzó cuando la esposa de Sergio “Chiquito” Romero decidió recordarle a la artista sus declaraciones sobre el episodio protagonizado con el exparticipante. “Vos dijiste algo muy feo de mí, cuando uno de tus chicos de grupo criticó mi trabajo, el cual hago muy profesionalmente, porque de hecho tengo todos los videos destacados de las 24 horas que miro”, comenzó Guercio, en referencia al momento en que Juanicar la había calificado de “fanelista” durante el debate del certamen.

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La panelista continuó con su reclamo y remarcó que su respuesta hacia el joven había sido justificada. “Cuando tu compañero le faltó el respeto a mi trabajo, yo le dije que era un mocoso maleducado. Y es verdad, porque él no se puede meter con mi trabajo, sobre todo para robar un par de posteos en redes”, sostuvo Guercio, antes de apuntar directamente contra los dichos previos de la intérprete de Tonta, pobre tonta. “Y vos dijiste que yo había estado horrible con él”, le reclamó.

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Del Boca respondió con tranquilidad, aunque sin retroceder en su postura. “Y sí, pero eso no es insultar”, contestó la actriz, lo que llevó a Guercio a cuestionar el derecho de su colega a opinar sobre la manera en que ella había respondido al joven. “Vos no podés hacer un juicio sobre mi devolución a él cuando él me está faltando el respeto a mi trabajo. ¿Quién sos vos para hacer un juicio sobre cómo yo le contesto?”, disparó la panelista.

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En medio del cruce, Del Boca aclaró su posición actual respecto al certamen. “Perdón, yo ya no estoy como jugadora”, explicó la actriz, a lo que Guercio replicó de inmediato: “No, como persona”. Del Boca insistió en su argumento y remarcó que su opinión había sido personal y no vinculada a su rol dentro del juego. “Yo puedo tener mi opinión y me pareció realmente feo que dentro...”, intentó continuar, hasta que Georgina Barbarossa intervino para aclarar la situación de la actriz en el estudio. “Pero ella está como invitada ahora”, señaló la conductora.

Del Boca retomó la palabra para precisar el motivo concreto de su malestar con la reacción de Guercio hacia Juanicar. “A mí me cayó mal porque Juani dijo: sos una fanelista, de fan”, explicó la actriz, ante lo cual Guercio remarcó su rechazo a esa definición. “Yo no soy fan”, insistió la panelista, y agregó un repaso sobre su rol dentro del ciclo de streaming vinculado al reality. “Hace dos meses que no hablo de Zilli. Dejé de hablar de Zilli y hablé de Pincoya. Ella era fan de Pincoya. Dejé de hablar de Pincoya. Hablé de Mariela, era fan de Mariela. No soy fan”, enumeró Guercio, en referencia a distintas participantes del certamen que fue analizando a lo largo de la temporada.

La panelista se enfrentó con el jugador de cara a la final del reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Barbarossa intentó bajar la tensión del cruce y remarcó que la actitud de Guercio formaba parte de su función dentro del ciclo. “Pero es tu rol de panelista, amor”, le señaló la conductora, aunque Andrea aclaró que su comentario no apuntaba a cuestionar esa tarea. “No, ser fan no”, sostuvo la actriz, y precisó el eje de su crítica original. “No me parece que sea un adjetivo calificativo ni a tu persona ni a tu trabajo decir que me pareció horrible cómo le contestaste”, explicó la actriz, en el tramo final del cruce.

El origen de la discusión se remonta al debate del certamen, cuando Juanicar había cuestionado a Guercio en vivo por una supuesta preferencia hacia Solange “Sol” Abraham, una de las finalistas del reality. En aquella oportunidad, la panelista había respondido con dureza al exparticipante, a quien calificó de “mocoso maleducado” tras haber sido definida por él como “fanelista”. Aquel episodio, ocurrido días atrás en el estudio conducido por Santiago del Moro, quedó ahora en el centro del nuevo cruce entre Guercio y Del Boca en el ciclo de las mañanas de Telefe.

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