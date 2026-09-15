Se incendió una casa en Córdoba: los bomberos auxiliaron a una mujer, a su hijo y rescataron a un gato del fuego

Los bomberos de Córdoba sofocaron las llamas en la casa incendiada de la calle Madre Brígida María Postorino al 3000

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Un incendio destruyó por completo un dormitorio en una vivienda del barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba. El siniestro, que se desató en calle Madre Brígida María Postorino al 3000, requirió la intervención de personal de la Subdirección General de Bomberos, que logró sofocar las llamas y, en una maniobra que llamó la atención, rescató a un gato que permanecía atrapado en el interior del inmueble.

El llamado de auxilio se registró a las 20:52 horas durante la noche del lunes, según consignó el subcomisario Fernando Luengo, de la Subdirección General de Bomberos, cuartel cuatro, en el audio en que describió la emergencia.

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Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un ambiente de 9 metros cuadrados con daños totales: el fuego había consumido completamente el cuarto y arrasado con los elementos que se encontraban en su interior.

Los bomberos sofocaron las llamas tras encontrar un ambiente de 9 metros cuadrados con afectación total por el fuego. (Policía de Córdoba)

Dos personas que habitaban la vivienda recibieron asistencia preventiva en el lugar. Una mujer de 45 años, propietaria del inmueble, sufrió una crisis nerviosa como consecuencia del siniestro. Su hijo, de 22 años, presentó intoxicación por humo y fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), identificado en la comunicación oficial como el 107. Ninguno de los dos requirió traslado a un centro médico.

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Entre tanto, la situación del felino dentro del domicilio añadió una nota de urgencia al operativo. Los bomberos lograron sacarlo con vida y le colocaron una máscara de oxígeno para salvar su vida, tal como precisó Luengo en el audio. El animal había quedado expuesto al humo mientras el incendio consumía el dormitorio.

Un hecho similar tuvo lugar en la provincia de Córdoba en las últimas semanas. Durante la mañana del martes, un incendio arrasó completamente una vivienda en la localidad de Santa María de Punilla y dos mujeres, de 15 y 40 años, resultaron con quemaduras graves en rostro y manos.

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En Santa María de Punilla, otro incendio en una vivienda dejó a dos mujeres con quemaduras graves y derivación al Instituto del Quemado

Luego de recibir atención inicial en el Hospital Domingo Funes, las dos fueron trasladadas al Instituto del Quemado, donde actualmente se encuentran internadas, informó la Policía de Córdoba.

El inmueble afectado está en la calle Independencia 442. Hasta ese domicilio llegaron tanto personal de la policía como de Bomberos Voluntarios para combatir el fuego que ya había consumido toda la edificación. Después del trabajo realizado, los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque la vivienda terminó con destrucción total.

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Debido a la gravedad del cuadro de ambas personas, se dispuso un nuevo traslado tras su paso por el Hospital Domingo Funes; la condición en la que se encontraban forzó su derivación al Instituto del Quemado, donde están bajo atención médica.

A finales de julio, se produjo otro incendio en una casa ubicada en el barrio Parque Capital Sur de Córdoba, lo que provocó que dos personas sufrieran quemaduras en diferentes áreas del cuerpo. El Instituto del Quemado recibió al hombre y la mujer trasladados por los servicios, ya que al llegar los bomberos, toda la vivienda estaba tomada por las llamas.

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En el barrio Parque Capital Sur de Córdoba, un incendio en una casa provocó quemaduras en dos adultos y el origen del fuego sigue bajo investigación

La emergencia ocurrió en la avenida Tronador 3100; el despliegue del personal de la Subdirección General de Bomberos fue significativo, respondieron al llamado, encontraron el incendio propagado por toda la residencia e iniciaron las labores de extinción.

Fuentes pertenecientes a la Policía de Córdoba indicaron que el punto de inicio del fuego habría sido detectado dentro del domicilio, aunque aclararon que las circunstancias precisas continúan siendo investigadas.

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En el domicilio, además del personal de bomberos, un equipo de emergencias médicas brindó atención a los residentes de la vivienda. Ambos damnificados —adultos— presentaban lesiones por quemaduras tanto en los brazos como en las piernas, situación que motivó su derivación al Instituto del Quemado para recibir el tratamiento adecuado.

No se ofrecieron detalles desde la Policía de Córdoba acerca del estado en que ingresaron al hospital ni sobre la identidad de los heridos.