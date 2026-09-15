Sociedad

Se incendió una casa en Córdoba: los bomberos auxiliaron a una mujer, a su hijo y rescataron a un gato del fuego

La propietaria, de 45 años, sufrió una crisis nerviosa y el joven, de 22, presentó intoxicación por humo. Las llamas dejaron daños totales en un cuarto de la vivienda

Los bomberos de Córdoba sofocaron las llamas en la casa incendiada de la calle Madre Brígida María Postorino al 3000
Guardar

Un incendio destruyó por completo un dormitorio en una vivienda del barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba. El siniestro, que se desató en calle Madre Brígida María Postorino al 3000, requirió la intervención de personal de la Subdirección General de Bomberos, que logró sofocar las llamas y, en una maniobra que llamó la atención, rescató a un gato que permanecía atrapado en el interior del inmueble.

El llamado de auxilio se registró a las 20:52 horas durante la noche del lunes, según consignó el subcomisario Fernando Luengo, de la Subdirección General de Bomberos, cuartel cuatro, en el audio en que describió la emergencia.

PUBLICIDAD

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un ambiente de 9 metros cuadrados con daños totales: el fuego había consumido completamente el cuarto y arrasado con los elementos que se encontraban en su interior.

Bomberos rescataron un gato con máscara de oxígeno tras apagar un incendio en Córdoba
Los bomberos sofocaron las llamas tras encontrar un ambiente de 9 metros cuadrados con afectación total por el fuego. (Policía de Córdoba)

Dos personas que habitaban la vivienda recibieron asistencia preventiva en el lugar. Una mujer de 45 años, propietaria del inmueble, sufrió una crisis nerviosa como consecuencia del siniestro. Su hijo, de 22 años, presentó intoxicación por humo y fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), identificado en la comunicación oficial como el 107. Ninguno de los dos requirió traslado a un centro médico.

PUBLICIDAD

Entre tanto, la situación del felino dentro del domicilio añadió una nota de urgencia al operativo. Los bomberos lograron sacarlo con vida y le colocaron una máscara de oxígeno para salvar su vida, tal como precisó Luengo en el audio. El animal había quedado expuesto al humo mientras el incendio consumía el dormitorio.

Un hecho similar tuvo lugar en la provincia de Córdoba en las últimas semanas. Durante la mañana del martes, un incendio arrasó completamente una vivienda en la localidad de Santa María de Punilla y dos mujeres, de 15 y 40 años, resultaron con quemaduras graves en rostro y manos.

En Santa María de Punilla, otro incendio en una vivienda dejó a dos mujeres con quemaduras graves y derivación al Instituto del Quemado
En Santa María de Punilla, otro incendio en una vivienda dejó a dos mujeres con quemaduras graves y derivación al Instituto del Quemado

Luego de recibir atención inicial en el Hospital Domingo Funes, las dos fueron trasladadas al Instituto del Quemado, donde actualmente se encuentran internadas, informó la Policía de Córdoba.

El inmueble afectado está en la calle Independencia 442. Hasta ese domicilio llegaron tanto personal de la policía como de Bomberos Voluntarios para combatir el fuego que ya había consumido toda la edificación. Después del trabajo realizado, los bomberos lograron extinguir el incendio, aunque la vivienda terminó con destrucción total.

Debido a la gravedad del cuadro de ambas personas, se dispuso un nuevo traslado tras su paso por el Hospital Domingo Funes; la condición en la que se encontraban forzó su derivación al Instituto del Quemado, donde están bajo atención médica.

A finales de julio, se produjo otro incendio en una casa ubicada en el barrio Parque Capital Sur de Córdoba, lo que provocó que dos personas sufrieran quemaduras en diferentes áreas del cuerpo. El Instituto del Quemado recibió al hombre y la mujer trasladados por los servicios, ya que al llegar los bomberos, toda la vivienda estaba tomada por las llamas.

En el barrio Parque Capital Sur de Córdoba, un incendio en una casa provocó quemaduras en dos adultos y el origen del fuego sigue bajo investigación

La emergencia ocurrió en la avenida Tronador 3100; el despliegue del personal de la Subdirección General de Bomberos fue significativo, respondieron al llamado, encontraron el incendio propagado por toda la residencia e iniciaron las labores de extinción.

Fuentes pertenecientes a la Policía de Córdoba indicaron que el punto de inicio del fuego habría sido detectado dentro del domicilio, aunque aclararon que las circunstancias precisas continúan siendo investigadas.

En el domicilio, además del personal de bomberos, un equipo de emergencias médicas brindó atención a los residentes de la vivienda. Ambos damnificados —adultos— presentaban lesiones por quemaduras tanto en los brazos como en las piernas, situación que motivó su derivación al Instituto del Quemado para recibir el tratamiento adecuado.

No se ofrecieron detalles desde la Policía de Córdoba acerca del estado en que ingresaron al hospital ni sobre la identidad de los heridos.

Temas Relacionados

CórdobaIncendiosBomberosIntoxicaciónÚltimas noticiasGatosRescate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

Cristiano Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, está acusado de efectuar los disparos que provocaron la muerte del niño

Imputaron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

Córdoba: robaron cuatro caballos de un club hípico y sus dueños pagaron una suma millonaria para recuperarlos

El hecho ocurrió de madrugada y bajo una lluvia intensa en Villa Allende, mientras los ladrones se llevaban los animales a pie hacia el sector del aeropuerto. Fueron descubiertos por un responsable del club y escaparon montando

Córdoba: robaron cuatro caballos de un club hípico y sus dueños pagaron una suma millonaria para recuperarlos

Horror en Santa Fe: prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía y lo imputaron por femicidio

Naiara Esperanza Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y murió horas después en el hospital Cullen. La fiscalía solicitará la prisión preventiva del acusado, de 34 años

Horror en Santa Fe: prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía y lo imputaron por femicidio

Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

El fiscal Alberto Omar Mendivil confirmó a Infobae que Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana y que su familia ya fue informada. Las autoridades coordinan su regreso a la Argentina

Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

El procedimiento, realizado en la Ruta Nacional 5, derivó en la retención del vehículo y en una multa que supera los 5 millones de pesos. El conductor, de 45 años, tuvo que irse por sus medios

“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

DEPORTES

Boca Juniors y San Pablo definen en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Boca Juniors y San Pablo definen en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

TELESHOW

Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

Julieta Prandi contó cómo fue la propuesta de Emanuel Ortega: “Fue repentino, yo soy antigua y él cumplió con todo”

Tamara Báez respaldó a L-Gante por la causa que le iniciaron y descalificó a las denunciantes: “Pedazo de crotas”

La palabra de Julieta Ortega sobre la boda de su hermano: "Me enteré hace dos minutos"

Mauro Icardi compartió sus días en Argentina: mates, piscina y besos

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

“Él quería cambios en su país”: madre denuncia que su hijo no puede ni sentarse del dolor en una cárcel de Cuba

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Honduras: Tegucigalpa prepara 15 nuevos pozos ante la crisis de agua y advierte riesgo de una emergencia alimentaria y sanitaria