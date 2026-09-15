Guatemala

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

La conferencia Guatemala Health & Wellness 2026 reunirá el 17 de septiembre en AGEXPORT a especialistas de Costa Rica y República Dominicana, mientras la comisión de turismo de salud advierte sobre los costos de energía, la infraestructura y los procesos regulatorios que afectan la competitividad del sector

Dos manos sostienen las banderas de Costa Rica y República Dominicana, un panel de personas, una bombilla, un edificio y un documento.
Especialistas de Guatemala, Costa Rica y República Dominicana analizan la infraestructura, los costos energéticos y la regulación del turismo de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala celebrará el 17 de septiembre de 2026 la primera Guatemala Health & Wellness Conference, un encuentro convocado por la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT para fortalecer la exportación de servicios médicos, dentales y de bienestar y consolidar una oferta confiable para pacientes internacionales.

La actividad comenzará a las 14:30 en el segundo nivel de AGEXPORT. Reunirá a directores de hospitales y clínicas, especialistas médicos y odontológicos, centros de bienestar, proveedores, operadores turísticos, facilitadores y empresarios vinculados con la atención de pacientes.

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La elección de un destino para recibir atención médica depende de la confianza, el costo y la experiencia completa del viaje. Guatemala cuenta con profesionales especializados, servicios de salud, centros de bienestar y propuestas turísticas que pueden complementar la recuperación del paciente o la estadía de sus acompañantes.

La conferencia busca conectar esas capacidades con una cadena de servicios coordinada, desde la planificación del viaje hasta el retorno del paciente a su país. La agenda incluirá expertos internacionales, intercambio de experiencias, conocimiento técnico, buenas prácticas y espacios de relacionamiento empresarial.

Una persona sentada de espaldas realiza una postura de yoga en una terraza al atardecer, con la frase Salud & Bienestar en la parte superior.
Una persona practica yoga frente a un lago durante el atardecer, en una imagen orientada a ilustrar el concepto de salud y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación de servicios, desde el viaje hasta el regreso

“Guatemala cuenta con profesionales calificados, servicios médicos y odontológicos, centros de bienestar, cercanía con mercados estratégicos, tecnología médica de avanzada y una oferta turística que puede complementar la recuperación o la estadía de los acompañantes”, afirmó Otto Coyoy, presidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT.

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Coyoy advirtió que esas capacidades deben funcionar como una experiencia integrada para competir por la demanda internacional. “Sin embargo, convertir esas capacidades en una experiencia competitiva exige que la cadena funcione de manera coordinada, desde la planificación del viaje hasta el regreso del paciente a su país”, comentó.

La infraestructura vial condiciona los traslados entre el aeropuerto, los centros de atención, los hoteles y los destinos turísticos. Los costos de energía también afectan a hospitales, clínicas y establecimientos de bienestar que necesitan suministro eléctrico continuo para equipos médicos, procesos de esterilización, climatización y otros requerimientos especializados.

Los trámites para operar, invertir y cumplir las normas sanitarias forman parte de las condiciones que inciden en la actividad. Procesos claros y ágiles pueden reducir la incertidumbre para las empresas y para quienes evalúan viajar al país para atenderse.

“Guatemala podría atraer más pacientes internacionales si reducimos las barreras de infraestructura, energía, logística y trámites que hoy limitan su competitividad”, agregó Coyoy.

La logística nacional también repercute sobre los servicios de salud, aunque los visitantes ingresen al país por vía aérea o terrestre. Hospitales y clínicas requieren equipos, repuestos e insumos especializados importados, por lo que las demoras y los costos adicionales para introducirlos encarecen la operación.

Experiencias regionales para el turismo médico y de bienestar

El doctor Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y coautor de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana, expondrá los aprendizajes de ese país sobre calidad asistencial, experiencia del paciente y coordinación entre los sectores médico, turístico, público y privado.

La conferencia también contará con Andy Bezara, consultor costarricense con más de 20 años de experiencia en turismo médico, dental y de bienestar. Bezara fundó el Centro Iberoamericano de Turismo de Salud y TurismoMedico.org.

Su exposición se concentrará en el viaje integral del paciente y en los mecanismos para transformar servicios independientes en una experiencia organizada y confiable. Su participación tendrá el apoyo de la subvención Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad de la Unión Europea.

Las empresas participantes podrán identificar oportunidades de colaboración, revisar su respuesta ante las expectativas de los pacientes internacionales y buscar opciones para convertir esa actividad en negocios internacionales, empleo y divisas para Guatemala.

“Como Comisión, seguiremos trabajando para que el turismo de salud y bienestar crezca, genere empleo y aporte más divisas al país, aun cuando persistan barreras que limiten su competitividad”, concluyó Coyoy.

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