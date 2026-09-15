Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

El director técnico Antonio Mohamed se refirió en el programa radial Fútbol 910 a la posibilidad de asumir la conducción de la selección argentina de fútbol en caso de una futura vacante en el cargo.

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Antonio Mohamed se postuló públicamente para asumir la dirección técnica de la selección argentina en caso de que se confirme la salida de Lionel Scaloni, cuya renovación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un escenario de dudas tras la final del Mundial 2026. El entrenador, que dirige actualmente al Toluca de México, expresó su disposición a asumir el cargo en diálogo con radio La Red.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. Cuando me hablan de diferentes situaciones, estoy preparado. La selección argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la selección”, declaró Mohamed.

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El ex delantero inició su carrera como director técnico en 2003 con el Zacatepec de México y desde entonces dirigió a quince clubes en cuatro países: México, Argentina, España y Brasil. En el fútbol argentino pasó por Huracán, al que ascendió a Primera División en 2007, además de Colón e Independiente. En el exterior condujo equipos como Celta de Vigo, Atlético Mineiro, Club América, Monterrey y Toluca.

Scaloni puso en duda su continuidad tras el Mundial

Su palmarés incluye 14 títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, varias ligas mexicanas y la Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro. En Toluca, club que dirige desde fines de 2024, obtuvo seis trofeos en poco más de un año y medio, lo que lo convirtió en el entrenador más ganador de la historia de la institución. Su logro más reciente fue la conquista de la Leagues Cup 2026, tras vencer a Monterrey en la final, y su próximo objetivo es la Copa Intercontinental de fin de año, con la posibilidad de enfrentar al París Saint-Germain.

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<a href="https://www.infobae.com/deportes/2026/09/10/las-tres-razones-por-las-que-scaloni-no-esta-seguro-de-renovar-su-contrato-como-entrenador-de-la-seleccion-argentina/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2026/09/10/las-tres-razones-por-las-que-scaloni-no-esta-seguro-de-renovar-su-contrato-como-entrenador-de-la-seleccion-argentina/">Los motivos que alejan a Scaloni de la renovación</a>

La continuidad de Scaloni, de 48 años y oriundo de Pujato, no aparece como un trámite sencillo. Claudio Tapia, presidente de la AFA, busca reunirse con el entrenador durante la fecha FIFA para intentar convencerlo, dado que la entidad no cuenta por el momento con un plan alternativo.

El primero de los motivos que generan dudas en el técnico es futbolístico: Scaloni no tiene la certeza de contar, ocho años después de asumir el cargo, con la energía y la motivación necesarias para encabezar la reconstrucción de un plantel nuevo. Se trata de la misma idea que había deslizado en conferencia de prensa tras la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, cuando afirmó: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”.

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A ese factor se suma la salida de varios referentes del plantel. Nicolás Otamendi y Lionel Messi renunciaron a la Albiceleste, mientras que Leandro Paredes, sancionado con diez fechas tras los incidentes ante España, dejó entrever que su ciclo en el seleccionado podría haber terminado. De cara a la próxima fecha FIFA, el entrenador ya eligió a Cristian Romero como nuevo capitán del equipo.

Existen además dos razones ajenas a lo estrictamente futbolístico. La primera es una deuda económica de la AFA con el plantel y el cuerpo técnico en concepto de premios.

La segunda tiene que ver con diferencias en la organización de los partidos amistosos, un conflicto que se arrastra desde antes del Mundial. Scaloni siempre pretendió enfrentar a rivales competitivos, mientras que la selección se acostumbró a jugar contra equipos de menor ranking FIFA.

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Si las conversaciones entre Tapia, el entrenador y su representante, Matías Aldao, no prosperan, los dos amistosos de la ventana de noviembre, del 9 al 17, serían los últimos de Scaloni al mando del equipo nacional.

A este panorama se suma la posible salida de Walter Samuel, uno de los colaboradores de mayor confianza de Scaloni. El ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán, que se desempeña como ayudante de campo y tuvo protagonismo en el pasado Mundial por sus variantes en la pelota parada, evalúa iniciar una carrera como entrenador principal en Europa. Su eventual reemplazo dentro de la estructura sería Diego Placente, actual entrenador de las selecciones juveniles.

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