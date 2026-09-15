Crimen y Justicia

Imputaron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, está acusado de efectuar los disparos que provocaron la muerte del niño

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez tras ser detenido este martes
Cristian Alejandro Cabrera Ramírez tras ser detenido este martes
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La Justicia de Mendoza imputó al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras.

Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien quedó formalmente acusado de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

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Cabrera Ramírez fue arrestado este mismo martes en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos, en el marco de una causa a cargo del fiscal Oscar Malla.

El crimen ocurrió anoche. Según precisaron fuentes policiales a este medio, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido alrededor de las 21.16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de Villa Junín.

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Conmoción en Mendoza: asesinaron a un nene de 8 años durante un tiroteo entre bandas narco
El crimen ocurrió anoche y las autoridades trabajaron rápidamente para capturar al principal sospechoso esta mañana

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a la víctima.

El menor fue trasladado en un auto particular al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos médicos, la importante pérdida de sangre provocada por el disparo le causó un shock hipovolémico y murió.

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

Una calle de tierra flanqueada por árboles altos, casas precarias, un poste de luz con tendido eléctrico y una zanja con puente metálico
El tiroteo fatal ocurrió dentro del asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?”, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.

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