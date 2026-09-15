Ni oficina ni horario fijo: las búsquedas con las que los colombianos intentan redefinir sus profesiones con IA

En Colombia, los usuarios están mostrando cada vez más interés en el trabajo desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los colombianos exploran nuevas opciones de empleo: buscan trabajo remoto, flexibilidad, menos restricciones de horarios fijos y apoyo en herramientas de inteligencia artificial como Gemini.

Prueba de ello son las búsquedas que los usuarios realizan en el país, que pueden reflejarse en la plataforma Google Trends.

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Esta es una herramienta de Google que permite analizar el interés de búsqueda de palabras, temas o consultas a lo largo del tiempo y según la ubicación geográfica, en ese caso, Colombia.

Sirve, por ejemplo, para comparar cuántas búsquedas relativas hubo en el país sobre “trabajo remoto”, “empleo flexible” o “Gemini”, y detectar si esos temas ganaron o perdieron interés.

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ChatGPT y Gemini son dos de las herramientas de IA más buscadas en Colombia. (Google Trends)

Cuáles son las herramientas de IA más buscadas en Google Colombia

Al consultar cuáles son las herramientas de IA más buscadas en Colombia, se puede recurrir a Google Trends para medir el interés de los usuarios. Al ingresar los términos “inteligencia artificial”, Gemini y ChatGPT, la plataforma permite comparar su interés de búsqueda durante los últimos 12 meses.

La comparación muestra que ChatGPT concentró el mayor interés de búsqueda en Colombia durante ese período, mientras que Gemini se mantuvo en un segundo nivel y el término “inteligencia artificial” registró un volumen menor de consultas.

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Gemini ganó interés debido a que ofrece una un período gratuito a los estudiantes. (Google Trends)

En el apartado de Gemini, las consultas relacionadas que registraron aumentos fueron “gemini fotos” (+130%), “gemini pro estudiantes” (+120%), “gemini gratis para estudiantes” (+100%), “gemini pro” (+80%) y “gemini gratis” (+80%).

El interés reciente por Gemini Pro para estudiantes coincide con el anuncio de Google de planes sin costo durante un año y de nuevas herramientas de estudio. La oferta también está disponible para estudiantes en Colombia y puede ser útil, por ejemplo, para quienes realizan un posgrado y buscan fortalecer sus habilidades o perfilar sus intereses laborales.

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Obtener acceso a esta ventaja facilita a los estudiantes utilizar Gemini Notebook, una plataforma de investigación asistida por inteligencia artificial que permite cargar documentos, páginas web, videos y otros materiales para organizarlos y consultarlos.

Solo los estudiantes pueden reclamar la promoción de Google referente al acceso completo a sus herramientas de IA. (Google)

También puede transformar esas fuentes en guías de estudio, resúmenes de audio, mapas mentales y otros recursos de aprendizaje.

Incluso, los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a Google Flow, nuestro estudio creativo de IA para crear escenas e historias cinematográficas con los modelos generativos avanzados de Google.

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Cuáles son las preferencias de los colombianos al buscar empleo

En cuanto a las preferencias laborales, el trabajo remoto concentra el mayor interés de búsqueda en Colombia frente a términos como “trabajar desde casa”, “nómada digital”, “libertad financiera” e “ingresos pasivos”, según datos de Google Trends.

Trabajo remoto es el término más popular entre los colombianos. (Google Trends)

Durante los últimos 12 meses, la búsqueda de “trabajo remoto” se mantuvo por encima de las demás consultas analizadas y registró su punto más alto a finales de enero de 2026. En el desglose por subregiones, Putumayo, Sucre, Caquetá, Arauca y Casanare encabezaron el interés por ese término.

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Putumayo, Sucre y Caquetá, lideran las búsquedas relacionadas con trabajo remoto. (Google Trends)

La comparación de los últimos 30 días arroja un resultado similar: “trabajo remoto” mantuvo una diferencia amplia frente a las otras opciones. Las búsquedas de “trabajar desde casa” mostraron repuntes puntuales, mientras que “nómada digital”, “libertad financiera” e “ingresos pasivos” registraron un interés menor.

El trabajo remoto encabeza el interés de los usuarios tanto en el último año como en los últimos 30 días. (Google Trends)

Respecto al término “ingresos pasivos”, los colombianos realizan consultas relacionadas con su definición y las formas de generarlos, lo que muestra interés por alternativas que complementen los ingresos obtenidos mediante un empleo tradicional.

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Los colombianos demuestran interés en la definición y generación de ingresos pasivos. (Google Trends)

Cómo los colombianos se están adaptando al impacto de la IA

La adopción de herramientas de IA aparece como otro componente de ese replanteamiento.

Los abogados son quienes más buscan herramientas con IA. (Google Trends)

En la comparación entre “IA para programadores”, “IA para abogados”, “IA para profesores” y “diseño gráfico IA”, la consulta “IA para abogados” concentró la mayor actividad tanto en los últimos 30 días como en el último año. También se registraron picos de interés por “IA para profesores” y, en menor medida, por soluciones vinculadas con programación y diseño gráfico.

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Las búsquedas reflejan cómo los trabajadores buscan incorporar estas tecnologías a ocupaciones ya existentes, adquirir nuevas habilidades y ampliar las opciones de inserción laboral.

Los profesores cuentan con consultas relacionadas el término detector de IA. (Google Trends)

En las búsquedas relacionadas con “IA para profesores” aparece la consulta sobre detectores de inteligencia artificial. Actualmente, existen herramientas que ayudan a los educadores a identificar contenidos generados con esta tecnología.

Por ejemplo, al compartir una imagen en Gemini, la inteligencia artificial de Google puede buscar si contiene su logotipo en una esquina para determinar si fue creada con esa herramienta.