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Usuarios de WhatsApp podrían llamar a personas que no tienen cuenta en la app

Según la información difundida, el invitado se unirá a la llamada desde el navegador, sin instalar nada ni verificar un número de teléfono

WhatsApp desarrolla una función para llamar a personas sin cuenta en la aplicación mediante un enlace compartido. (Europa Press)
WhatsApp desarrolla una función para llamar a personas sin cuenta en la aplicación mediante un enlace compartido. (Europa Press)
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WhatsApp trabaja en una función que permitirá realizar llamadas de voz y videollamadas con personas que no cuenten con una cuenta en la aplicación. El portal especializado WABetaInfo detectó la novedad tras analizar la versión beta 26.36.10.71 para iOS, disponible en iPhone.

El procedimiento para iniciar este tipo de comunicación resulta sencillo. El usuario debe ingresar a la pestaña de “Llamadas” dentro de la aplicación, generar un enlace y elegir si prefiere una comunicación de voz o de video.

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Una vez creado el hipervínculo, la interfaz permite copiarlo o reenviarlo a través de cualquier otra aplicación de mensajería, correo electrónico o redes sociales. El anfitrión también tiene la opción de añadir el evento a su calendario personal desde la misma pantalla de gestión.

Llamadas Whatsapp
La novedad fue detectada por WABetaInfo en la versión beta 26.36.10.71 para iOS. (WABetaInfo)

Esta función amplía un desarrollo previo de la plataforma: a principios de este año, WhatsApp había habilitado un sistema de chats para invitados que permitía enviar mensajes de texto a personas sin cuenta mediante un enlace compartido. La compañía ahora extiende ese mismo esquema a las llamadas de voz y video.

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El invitado accede desde el navegador sin instalar la aplicación

Quien reciba el enlace podrá unirse a la llamada directamente a través del navegador web, sin necesidad de descargar la aplicación, crear un perfil ni verificar un número de teléfono. Al pulsar sobre el enlace, la llamada se abre de forma automática en la interfaz del navegador.

Esta característica busca resolver un inconveniente frecuente en el ámbito profesional y personal, la necesidad de cambiar de plataforma para contactar a clientes o colaboradores que no utilizan WhatsApp. La compañía, de este modo, simplifica la comunicación con quienes no forman parte de su base de usuarios y ofrece, a la vez, un primer contacto con la aplicación que podría derivar en nuevos registros.

El usuario genera el enlace desde la pestaña “Llamadas” y elige entre audio o video. (Europa Press)
El usuario genera el enlace desde la pestaña “Llamadas” y elige entre audio o video. (Europa Press)

Para garantizar la privacidad de los participantes, WhatsApp implementó un control de acceso obligatorio para las personas sin cuenta registrada. La entrada del invitado siempre requiere la aprobación previa del anfitrión, un filtro que evita que terceros no autorizados ingresen si el enlace se reenvía sin permiso.

Los anfitriones, además, mantienen la potestad de remover a cualquier invitado en cualquier momento de la sesión o de finalizar la llamada por completo.

El cifrado de extremo a extremo se mantiene

El servicio conserva su estándar de seguridad mediante cifrado de extremo a extremo tanto en llamadas individuales como grupales, incluso cuando uno de los participantes no dispone de cuenta. Para lograrlo, la plataforma genera una clave de seguridad temporal asociada a la sesión del navegador web desde la que se conecta el receptor, lo que impide que personas ajenas intercepten la comunicación.

El anfitrión debe aprobar el ingreso de cada invitado antes de que la llamada comience. (Reuters)
El anfitrión debe aprobar el ingreso de cada invitado antes de que la llamada comience. (Reuters)

Según WABetaInfo, este esquema se basa en identificadores de sesión temporales generados por el propio navegador para construir las claves de cifrado, sin recopilar credenciales permanentes del usuario invitado.

La herramienta todavía no está disponible en la versión beta pública y WhatsApp no compartió un cronograma oficial de lanzamiento. Se espera que llegue primero a los dispositivos con iOS en una próxima actualización y que, más adelante, se extienda a Android.

Nuevos cambios en WhatsApp

WhatsApp desarrolla, además, un cambio en la pantalla principal que incorporará miniaturas de fotos, videos y stickers en la lista de chats cuando ese contenido sea el último mensaje recibido.

WhatsApp Web se vio vulnerable por un fallo en la extensión de Acrobat de Adobe.
WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo mediante claves de seguridad temporales asociadas a la sesión del navegador. (Meta)

La función, que ya se prueba en Android mediante la versión beta 2.26.32.11 y llegará a iOS con la actualización 26.34.74, permitirá reconocer el contenido multimedia con solo mirar la lista de conversaciones, sin necesidad de abrir cada chat ni marcar los mensajes como leídos.

El diseño general de la pantalla no cambiará: se mantendrán el nombre del contacto, la hora del último mensaje y las etiquetas “Foto”, “Video” o “Sticker”, que ahora irán acompañadas de una miniatura del archivo compartido.

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