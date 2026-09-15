Pese a enfrentar cargos por secuestro y robo a mano armada, un cornerback fue contratado por los campeones de la NFL

Terrion Arnold enfrenta en Florida cuatro cargos de secuestro y cuatro de robo a mano armada por un episodio ocurrido en el área de Tampa (Jefferee Woo/Tampa Bay Times via AP)

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Los Seattle Seahawks, últimos campeones de la NFL, contrataron al cornerback Terrion Arnold, exjugador de los Detroit Lions y selección de primera ronda del Draft de 2024. La incorporación se produjo pese a que el jugador de 23 años enfrenta un proceso penal en Florida por acusaciones de extrema gravedad, un factor que condiciona de inmediato su disponibilidad deportiva.

Arnold está acusado de cuatro cargos de secuestro y cuatro de robo a mano armada por un episodio ocurrido en febrero en el área de Tampa. Según la acusación, habría participado en la organización del secuestro, la agresión y el robo a tres hombres, a quienes sospechaba (de forma errónea, de acuerdo con la investigación) de haberle sustraído dinero y objetos de lujo.

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El defensivo se declaró inocente, recuperó la libertad bajo una fianza de USD 1 millón y permanece en la lista de exentos del comisionado de la NFL: puede cobrar su salario y asistir a reuniones, aunque no está autorizado a entrenarse ni a jugar.

La NFL incluyó a Terrion Arnold en la lista de exentos del comisionado y le impide jugar y entrenarse mientras avanza el proceso penal (AP Foto/Paul Sancya,File)

Los ocho cargos que enfrenta son delitos graves de primer grado bajo la legislación de Florida. Tanto el secuestro como el robo cometido con arma de fuego o arma letal contemplan penas de prisión que pueden llegar a la cadena perpetua por cada cargo, aunque una eventual condena y la pena final dependerán del desarrollo judicial del caso.

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Qué sucederá con Terrion Arnold tras su llegada a los Seattle Seahawks

El último campeón de la NFL adquirió los servicios del cornerback como agente libre luego de que los Detroit Lions lo dejaran en libertad en junio. Sin embargo, el jugador no podrá debutar por el momento. La liga lo incluyó en la lista de exentos del comisionado, una medida que le impide disputar partidos y participar de los entrenamientos mientras continúa el proceso penal en Florida.

No obstante, Arnold sí puede asistir a las instalaciones, participar de reuniones y estudiar el esquema defensivo de Seattle. Mike Macdonald explicó que el jugador continuará dentro del programa del equipo y deberá mantenerse preparado ante una eventual habilitación.

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Mike Macdonald afirmó que los Seattle Seahawks respetarán la investigación y dejarán en manos de la NFL la decisión sobre el regreso de Terrion Arnold (AP Foto/Matt Slocum)

El entrenador sostuvo que la franquicia respetará la investigación y dejará en manos de la NFL la decisión sobre un posible regreso a la actividad. Según confirmó la franquicia en su portal web, valoraron sus condiciones deportivas y las referencias personales que recibieron antes de ofrecerle un contrato.

El defensor cobrará su salario aun sin competir. AP informó que su acuerdo contempla cerca de USD 1,075 millones, el mínimo establecido por la NFL para un jugador con su experiencia. La situación judicial será el punto central.

Su próxima audiencia está prevista para el 5 de octubre. De acuerdo con NBC Sports, todavía no hay fecha para el juicio y el expediente podría permanecer abierto durante toda la temporada 2026.

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Terrion Arnold puede asistir a las instalaciones de los Seattle Seahawks, participar de reuniones y estudiar el esquema defensivo, aunque no puede competir (David Reginek-Imagn Images)

Qué dijo Mike Macdonald, entrenador de los Seattle Seahawks, sobre Terrion Arnold

El coach defendió la decisión de contratar a Terrion Arnold pese a los ocho cargos por delitos graves que enfrenta en Florida. En una conferencia de prensa durante la pretemporada, sostuvo que la franquicia era consciente de la gravedad del expediente y que decidió avanzar después de evaluar al jugador y consultar a personas de su entorno. “Entendemos que se trata de una situación seria con un asunto legal. Hay un proceso detrás, así que lo respetamos”, recogió el sitio oficial de los Seahawks.

El entrenador señaló que el club no fijó un plazo para el eventual debut del ex cornerback de los Detroit Lions. “Dejaremos que el proceso siga su curso y que la liga decida si regresa a jugar y cuándo”, agregó ante los periodistas. “Entendemos que eso está en juego, pero también hay una oportunidad para traerlo y darle la oportunidad de ganarse un puesto aquí”.

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Macdonald también explicó que Seattle no tomó la decisión solo a partir del rendimiento de Arnold en el campo. En esa misma conferencia, indicó que el equipo se apoyó en sus evaluaciones previas al Draft de 2024, en las conversaciones mantenidas durante la visita del jugador y en referencias de personas cercanas. “Tuvimos una excelente reunión con Terrion. Obviamente, ya lo conocíamos desde el principio”, declaró. El técnico añadió que las opiniones recabadas sobre el carácter del defensor fueron “abrumadoramente positivas”, pese a reconocer que las acusaciones requieren cautela.

Mike Macdonald aseguró que lo tenían estudiado desde el draft de 2024 y que tienen buenas referencias a pesar de su situación legal (Denny Medley-Imagn Images)

Sobre sus cualidades deportivas, consideró que puede adaptarse si logra volver a competir. “Creemos que sus habilidades encajan perfectamente en nuestra defensa secundaria”, expresó. “Juega con mucha energía y físico”. El entrenador también destacó su capacidad para los esquemas de cobertura individual y afirmó que, si el jugador muestra “la mejor versión de sí mismo”, podría encontrar un lugar en el vestuario.

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Días después de la firma, Macdonald confirmó que Arnold ya estaba dentro de las instalaciones, aunque sin tareas de campo. “Está en el edificio, formando parte de nuestro programa y aprendiendo a fondo nuestra defensa”, dijo el entrenador el sábado, de acuerdo con NBC Sports. “Que siga entrenando y que esté preparado para cuando se presente la oportunidad”. La posibilidad de que esa oportunidad llegue durante la temporada dependerá de la causa penal y de la decisión posterior de la NFL.