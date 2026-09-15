Los guiños de River, la Conmebol y la FIFA a Lionel Messi tras ser convocado a la selección argentina: “Última despedida”

El Millonario le dedicó una publicación al argentino con vistas a su despedida

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Lionel Messi tendrá su despedida con la selección argentina. Luego de anunciar su retiro en la Albiceleste, la Pulga fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, aunque se aclaró que sería considerado únicamente para el último amistoso del martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Núñez.

Este anuncio produjo una serie de publicaciones especiales por parte de diferentes cuentas vinculadas al fútbol en redes sociales. Una de las más destacadas tuvo relación a la de River Plate, que cobijará la última actuación del 10 con la camiseta nacional. “El 6 de octubre, Messi en casa: el último capítulo de una historia eterna y Monumental”, escribió el perfil oficial del Millonario y adjuntó una serie de imágenes de su etapa en la Celeste y Blanca, entre los cuales se destacó una grabación del segundo gol que le marcó a Venezuela en el 3-0 del 4 de septiembre pasado por las Eliminatorias Sudamericanas.

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La Casa Madre del fútbol sudamericano emitió una comunicación a pocos días de la despedida de Leo en la Selección

La Conmebol tampoco se perdió la oportunidad de rendirle homenaje al ocho veces ganador del Balón de Oro, que integra los 30 nominados para el galardón de este año y es uno de los candidatos a llevárselo. Bajo la frase “habrá una última despedida”, la Casa Madre del fútbol sudamericano le añadió una carita emocionada al posteo y una filmación de 46 segundos con diferentes movimientos de Leo con la ropa de la Selección acompañado de una sensible música de fondo.

La cuenta oficial de la Copa del Mundo también se hizo eco de la citación al 10. “Una vez más”, escribieron en una publicación que incluyó una fotografía de Messi con una mirada desafiante haciendo alusión a que habrá un último baile del rosarino con su país.

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El mensaje del perfil de la Copa del Mundo en redes sociales

El futbolista de 39 años se sumará a la convocatoria para participar del último amistoso programado el 6 de octubre, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, según comunicó la AFA en su página oficial. El trío no estará a disposición para los duelos del próximo miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el estadio Monumental.

El encuentro contra los benineses marcará el final de su recorrido con la selección argentina que, hasta el momento, acumula 125 goles en 207 compromisos. El futbolista más anotador de la historia de la Albiceleste fue campeón del mundo en 2022, obtuvo la medalla dorada de los Juegos Olímpicos 2008, se quedó con el Mundial Sub 20 de 2005 y levantó la Finalíssima y las dos Copas América.

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La publicación de River Plate por la despedida de Lionel Messi

El astro anunció su despedida del equipo a través de una carta publicada el 31 de agosto en redes sociales: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“, concluyó la misiva, que fue escrita el 21 de julio, dos días después de la final. ”Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", aclaró tras la muerte de Jorge Messi.

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LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Los 28 convocados de Scaloni para la fecha FIFA (Créditos: @Argentina)

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale) y Lionel Messi (Inter Miami).

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