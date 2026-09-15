Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto with Alpine's Pierre Gasly before practice REUTERS/Jakub Porzycki

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Franco Colapinto completó su mejor fin de semana en la Fórmula 1 al ser séptimo en el Gran Premio de España disputado en el circuito llamado Madring. El argentino que corre en el equipo Alpine superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no pudo sumar puntos. El piloto bonaerense reveló qué aprendió del francés para usarlo en el escenario de la capital española.

El sábado, el pilarense alcanzó la Q3 y logró el noveno mejor registro, pero antes confesó que hizo un estudio detallado de la clasificación que Gasly había realizado una semana antes en Monza, Italia.

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En aquella cita, el francés había firmado la pole position con el mismo monoplaza, uno de los resultados más sorprendentes de la temporada para la escudería. Colapinto reconoció que revisó ese desempeño con atención y trató de trasladar lo observado al fin de semana en el Madring, un trazado nuevo para toda la parrilla que, según su propia valoración, no favorecía especialmente las características del Alpine A526.

“Después de Monza aprendí mucho de la clasificación de Pierre e intenté dar un paso aquí. Lo hice y volví a maximizarlo todo”, explicó el piloto tras la carrera, en testimonios que fueron publicados por Motorsport.

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El argentino detalló que su atención se centró en la progresión que mostraba su compañero a medida que avanzaba la clasificación, tanto en el manejo del auto como en la gestión de la energía entre tandas.

“Creo que fue un poco de todo. Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en pilotaje como en gestión de energía, de tanda en tanda y de la Q1 a la Q2 y la Q3, eran muy claros”, señaló Colapinto. “Aprendí de eso”, admitió.

El contraste entre ambos resultó evidente el sábado en Madrid. Mientras Gasly no logró avanzar de la Q2 y terminó 14°, Colapinto se instaló en la Q3 y se clasificó noveno, una diferencia considerable en una pista donde encadenar una vuelta limpia se volvió una tarea especialmente exigente durante todo el fin de semana.

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El propio piloto ubicó su actuación del sábado entre las más destacadas desde su desembarco en la Fórmula 1. “Aquí estuve realmente fino en clasificación en una pista muy difícil. Probablemente sea la más complicada del año para clavar una vuelta y también la más satisfactoria cuando lo consigues”, afirmó.

*Lo mejor de Colapinto en la clasificación en España

Colapinto atravesó incluso un momento de tensión en la Q2, cuando debió corregir el monoplaza tras perder momentáneamente el control en un sector del trazado semipermanente. Pese a ese incidente, completó la vuelta decisiva que lo llevó a la Q3.

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“Marqué todas las casillas y estoy muy satisfecho con eso. La clasificación fue una de las mejores que he hecho, con vueltas muy, muy buenas y colocando el coche en Q3”, agregó.

El domingo, desde la novena posición de largada, el argentino repitió una salida sólida que lo ubicó rápidamente dentro de la zona de puntos. Colapinto gestionó los neumáticos durante el primer tramo de la carrera y aprovechó la aparición de un Virtual Safety Car para efectuar su parada en boxes, lo que le permitió afrontar un largo relevo final con el compuesto duro.

“Fue otra salida muy buena, me estoy acostumbrando a ellas”, comentó, antes de agregar: “Después fue una carrera positiva. Gestioné muy bien los neumáticos durante el primer stint e intenté conservarlos todo lo que pude”.

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El francés expresó su malestar por la estrategia del equipo en el GP de España

En los giros finales superó a Gabriel Bortoleto, aunque consideró que el tiempo perdido detrás del piloto de Audi pudo costarle una posición adicional frente a Liam Lawson. Aun así, cruzó la meta en el séptimo lugar, por detrás de Lawson y por delante de Oscar Piastri, a quien logró contener en las vueltas finales. Gasly, en cambio, terminó 12° tras extender demasiado su primer stint en espera de una neutralización que no se produjo y se marchó de Madrid sin sumar puntos.

“Estoy muy contento y muy orgulloso del equipo. Creo que maximizamos el coche que teníamos. Este no es el tipo de circuito que mejor se adapta a nuestro coche y, aun así, hicimos un trabajo increíble para sumar muchos puntos y acabar delante de nuestros rivales”, resumió Colapinto, que este fin de semana superó a Gasly.

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El galo, por su parte, sabe que su compañero está cada vez más consolidado y mostró las hilacha en la carrera al discutir con su ingeniero cuando le ordenaron entrar a boxes con Colapinto detrás.

Con los seis puntos sumados en Madrid, Franco Colapinto llegó a los 27 puntos y ascendió al 12° puesto del Mundial de Pilotos, mientras que Pierre Gasly se mantiene décimo con 41 unidades. En el Campeonato Mundial de Constructores, Alpine ocupa la sexta posición con 68 puntos.