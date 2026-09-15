WhatsApp prueba la posibilidad de añadir una tercera cuenta en iPhone

WhatsApp prepara una tercera cuenta para los usuarios de iPhone - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

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WhatsApp trabaja en una función que permitiría añadir una tercera cuenta en la misma aplicación para iPhone, una ampliación del sistema de perfiles múltiples que hasta ahora admite un máximo de dos números. La herramienta está en desarrollo dentro de la versión beta 26.37.10.15 para iOS, distribuida a través de TestFlight.

WhatsApp ya permite usar dos perfiles en un mismo iPhone

La compatibilidad con varias cuentas llegó a iPhone con la actualización 26.22.76 de WhatsApp para iOS. Desde entonces, los usuarios pueden añadir una segunda cuenta en la misma aplicación sin cerrar la sesión principal ni instalar una versión adicional del servicio.

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Cada perfil funciona de manera independiente. Eso significa que una cuenta no mezcla sus conversaciones, copias de seguridad o preferencias con la otra. Las notificaciones también identifican el perfil al que corresponde cada mensaje, una diferencia relevante para evitar responder desde el número equivocado.

El iPhone podrá reunir tres perfiles de WhatsApp en una sola aplicación - REUTERS/Dado Ruvic

El cambio redujo la necesidad de mantener dos dispositivos para separar comunicaciones. Hasta la llegada de las cuentas múltiples en iOS, muchas personas recurrían a un teléfono secundario o a WhatsApp Business para manejar un número adicional.

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La nueva opción aparecerá en la lista de cuentas

La versión en desarrollo amplía el límite a tres perfiles dentro de la aplicación. La interfaz mantendrá el diseño utilizado para las cuentas actuales: cada una se mostrará con el nombre, la foto de perfil y el número de teléfono asociado. Una marca verde identificará cuál está activa en ese momento.

Cuando la función esté disponible, el usuario podrá encontrar la opción “Añadir cuenta” incluso si ya tiene dos perfiles configurados. La incorporación del tercer número se realizará desde la lista de cuentas en los ajustes de WhatsApp.

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WhatsApp amplía el límite de cuentas múltiples en iOS - (Composición Infobae: REUTERS/Shannon Stapleton / Imagen Ilustrativa)

También será posible iniciar el proceso desde el apartado “Cambiar de cuenta”. La plataforma administrará el nuevo perfil con las mismas herramientas disponibles para las otras dos cuentas, por lo que el procedimiento no incorporará un sistema distinto de configuración.

Cómo se podrá añadir un tercer número

Aunque la opción todavía no está habilitada para el público, el funcionamiento previsto sigue una ruta similar a la actual. Los pasos serán los siguientes:

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Abra WhatsApp en el iPhone y entre en Configuración. Acceda a la sección de cuentas, donde aparecen los perfiles vinculados al dispositivo. Seleccione “Añadir cuenta” para registrar un nuevo número de teléfono. Complete la verificación del número mediante el código que envía la plataforma. Configure la foto, el nombre y los ajustes de privacidad del nuevo perfil. Utilice “Cambiar de cuenta” para alternar entre los tres números cuando lo necesite.

Cada cuenta mantendrá sus propias conversaciones y configuraciones. El bloqueo de la aplicación también funcionará de forma separada, de modo que los perfiles podrán contar con su propio mecanismo de autenticación.

Una nueva herramienta permitirá alternar entre tres números desde WhatsApp (Foto: Meta)

La tercera cuenta busca evitar el uso de un segundo dispositivo

La ampliación responde a un uso cada vez más común: gestionar varios números desde un solo teléfono. Dos cuentas pueden resultar suficientes para una persona que separa la comunicación personal de la laboral, pero no cubren todos los casos.

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Hay usuarios que mantienen un tercer número para ventas, atención a clientes, actividades familiares o proyectos específicos. Con la nueva herramienta, esos perfiles podrían permanecer dentro del mismo iPhone sin alternar entre aplicaciones o recurrir a otro equipo.

La medida también podría reducir el uso de WhatsApp Business como solución para quienes no necesitan sus herramientas comerciales, sino únicamente una cuenta adicional. La aplicación empresarial seguirá siendo una alternativa para negocios, pero la tercera cuenta ofrecería otra opción dentro del servicio convencional.

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Dónde encontrar la función

La compatibilidad con tres cuentas continúa en fase de desarrollo. Aunque fue detectada en la beta 26.37.10.15 de WhatsApp para iOS, todavía no está lista para los probadores de TestFlight. Por tanto, los usuarios no pueden activar el nuevo límite en este momento.

WhatsApp no ha comunicado una fecha para iniciar las pruebas públicas ni para llevar la función a la versión estable. La empresa también podría ampliar el número de cuentas admitidas en futuras actualizaciones, aunque por ahora el desarrollo se centra en habilitar un tercer perfil dentro de la aplicación.

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La novedad importa para quienes utilizan distintos números con fines personales, laborales o familiares y necesitan alternar entre ellos sin depender de un segundo teléfono.