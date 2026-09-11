Ingenieros, piezas y hasta un robot de repuesto: así es la ambulancia del futuro de Japón para humanoides

El servicio móvil lleva técnicos, piezas, ordenadores y un autómata de relevo para resolver fallas en el lugar o cubrir la tarea mientras la unidad averiada vuelve a la base (AP Photo/Eugene Hoshiko)

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Una empresa japonesa de tecnologías de la información presentó una furgoneta equipada para reparar robots humanoides directamente en el lugar donde se averían, sin necesidad de trasladarlos a un taller externo. El vehículo puede transportar ingenieros, piezas de recambio, equipos de mantenimiento y un robot de sustitución listo para operar, según informó Euronews.

Según la propia compañía, GMO Internet Group es la primera en Japón en ofrecer un servicio de este tipo. El anuncio llega en un momento en que la competencia global en robótica humanoide se intensifica y el país busca reforzar su posición en ese mercado frente a las principales potencias del mundo.

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GMO desarrolló el servicio tras sufrir interrupciones por robots fuera de servicio

La iniciativa surgió de un problema concreto que GMO Air, la división del grupo a cargo del proyecto, enfrentó en su propia operación. Cuando sus humanoides debían enviarse a instalaciones externas para ser reparados, las tareas que realizaban quedaban paralizadas, con el consiguiente impacto en la continuidad del trabajo.

Esos períodos sin actividad, difíciles de prever y de duración variable según la complejidad de cada avería, llevaron a la empresa a identificar el traslado externo como uno de los principales riesgos operativos en entornos donde los robots cumplen funciones críticas.

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La empresa japonesa diseñó un taller sobre ruedas tras sufrir interrupciones cuando debía enviar sus máquinas a instalaciones externas (Captura de video)

“Aprendiendo de esa experiencia, se nos ocurrió la idea de ofrecer humanoides de repuesto”, afirmó Tomohiro Uchida, director ejecutivo de GMO Air, en declaraciones recogidas por Euronews. El modelo contempla dos escenarios: si la reparación puede completarse en el sitio, el equipo técnico la resuelve allí mismo; si no es posible, el humanoide dañado regresa a la base mientras el de sustitución ocupa su lugar de inmediato.

De esta forma, la empresa apunta a eliminar los tiempos muertos que genera el traslado de un robot averiado, garantizando la continuidad operativa sin depender de infraestructura fija de reparación.

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El vehículo tiene luces moradas y espacio interior para robots, ordenadores y equipos de diagnóstico

Aunque el vehículo comparte cierto parecido visual con una ambulancia convencional —incluidas luces moradas en el techo—, su interior funciona como un taller móvil. Cuenta con espacio para alojar robots, ordenadores portátiles y herramientas de mantenimiento y diagnóstico. El diseño busca que los técnicos puedan trabajar dentro del propio vehículo sin necesidad de montar un puesto de reparación improvisado en cada intervención.

El esquema contempla dos salidas según la gravedad del desperfecto: solucionar el problema en el lugar o devolver la máquina dañada (Captura de video)

“La ‘ambulancia’ de humanoides lleva el humanoide de sustitución al lugar y lo reemplaza por el humanoide dañado”, explicó Shota Takizawa, ingeniero en GMO Air, según Euronews. Por el momento, una única unidad opera desde la sede de la empresa en Tokio. La compañía señaló que podría incorporar más vehículos y abrir nuevas bases de operación si la demanda lo justifica.

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“Cuando los humanoides se popularicen más, se necesitará este tipo de servicio”, agregó Takizawa.

Japón fijó la meta de incorporar diez millones de robots para 2040 en 18 sectores

El lanzamiento se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento del sector. La competencia global en robótica humanoide se intensifica, con distintas potencias apostando por posicionarse en un mercado que promete volúmenes inéditos. Japón, después de décadas de liderazgo en robótica industrial tradicional, intenta ahora ganar terreno en el segmento impulsado por inteligencia artificial.

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El lanzamiento aparece en plena carrera global por este mercado, mientras el país fijó la meta de incorporar unos diez millones de máquinas en 2040 (Captura de video)

En junio pasado, el Gobierno japonés estableció como objetivo la incorporación de alrededor de diez millones de robots para 2040, con una implantación prevista en 18 sectores distintos, entre ellos la sanidad, la restauración y la manufactura. La apuesta oficial refleja la urgencia del país por no quedar rezagado en una carrera tecnológica que redefine los modelos productivos a escala global.

De acuerdo con las estimaciones de McKinsey, consultora global de gestión empresarial, el mercado de robótica de uso general podría alcanzar un valor de USD 370.000 millones en ese mismo año.

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